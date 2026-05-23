Ägypten baut eine prachtvolle neue Hauptstadt – nur will keiner da wohnen

Luftaufnahme vom 16. Februar 2024: Im Vordergrund weitläufige Wohn-Compounds in der Wüste, dahinter die Skyline der neuen ägyptischen Hauptstadt mit dem «Iconic Tower» und modernen Hochhäusern. AMIR MAKAR / AFP

Afrikas höchster Wolkenkratzer und ein geplanter künstlicher Nil: Ägypten baut mitten in der Wüste eine neue, hochmoderne Hauptstadt. Die Kritik am Mega-Projekt ist laut. blue News war vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ägypten baut seit 2015 eine gigantische neue Hauptstadt in der Wüste.

Trotz monumentaler Infrastruktur und bereits verlegtem Regierungsapparat wirkt die Stadt eher wie ein abgeschirmtes Prestige- und Verwaltungsprojekt als ein lebendiger urbaner Raum.

Kritiker sehen darin ein teures, politisch motiviertes Elitenprojekt, das soziale Probleme verschärft, Ressourcen bindet und vor allem dem Militär und regimenahem Umfeld zugutekommt. Mehr anzeigen

Es ist eines der grössten Bauprojekte der Welt. Rund 45 Kilometer östlich von Kairo baut Ägypten seit 2015 eine neue Hauptstadt – mitten in der Wüste. Sie soll Regierungssitz, Finanzzentrum und Heimat für rund 6,5 Millionen Menschen werden.

Dabei wird gross gedacht: Mit dem 394 Meter hohen Wolkenkratzer «Iconic Tower» steht das höchste Gebäude Afrikas bereits. Bis 2030 soll das Hochhaus «Oblisco Capitale» mit einer Höhe von 1000 Metern den Burj Khalifa in Dubai als höchstes Gebäude der Welt ablösen. Dagegen wirkt der Name der Stadt fast bescheiden: Sie heisst bis anhin schlicht «New Administrative Capital» – auf Deutsch: Neue Verwaltungshauptstadt.

Die Karte zeigt die Ausdehnung Kairos nach Osten: Links das historische Kairo am Nil, daneben «New Cairo», eine seit den 2000er-Jahren geplante Satellitenstadt mit Wohnquartieren, Universitäten und Villen. Noch weiter in der Wüste entsteht Ägyptens neu Hauptstadt, die «New Administrative Capital». Eros.usgs.gov/earthshots

Wer von der alten in die neue Hauptstadt fährt, erlebt einen Bruch. Hinter Kairo, einem der grössten, chaotischsten und dichtesten Ballungsraum der arabischen Welt, wird die Landschaft immer leerer:

Wüste, Sand, neu gezogene Strassen, immer weniger Wohnkomplexe, dafür massenhaft Werbetafeln. Auch der neue Friedhof wird passiert. Hier wohnen anders als in der Totenstadt Kairos aber keine Leute.

Eine Stadt wie aus dem Nichts

Dann taucht am Horizont plötzlich eine Skyline auf, als hätte jemand Dubai, Washington und eine Rendergrafik aus einem Investorenprospekt übereinandergelegt und mitten in die Leere gesetzt. Diese Unwirklichkeit ist der erste starke Eindruck dieser Stadt.

Die Skyline der neuen Hauptstadt zeichnet sich am Horizont ab. Noch sind die breiten, teils fünfspurigen Autobahnen überraschend leer – ein Kontrast zu Kairos Dauerstau. Rund 60 Kilometer und etwa eine Stunde Fahrt trennen die neue Megacity von Kairo. Christian Thumshirn

Die Fläche des Projekts ist mit mehr als 700 Quadratkilometern gigantisch. Zum Vergleich: Das Gemeindegebiet der Stadt Zürich nimmt eine Fläche von rund 90 Quadratkilometern ein. Der Anspruch der Regierung ist nicht minder kolossal: Kairo entlasten, das Land modernisieren, Investoren anziehen, eine Smart City des 21. Jahrhunderts schaffen. Schon diese Selbstbeschreibung verrät aber, worum es im Kern geht: um ein Macht- und Zukunftsbild in Beton.

Vor Ort ist dieses Machtbild sofort sichtbar. Schon das Eingangstor erinnert stark an einen Triumphbogen. Drei offensichtlich gelangweilte Polizisten winken die Fahrzeuge lethargisch durch. Auf praktisch autofreien, fünf- und achtspurigen Strassen führt der Weg ins Zentrum vorbei an Kreiseln, die grösser wirken als manche Plätze in europäischen Innenstädten, an Boulevards, an repräsentativen Fassaden und Zonen mit Namen wie Government City, Business City oder Sports City.

Monumental, aber menschenleer

New Capital City_Bildstrecke 1 Ankunft in der Zukunft: Monumentale Tore markieren die Einfahrt in die neue Hauptstadt – ein symbolischer Übergang vom alten Kairo in eine geplante Welt. Bild: Christian Thumshirn Gleich mehrere solcher Gateways stehen entlang der Zufahrten. Sie inszenieren die Stadt als Projekt von nationaler Bedeutung – gross gedacht, gross gebaut. Die Orientierung ist klar: breite Strassen, riesige Schilder. Doch zwischen den Quartieren klaffen noch Lücken – viel Wüste, viel unbebautes Land. Bild: Christian Thumshirn Baustelle überall: Bagger arbeiten weiter am nächsten Prestigeprojekt. Im Hintergrund wächst der Central Business District – mit dem Iconic Tower, Afrikas höchstem Wolkenkratzer. Bild: Christian Thumshirn Mittagspause im Sandsturm: Arbeiter trotzen Wind und Hitze. Die neue Hauptstadt entsteht unter harschen Bedingungen – mitten in der Wüste. Bild: Christian Thumshirn Erste Skyline in Sicht: Der Central Business District nimmt Form an. Doch rundherum dominieren noch Baugerüste und Schutt – die Stadt ist im Werden. Bild: Christian Thumshirn Viel Platz, kaum Bewegung: Riesige Kreisverkehre sind für Millionen geplant. Heute fahren hier nur wenige Autos – viel Infrastruktur, wenig Leben. Bild: Christian Thumshirn Wohnen für die Elite: In den Compounds entstehen moderne Apartments – Preise ab rund 200’000 US-Dollar. Zum Vergleich: Ein Durchschnittslohn in Ägypten liegt oft bei wenigen hundert US-Dollar im Monat. Bild: Christian Thumshirn Fast fertig, aber leer: Ganze Wohnblöcke stehen bereit – doch viele Wohnungen sind noch unbewohnt. Die Stadt wartet auf ihre Bewohner. Bild: Christian Thumshirn «A Whole New Way of Life» wirbt eine Immobilienfirma auf Plakaten. Die Vision ist klar verkauft – doch sie bleibt vorerst ein Versprechen, das sich längst nicht alle leisten können. Bild: Christian Thumshirn Selbst Velowege gibt es schon. Doch bei Hitze, Staub und langen Distanzen bleibt offen, ob hier je reger Veloverkehr entstehen wird. Bild: Christian Thumshirn New Capital City_Bildstrecke 1 Ankunft in der Zukunft: Monumentale Tore markieren die Einfahrt in die neue Hauptstadt – ein symbolischer Übergang vom alten Kairo in eine geplante Welt. Bild: Christian Thumshirn Gleich mehrere solcher Gateways stehen entlang der Zufahrten. Sie inszenieren die Stadt als Projekt von nationaler Bedeutung – gross gedacht, gross gebaut. Die Orientierung ist klar: breite Strassen, riesige Schilder. Doch zwischen den Quartieren klaffen noch Lücken – viel Wüste, viel unbebautes Land. Bild: Christian Thumshirn Baustelle überall: Bagger arbeiten weiter am nächsten Prestigeprojekt. Im Hintergrund wächst der Central Business District – mit dem Iconic Tower, Afrikas höchstem Wolkenkratzer. Bild: Christian Thumshirn Mittagspause im Sandsturm: Arbeiter trotzen Wind und Hitze. Die neue Hauptstadt entsteht unter harschen Bedingungen – mitten in der Wüste. Bild: Christian Thumshirn Erste Skyline in Sicht: Der Central Business District nimmt Form an. Doch rundherum dominieren noch Baugerüste und Schutt – die Stadt ist im Werden. Bild: Christian Thumshirn Viel Platz, kaum Bewegung: Riesige Kreisverkehre sind für Millionen geplant. Heute fahren hier nur wenige Autos – viel Infrastruktur, wenig Leben. Bild: Christian Thumshirn Wohnen für die Elite: In den Compounds entstehen moderne Apartments – Preise ab rund 200’000 US-Dollar. Zum Vergleich: Ein Durchschnittslohn in Ägypten liegt oft bei wenigen hundert US-Dollar im Monat. Bild: Christian Thumshirn Fast fertig, aber leer: Ganze Wohnblöcke stehen bereit – doch viele Wohnungen sind noch unbewohnt. Die Stadt wartet auf ihre Bewohner. Bild: Christian Thumshirn «A Whole New Way of Life» wirbt eine Immobilienfirma auf Plakaten. Die Vision ist klar verkauft – doch sie bleibt vorerst ein Versprechen, das sich längst nicht alle leisten können. Bild: Christian Thumshirn Selbst Velowege gibt es schon. Doch bei Hitze, Staub und langen Distanzen bleibt offen, ob hier je reger Veloverkehr entstehen wird. Bild: Christian Thumshirn

Alles ist geordnet, monumental, funktional getrennt. Leben scheint hier aber noch nicht Einzug gehalten haben. Nach den meisten Schätzungen leben in der geplanten Millionenstadt heute rund 10'000 Menschen. «Die Regierung sagt, sie baue diese Stadt für die Menschen, aber wo sind die Menschen?», sagt ein Bewohner Kairos zu blue News. «Das ist eine tote Stadt. Hier ist alles tot», ergänzt ein Arbeiter, der am Bau der Business-Wolkenkratzer beteiligt ist. Beide wollen anonym bleiben. Zu gross sei die Angst vor Konsequenzen durch die Regierung.

Weiteres Beispiel für den Gigantismus vor Ort: «Hier soll bald ein künstlicher Nil entstehen», sagt ein Arbeiter zu blue News. Gemeint ist der geplante Green River Park, ein rund 2500 Hektar grosser Stadtpark – rund sechsmal so gross wie der Central Park in New York. Mitten durch den Park soll ein Fluss laufen, der dereinst durch zwei Leitungen befüllt werden soll, die gemäss der Nachrichtenagentur Reuters rund ein Prozent von Ägyptens Nil-Wasseranteil verbrauchen könnten.

So soll er einmal aussehen: Der «Green River» zieht sich als grüne Lebensader durch die neue Hauptstadt. Tatsächlich ist davon bisher nur wenig sichtbar: Viele Abschnitte sind noch Baustelle, das satte Grün existiert vor allem auf Renderings. Das Wasser soll künstlich zugeführt werden – inmitten der Wüste ein ambitioniertes, aber auch umstrittenes Projekt. Almasryalyoum.com/

Im Regierungsviertel herrscht anders als etwa im Geschäftsviertel schon Betrieb. Der ganze Regierungsapparat hat seinen Sitz bereits hierhin verlegt. Weit weg vom Tahrir-Platz in der Innenstadt von Kairo, dem Symbol der Revolution von 2011. Dort, wo zehntausende Bürger friedlich gegen Polizeigewalt, Korruption und für den Sturz des langjährigen Autokraten Husni Mubarak demonstrierten, was schliesslich zu dessen Rücktritt führte.

Machtzentrum fern der Bevölkerung

Diese räumliche Trennung ist politisch aufgeladen. Der renommierte ägyptische Architekt Yasser Elsheshtawy, der im Ausland lebt, beschreibt die neue Hauptstadt in der pakistanischen Zeitung «Dawn» als Teil einer langen Tradition autokratischer Megaprojekte. «Auf diese Weise zementieren Regime ihre Macht und wollen Kontrolle sichtbar machen», so Elsheshtawy.

Er greift dabei auf den Begriff der «desert dreams» des schottischen Stadtforschers David Sim zurück: die alte ägyptische Staatsfantasie, in der Wüste ein neues, geordnetes Ägypten zu erschaffen. Elsheshtawy geht aber noch weiter und beschreibt die Stadt als eine Art «Green Zone» des Regimes, also als abgeschirmten Ort, an dem sich die Macht physisch von der Bevölkerung entfernt. Dass man sich beim Eintreten durch Tore und Kontrollen plötzlich nicht mehr wie in einer Stadt, sondern wie in einem bewachten Verwaltungsraum fühlt, passt ziemlich genau zu dieser Lesart. Die Stadt ist nicht einfach gebaut, sie ist inszeniert.

Regierungsviertel Monumental und fast einschüchternd: Das neue Parlamentsgebäude in der «New Administrative Capital» wirkt wie ein Machtzentrum aus Stein – gebaut, um den Staat sichtbar in die Wüste zu verlagern. Rundherum: breite Achsen, wenig Leben. Bild: KHALED DESOUKI / AFP Machtprojekt mit Gesicht: Vor neuen Regierungsbauten wirbt Präsident Abdel Fattah al-Sisi für seine Hauptstadt. Der Staat treibt den Umzug mit Nachdruck voran – Ministerien, Beamte und sogar ausländische Botschaften sollen folgen, unterstützt durch gezielte Angebote und einen eigens geschaffenen Diplomatenbezirk. Bild: Christian Thumshirn Die Banque Misr hat bereits Flagge gezeigt: Der schwarze Glasbau steht als Symbol für den Finanzsektor, der der Regierung in die neue Hauptstadt folgt. Noch wirkt alles steril – und fast überdimensioniert. Das zeigt sich besonders im direkten Umfeld. Bild: Christian Thumshirn Ein riesiger Kreisel vor den Bankgebäuden – ausgelegt für Verkehr, der noch gar nicht da ist. Nur vereinzelt Autos, viel Platz, viel Leere. Die neue Hauptstadt ist gebaut für die Zukunft – doch im Alltag fehlt noch die Dynamik. Stattdessen dominieren symbolische Gesten. Bild: Christian Thumshirn Detailverliebt bis ins Kleinste: Die monumentalen Säulen am Kreisel sind mit Einsen und Nullen überzogen – ein Verweis auf die Vision der neuen Hauptstadt als «Smart City». Digitalisierung wird hier nicht nur geplant, sondern sogar in Stein gemeisselt. Bild: Christian Thumshirn Gigantisch und futuristisch: Der überdimensionale Sonnenschirm im Regierungsviertel wirkt wie eine Landmarke. Solche Konstruktionen sollen Schatten spenden und das extreme Wüstenklima erträglicher machen – Hightech gegen Hitze. Bild: Christian Thumshirn Realität statt Vision: Viele Staatsangestellte werden derzeit noch täglich per Bus aus Kairo in die neue Hauptstadt gebracht. Wohnen können oder wollen hier bislang nur wenige – die Stadt funktioniert noch nicht eigenständig, sondern nur als Pendlerziel. Das soll sich mit wachsender Infrastruktur ändern. Bild: Christian Thumshirn Hoffnungsträger Verkehr: Die neue Monorail schwebt bereits über der Wüste – ein Milliardenprojekt, das Kairo mit der neuen Hauptstadt verbinden soll. Die Linie ist über 50 Kilometer lang und soll bis zu 10’000 Passagiere pro Stunde transportieren. Spätestens mit ihrer vollständigen Eröffnung dürfte die künstliche Stadt näher an den Alltag rücken. Bild: Christian Thumshirn Regierungsviertel Monumental und fast einschüchternd: Das neue Parlamentsgebäude in der «New Administrative Capital» wirkt wie ein Machtzentrum aus Stein – gebaut, um den Staat sichtbar in die Wüste zu verlagern. Rundherum: breite Achsen, wenig Leben. Bild: KHALED DESOUKI / AFP Machtprojekt mit Gesicht: Vor neuen Regierungsbauten wirbt Präsident Abdel Fattah al-Sisi für seine Hauptstadt. Der Staat treibt den Umzug mit Nachdruck voran – Ministerien, Beamte und sogar ausländische Botschaften sollen folgen, unterstützt durch gezielte Angebote und einen eigens geschaffenen Diplomatenbezirk. Bild: Christian Thumshirn Die Banque Misr hat bereits Flagge gezeigt: Der schwarze Glasbau steht als Symbol für den Finanzsektor, der der Regierung in die neue Hauptstadt folgt. Noch wirkt alles steril – und fast überdimensioniert. Das zeigt sich besonders im direkten Umfeld. Bild: Christian Thumshirn Ein riesiger Kreisel vor den Bankgebäuden – ausgelegt für Verkehr, der noch gar nicht da ist. Nur vereinzelt Autos, viel Platz, viel Leere. Die neue Hauptstadt ist gebaut für die Zukunft – doch im Alltag fehlt noch die Dynamik. Stattdessen dominieren symbolische Gesten. Bild: Christian Thumshirn Detailverliebt bis ins Kleinste: Die monumentalen Säulen am Kreisel sind mit Einsen und Nullen überzogen – ein Verweis auf die Vision der neuen Hauptstadt als «Smart City». Digitalisierung wird hier nicht nur geplant, sondern sogar in Stein gemeisselt. Bild: Christian Thumshirn Gigantisch und futuristisch: Der überdimensionale Sonnenschirm im Regierungsviertel wirkt wie eine Landmarke. Solche Konstruktionen sollen Schatten spenden und das extreme Wüstenklima erträglicher machen – Hightech gegen Hitze. Bild: Christian Thumshirn Realität statt Vision: Viele Staatsangestellte werden derzeit noch täglich per Bus aus Kairo in die neue Hauptstadt gebracht. Wohnen können oder wollen hier bislang nur wenige – die Stadt funktioniert noch nicht eigenständig, sondern nur als Pendlerziel. Das soll sich mit wachsender Infrastruktur ändern. Bild: Christian Thumshirn Hoffnungsträger Verkehr: Die neue Monorail schwebt bereits über der Wüste – ein Milliardenprojekt, das Kairo mit der neuen Hauptstadt verbinden soll. Die Linie ist über 50 Kilometer lang und soll bis zu 10’000 Passagiere pro Stunde transportieren. Spätestens mit ihrer vollständigen Eröffnung dürfte die künstliche Stadt näher an den Alltag rücken. Bild: Christian Thumshirn

Die ägyptische Regierung erzählt eine andere Geschichte. Aus ihrer Sicht ist dieses Projekt eine logische Antwort auf die Überlastung der ehemaligen Hauptstadt. Der Grossraum Kairo ächzt seit Jahrzehnten unter Verkehr, Luftverschmutzung, informeller Bebauung und enormem Bevölkerungsdruck.

Zwischen Vision und Realität

Die Retortenstadt soll demnach ein Modell für Ägyptens Zukunft sein. Tatsächlich sind Teile dieses Programms bereits umgesetzt. Tausende Staatsangestellte pendeln täglich dorthin – Reuters schreibt von fast 48'000 Beschäftigten pro Tag. Ausserdem sind nach offiziellen Angaben rund 100'000 Wohneinheiten fertiggestellt. Präsident Abdel Fatah El-Sisi legte 2024 sogar seinen Amtseid dort ab.

Bei der Fahrt durch die Stadt sind die Prioritäten der Regierung schnell ersichtlich: Die Moscheen sind fertig, die grosse koptische Kathedrale steht, Universitäten sind in Betrieb, Schulen existieren, die Arbeiten an der elektrischen Zugverbindung mit der Innenstadt Kairos sind weit fortgeschritten. Es wird gearbeitet, unterrichtet und regiert – nur eben noch nicht in dem Mass gewohnt und gelebt, wie es die offizielle Erzählung vom neuen urbanen Leben suggeriert.

Viel Prestige, wenig Alltag

Genau dort beginnt die grundlegende Kritik, die in jedem Gespräch mit Einheimischen deutlich wird: Diese Stadt funktioniert bislang einzig als Verwaltungs- und Prestigeprojekt. «Die Menschen sind wütend, weil die Regierung das ganze Geld hier ausgibt, statt dort, wo die Menschen tatsächlich wohnen», so ein Arbeiter.

Das deckt sich mit dem Eindruck vor Ort: wenig Alltagsleben, wenig Dichte, wenig spontane Urbanität. Es gibt Cafés, Restaurants, Läden und sorgfältig gestaltete Konsuminseln – allerdings zentriert an einem Platz. Überall sonst sind sie aus dem Stadtbild verbannt. Nichts zu spüren von Reibung, Durchmischung und Überlagerung: davon, dass Menschen wohnen, einkaufen, warten, streiten, Kinder irgendwo Ball spielen, Lieferwagen im Weg stehen, Nachbarn einander kennen, improvisierte Kioske an Strassenecken entstehen.

Es «menschelt» einzig in den Randzonen der Baustelle: Frauen verkaufen am Strassenrand Halawa, eine Art Crêpe gefüllt mit Zuckerrohrsirup oder Honig, an die Arbeiter, die sich nicht selten am Strassenrand ausruhen. Vom emsigen Treiben des Baustarts, als innert weniger Jahren eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft wurde, ist nicht mehr viel zu spüren. Die übergrossen «I love the New Capital»-Buchstaben als typisches Instagram-Motiv haben von den noch andauernden Bauarbeiten bereits wieder Staub angesetzt.

Mittagspause an der Baustelle: Im staubigen Wüstenwind verkauft eine Frau am Strassenrand frisches Fladenbrot und Halawa an Arbeiter. Während im Hintergrund Kräne stillstehen, holen sich Bauarbeiter hier eine schnelle Mahlzeit – mitten im Sand, zwischen Hitze und Beton. Christian Thumshirn

Rund um die Stadt sind hohe Mauern gezogen. Dahinter steht eine Vielzahl an Oberschichtsvororten. Das Portal Qantara schreibt von einer «regelrechten Festung für die Staats-, Militär- und Gesellschaftseliten, die hier im Falle eines neuen Aufstandes den Sturm auf Ägyptens Strassen in aller Ruhe aussitzen können».

Diese Kritik verschärft sich beim Blick auf den Wohnungsmarkt. Das Middle East Democracy Center (MEDC), eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in den USA, hält in einem Bericht fest, dass bezahlbarer Wohnraum bereits aus Teilen der ursprünglichen Vision gestrichen wurde. Die Stadt schaffe ein Überangebot an hochpreisigem Wohnraum, für den es voraussichtlich gar nicht genügend Käufer gebe.

Auch Architekt Elsheshtawy sieht in Retortenstädten in der Wüste keine Lösung für die städtischen Probleme Ägyptens. Im Gegenteil: Die Ressourcen aus den tatsächlichen Lebensräumen der Bevölkerung würden abgesaugt.

Wer profitiert von der Mega-Stadt?

Für Fragezeichen sorgt die Finanzierung des gigantischen Projekts tatsächlich. Präsident El-Sisi hat wiederholt behauptet, der ägyptische Staat werde «keinen einzigen Cent» für die neue Hauptstadt zahlen. Der MEDC-Bericht widerspricht dieser Darstellung: Ein Grossteil der bisher aufgebrachten Mittel stamme sehr wohl aus öffentlichen Ressourcen, sei es über direkte staatliche Ausgaben, den Verkauf staatlichen Landes, staatlich subventionierte Kredite oder über staatliche Verschuldung.

Derselbe Bericht beschreibt die neue Hauptstadt als Umverteilung «vom Volk zu den Generälen»: Das Militär profitiere als zentraler Aufseher und Miteigentümer überproportional, regimenahe Firmen erhielten lukrative Verträge, häufig ohne echte Transparenz, und auch ausländische Unternehmen – etwa aus Katar oder China – verdienten an der Megabaustelle. Zugleich war Ägypten in den vergangenen Jahren von Währungsturbulenzen, hoher Inflation, akuter Devisenknappheit und einer tiefen Schuldenkrise geprägt.

Eindrücklich sind die vielen Monumente allemal. Besonders die Misr-Moschee, auch Grosse Moschee genannt, sticht als architektonisches Wahrzeichen heraus. Sie bietet Platz für über 100'000 Menschen und ist damit die grösste Moschee in ganz Afrika.

Moschee Monumental und fast unwirklich: Die Misr-Moschee erhebt sich im Herzen der neuen Hauptstadt. Mit ihren gewaltigen Kuppeln und Minaretten gehört sie zu den grössten Moscheen Ägyptens – gebaut als religiöses Gegenstück zur neuen Machtzentrale. Bild: Christian Thumshirn Detail aus Stein und Himmel: Die filigranen Verzierungen an Minarett und Fassade zeigen, wie stark sich die Architektur an klassischen islamischen Formen orientiert – nur eine Nummer grösser, massiver, staatstragender. Bild: Christian Thumshirn Innenraum der Superlative: Tausende Gläubige finden hier Platz. Der riesige Gebetssaal ist mit einem durchgehenden blauen Teppich ausgelegt, der die Gebetsreihen vorgibt – fast wie ein Meer aus Stoff. Gereinigt wird die riesige Fläche mit leistungsstarken, teils automatisierten Systemen – mehrmals täglich zwischen den Gebeten. Bild: Christian Thumshirn Entlang der Wände stehen zahlreiche Korane bereit – es sollen Tausende Exemplare sein, damit jederzeit grosse Gebetsgruppen versorgt sind. Auch hier zeigt sich der Anspruch auf Grösse und Repräsentation. Bild: Christian Thumshirn Licht als Inszenierung: Der monumentale Kronleuchter unter der Kuppel ist ein zentrales Element – mehrstufig, kreisförmig und mit hunderten Lampen. Er taucht den Raum in warmes Licht und verstärkt die Wirkung der ohnehin gigantischen Dimensionen. Bild: Christian Thumshirn Hinter den Kulissen: Der Offizier der Armee, verantwortlich für die Anlage, die Vertreterin des Tourismusministeriums, der lokale Guide – und zwei Journalisten aus der Schweiz. Ein Gruppenbild, das zeigt: Die neue Hauptstadt ist auch ein politisches und mediales Projekt. Bild: Christian Thumshirn Moschee Monumental und fast unwirklich: Die Misr-Moschee erhebt sich im Herzen der neuen Hauptstadt. Mit ihren gewaltigen Kuppeln und Minaretten gehört sie zu den grössten Moscheen Ägyptens – gebaut als religiöses Gegenstück zur neuen Machtzentrale. Bild: Christian Thumshirn Detail aus Stein und Himmel: Die filigranen Verzierungen an Minarett und Fassade zeigen, wie stark sich die Architektur an klassischen islamischen Formen orientiert – nur eine Nummer grösser, massiver, staatstragender. Bild: Christian Thumshirn Innenraum der Superlative: Tausende Gläubige finden hier Platz. Der riesige Gebetssaal ist mit einem durchgehenden blauen Teppich ausgelegt, der die Gebetsreihen vorgibt – fast wie ein Meer aus Stoff. Gereinigt wird die riesige Fläche mit leistungsstarken, teils automatisierten Systemen – mehrmals täglich zwischen den Gebeten. Bild: Christian Thumshirn Entlang der Wände stehen zahlreiche Korane bereit – es sollen Tausende Exemplare sein, damit jederzeit grosse Gebetsgruppen versorgt sind. Auch hier zeigt sich der Anspruch auf Grösse und Repräsentation. Bild: Christian Thumshirn Licht als Inszenierung: Der monumentale Kronleuchter unter der Kuppel ist ein zentrales Element – mehrstufig, kreisförmig und mit hunderten Lampen. Er taucht den Raum in warmes Licht und verstärkt die Wirkung der ohnehin gigantischen Dimensionen. Bild: Christian Thumshirn Hinter den Kulissen: Der Offizier der Armee, verantwortlich für die Anlage, die Vertreterin des Tourismusministeriums, der lokale Guide – und zwei Journalisten aus der Schweiz. Ein Gruppenbild, das zeigt: Die neue Hauptstadt ist auch ein politisches und mediales Projekt. Bild: Christian Thumshirn

Als Besucher geht's nur in Begleitung eines Offiziers hinein. Sichtbar stolz rattert er die monströsen Zahlen zum Bau runter. 84 Überwachungskameras, 34 Klimaanlagen oder acht Tonnen schwere Kronleuchter sind Beispiele. Die Daten spult er in eindrücklichem Tempo ab – unterbrochen wird er allerdings alle paar Minuten von seinem Lady-Gaga-Klingelton.

In Ägypten stehen zumindest die Armeeangehörigen hinter dem Megaprojekt. Ob die neue Hauptstadt aber dereinst auch wie eine echte Stadt funktioniert, wird sich nicht an Quadratkilometern oder Wolkenkratzern entscheiden. Sondern daran, ob dort das ägyptische Volk auch bleiben will.

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