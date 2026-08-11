Ein einziges Schlauchboot hat 230 Menschen über den Ärmelkanal nach Grossbritannien gebracht. Mehr als 20 Kinder befanden sich auf dem völlig überladenen Gefährt. Noch nie wurden auf einem einzelnen Boot so viele Menschen bei einer erfolgreichen Überfahrt gezählt.

Auf einem Schlauchboot waren über 200 Migranten unterwegs.

Kosten über 28 Millionen 230 Migranten überqueren Ärmelkanal – auf nur einem Schlauchboot

Darum geht’s Ein rund 15 Meter langes Schlauchboot erreichte am Montag mit 230 Menschen die britische Küste.

Unter den Passagieren befanden sich mehr als 20 Kinder.

Die langfristigen Kosten für ihre Unterbringung und Unterstützung werden auf knapp 28 Millionen Franken geschätzt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein völlig überladenes Schlauchboot hat mit 230 Menschen an Bord den Ärmelkanal überquert. Es handelt sich um die grösste bislang registrierte erfolgreiche Überfahrt mit einem einzelnen Boot.

Das etwa 15 Meter lange Gefährt legte am Sonntagnachmittag vor der französischen Küste bei Berck ab. Mehr als 20 Kinder befanden sich unter den Passagierinnen und Passagieren.

Die französische Seenotrettungsorganisation SNSM spricht von einem «traurigen neuen Rekord». Die Koordination der Rettungskräfte habe verhindert, dass die gefährliche Fahrt in einer Tragödie endete.

In den frühen Morgenstunden des Montags erreichte das Schlauchboot die britische Küste.

Kosten von knapp 28 Millionen Franken

Neben dem Sicherheitsrisiko löst die Überfahrt erneut eine Debatte über die Kosten der britischen Asylpolitik aus.

Die britische Zeitung «The Sun» rechnet pro Person mit langfristigen Ausgaben von umgerechnet rund 120’000 Franken. Bei 230 Menschen ergibt das eine Summe von fast 28 Millionen Franken.

Grundlage ist eine Modellrechnung des britischen Innenministeriums. Sie umfasst die voraussichtlichen Kosten für Unterbringung und Unterstützung während etwa vier Jahren. Pro Person und Nacht wird dabei mit ungefähr 85 Pfund gerechnet.

Die Berechnung bedeutet nicht, dass die gesamte Summe unmittelbar anfällt oder jede Person tatsächlich während vier Jahren staatliche Unterstützung erhält.

Schleuser setzen auf immer grössere Boote

Nigel Farage bezeichnete die Lage als «nationale Sicherheitsnotlage». Andere Politiker verweisen darauf, dass die Gesamtzahl der Überfahrten 2026 bislang deutlich unter dem Vorjahreswert liegt.

Zuletzt nahmen die Ankünfte jedoch wieder zu. Am 29. Juli erreichten 752 Menschen auf mehreren Booten Grossbritannien. Das war der bislang höchste Tageswert des laufenden Jahres.

Die jüngste Überfahrt zeigt zudem, dass Schleuser immer grössere Boote einsetzen und mehr Menschen auf einzelnen Gefährten unterbringen. Der bisherige Rekord für ein einzelnes Boot hatte bei 165 Menschen gelegen.