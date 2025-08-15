Bei Flugshow in Südafrika: Aerobatic-Pilot stürzt ins Meer – Suche nach Vermisstem geht weiter Schock-Moment bei einer Airshow in Durban: Ein 61-jähriger Pilot aus Johannesburg stürzt während einer Flugvorführung nahe dem North Beach ins Meer – bislang fehlt von ihm jede Spur. 15.08.2025

Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pilot stürzt bei Flugshow in Durban in Südafrika ins Meer.

Er flog eine Extra 300-Kunstflugmaschine.

Der 61-Jährige konnte bislang nicht geborgen werden. Mehr anzeigen

Am 14. August kommt es während einer Airshow in Durban, Südafrika, zu einem Flugzeugabsturz: Der Pilot stürzt mit seiner Kunstflug-Maschine ins Meer und gilt seither als vermisst. Laut der südafrikanischen TimesLIVE handelte es sich um einen erfahrenen Flieger aus Johannesburg.

Einzelne Wrackteile wurden geborgen. Polizei, Rettungskräfte, Taucher und zahlreiche Freiwillige suchen aber weiterhin intensiv nach dem 61-jährigen Piloten. Die Ursache des Absturzes ist bislang unklar.

Mehr zum Vorfall erfährst du im Video von blue News.

