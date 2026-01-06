  1. Privatkunden
Nach extremem Schneefall Irre Szenen in Paris – hier fahren Leute mitten in der Stadt plötzlich Ski

Adrian Kammer

6.1.2026

Schneegestöber in Paris: Ärger auf der Strasse und Schneesport am Montmartre

Schneegestöber in Paris: Ärger auf der Strasse und Schneesport am Montmartre

Das Winterwetter hat die französische Hauptstadt fest im Griff. Während Pendler im Stau stecken, geniesst der Rest den frischen Schnee. Einige fahren sogar Ski am Hügel Montmartre.

06.01.2026

Das Winterwetter hat die französische Hauptstadt fest im Griff. Während Pendler im Stau stecken, geniesst der Rest den frischen Schnee. Einige fahren sogar Ski am Hügel Montmartre.

Adrian Kammer

06.01.2026, 17:17

06.01.2026, 17:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Wintereinbruch führt zu Behinderungen im Pariser Verkehr.
  • Trotz Staus und Ausfällen geniessen Touristen und Einheimische die verschneite Stadtlandschaft.
  • Videos zeigen wie der Hügel Montmartre als Piste für Schneesport benutzt wird.
Mehr anzeigen

So nahe können Frust und Freude sein. Kaum fällt ein wenig Schnee, bricht in Paris das Verkehrschaos aus. Autos stehen im Stau, Züge fahren langsam, wenn sie nicht stecken bleiben, und Flüge werden teils gestrichen. Die Temperaturen sinken auf minus vier Grad und bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen.

Tourist*innen und Bewohner*innen der französischen Hauptstadt erfreuen sich dennoch am plötzlichen Wintereinbruch. Der gezuckerte Eiffelturm, der weisse Louvre und der verschneite Arc de Triomphe werden fleissig fotografiert. Und der Hügel Montmartre wird kurzerhand zur Skipiste mit der Basilika Sacré-Cœur als malerischem Hintergrund.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Sieht wohl bekloppt aus»: Nach 28 Jahren wieder auf den Ski – der Selbstversuch

«Sieht wohl bekloppt aus»: Nach 28 Jahren wieder auf den Ski – der Selbstversuch

In der vierten Klasse ist blue News Redaktor Adrian Kammer zum letzten Mal auf den Skiern gestanden. Alle sagen, es sei wie Velo fahren: Man verlernt es nie. Auf der Piste im Hoch-Ybrig machen wir den Test.

09.02.2024

