  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gemeinde sieht keine Alternative Schilderwald treibt Bewohner in 500-Seelen-Dorf zur Weissglut

dpa

19.8.2025 - 10:04

Im Örtchen Störmthal sind die Menschen verstimmt über eine Vielzahl von Parkschildern.
Im Örtchen Störmthal sind die Menschen verstimmt über eine Vielzahl von Parkschildern.
dpa

Im sächsischen Örtchen Störmthal sind die Menschen verstimmt über eine Vielzahl von Parkschildern, die sich auf ihrer Dorfstrasse hintereinander reihen. Kann es eine bessere Lösung geben?

DPA

19.08.2025, 10:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Störmthal wurden auf wenigen hundert Metern 16 Parkschilder aufgestellt.
  • Der Ortschaftsrat wollte ursprünglich nur eine einfache Parkregelung.
  • Die Gemeinde beruft sich auf die Strassenverkehrsordnung und sieht keine Alternative.
Mehr anzeigen

Im 500-Einwohner-Ort Störmthal südlich von Leipzig herrscht seit einigen Wochen Unverständnis über einen Schilderwald. In der Dorfstrasse sind auf wenigen hundert Metern 16 Schilder aufgestellt worden, die verkünden, dass in den Parkbuchten dort höchstens zwei Stunden geparkt werden darf. Ein Grossteil der Anwohner finde das nicht gut, sagt Ortsvorsteher Marc Etzolt. Der blaue Schilderwald zerstöre das Bild der grünen Dorfstrasse.

Seebesucher sorgen für Verkehrsprobleme im Ort 

Dabei ging die Initiative für eine Beschilderung von dem ehrenamtlichen Ortschaftsrat selbst aus. Hintergrund ist der benachbarte Störmthaler See, der bei schönem Wetter sehr viele Besucherinnen und Besucher anzieht.

Statt auf einem kostenpflichtigen Grossparkplatz zu parken, haben viele Autofahrer lieber ihre Fahrzeuge auf der Dorfstrasse abgestellt. Die Parkbuchten dort waren bislang unbegrenzt kostenlos nutzbar.

Was kostet die Beschilderung?

«Wir als Ortschaftsrat haben uns eigentlich nur gewünscht, dass die Parkzone, die schon sehr lange ausgeschildert ist, lediglich noch parkzeitbegrenzt wird», sagt Etzold. Dem Ortschaftsrat schwebte je ein Schild am Ortseingang und am Ortsausgang vor.

Doch stattdessen bekam Störmthal vor zwei Monaten einen blauen Schilderwald. Das Aufstellen der Schilder habe 5.000 Euro gekostet, sagt Etzold. Fast jede der Parkbuchten ist einzeln gekennzeichnet, mit einem Schild, das den Beginn der Zwei-Stunden-Parkmöglichkeit markiert und einem Schild, das deren Ende verkündet.

Gemeinde beruft sich auf StVO

Verantwortlich dafür ist die Gemeinde Grosspösna. Sie beruft sich auf die Strassenverkehrsordnung. Nur mit den vielen Schildern hätten sich die Parkbuchten rechtskonform markieren lassen, sagt Grosspösnas Bürgermeister Daniel Strobel. Anders als ein zusammenhängender Parkstreifen am Strassenrand müssten Buchten jeweils einzeln beschildert werden.

Man habe sich inzwischen auch schon mit dem Ortschaftsrat ausgetauscht, berichtet der Bürgermeister. Zunächst solle jetzt geschaut werden, ob die Zwei-Stunden-Begrenzung an den Parkbuchten die Seebesucher dazu bringt, ihre Autos auf den dafür vorgesehenen Grossparkplätzen abzustellen.

Meistgelesen

Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt
Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch
Macron bringt Schweiz für Putin-Selenskyj-Gipfel ins Spiel
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern
«Die wollen Schinken und Melone» – Alpwirte verzweifeln an Turnschuh-Touristen

Mehr internationale News

Inszenierung und ein Geheim-Deal. Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

Inszenierung und ein Geheim-DealMit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch

Israel. Hilfslieferung aus Zypern auf dem Weg nach Gaza

IsraelHilfslieferung aus Zypern auf dem Weg nach Gaza

Nach 100 Kilometern bemerkt. Vater vergisst Kinder während Ferien an Raststätte

Nach 100 Kilometern bemerktVater vergisst Kinder während Ferien an Raststätte