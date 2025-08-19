Im Örtchen Störmthal sind die Menschen verstimmt über eine Vielzahl von Parkschildern. dpa

Im sächsischen Örtchen Störmthal sind die Menschen verstimmt über eine Vielzahl von Parkschildern, die sich auf ihrer Dorfstrasse hintereinander reihen. Kann es eine bessere Lösung geben?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Störmthal wurden auf wenigen hundert Metern 16 Parkschilder aufgestellt.

Der Ortschaftsrat wollte ursprünglich nur eine einfache Parkregelung.

Die Gemeinde beruft sich auf die Strassenverkehrsordnung und sieht keine Alternative. Mehr anzeigen

Im 500-Einwohner-Ort Störmthal südlich von Leipzig herrscht seit einigen Wochen Unverständnis über einen Schilderwald. In der Dorfstrasse sind auf wenigen hundert Metern 16 Schilder aufgestellt worden, die verkünden, dass in den Parkbuchten dort höchstens zwei Stunden geparkt werden darf. Ein Grossteil der Anwohner finde das nicht gut, sagt Ortsvorsteher Marc Etzolt. Der blaue Schilderwald zerstöre das Bild der grünen Dorfstrasse.

Seebesucher sorgen für Verkehrsprobleme im Ort

Dabei ging die Initiative für eine Beschilderung von dem ehrenamtlichen Ortschaftsrat selbst aus. Hintergrund ist der benachbarte Störmthaler See, der bei schönem Wetter sehr viele Besucherinnen und Besucher anzieht.

Statt auf einem kostenpflichtigen Grossparkplatz zu parken, haben viele Autofahrer lieber ihre Fahrzeuge auf der Dorfstrasse abgestellt. Die Parkbuchten dort waren bislang unbegrenzt kostenlos nutzbar.

Was kostet die Beschilderung?

«Wir als Ortschaftsrat haben uns eigentlich nur gewünscht, dass die Parkzone, die schon sehr lange ausgeschildert ist, lediglich noch parkzeitbegrenzt wird», sagt Etzold. Dem Ortschaftsrat schwebte je ein Schild am Ortseingang und am Ortsausgang vor.

Doch stattdessen bekam Störmthal vor zwei Monaten einen blauen Schilderwald. Das Aufstellen der Schilder habe 5.000 Euro gekostet, sagt Etzold. Fast jede der Parkbuchten ist einzeln gekennzeichnet, mit einem Schild, das den Beginn der Zwei-Stunden-Parkmöglichkeit markiert und einem Schild, das deren Ende verkündet.

Gemeinde beruft sich auf StVO

Verantwortlich dafür ist die Gemeinde Grosspösna. Sie beruft sich auf die Strassenverkehrsordnung. Nur mit den vielen Schildern hätten sich die Parkbuchten rechtskonform markieren lassen, sagt Grosspösnas Bürgermeister Daniel Strobel. Anders als ein zusammenhängender Parkstreifen am Strassenrand müssten Buchten jeweils einzeln beschildert werden.

Man habe sich inzwischen auch schon mit dem Ortschaftsrat ausgetauscht, berichtet der Bürgermeister. Zunächst solle jetzt geschaut werden, ob die Zwei-Stunden-Begrenzung an den Parkbuchten die Seebesucher dazu bringt, ihre Autos auf den dafür vorgesehenen Grossparkplätzen abzustellen.