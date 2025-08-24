ARCHIV - Menschen verbringen Zeit am Strand in der Nähe der Stadt Alexandria. Foto: Amr Nabil/AP/dpa Keystone

An der Küste westlich von Alexandria sind sieben junge Menschen ums Leben gekommen. Sie waren trotz Badeverbot ins Wasser gegangen und ertranken in den hohen Wellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Ägypten sind sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelmeer ertrunken.

Auslöser war ein Vorfall, bei dem eine Studentin trotz Badeverbot ins Wasser ging.

Mehrere Kommilitonen sprangen hinterher und gerieten ebenfalls in Not. Mehr anzeigen

An der ägyptischen Küste sind sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelmeer ertrunken. Eine Gruppe aus etwa 150 Studenten war westlich von Alexandria unterwegs, wie Medien berichteten. Eine Studentin sei bei starkem Wellengang und trotz eines Schwimmverbots, erkennbar durch eine rote Warnflagge am Strand, ins Wasser gegangen.

Während einer versuchten Rettung seien viele Kommilitonen zu ihr ins Wasser gesprungen und kurze Zeit später in den Fluten verschwunden. Sechs junge Frauen und Männer zwischen 15 und 21 Jahren ertranken, wie das Gesundheitsministerium gestern bestätigte.

Am Sonntag bargen Retter eine weitere Leiche aus dem Wasser. Der Mann im Alter von rund 20 Jahren war bei dem Notfall ebenfalls ins Wasser gesprungen, wie die Nachrichtenseite Al-Masri al-Jum berichtete. 24 weitere Menschen, die zu ersticken drohten, mussten ärztlich behandelt werden.