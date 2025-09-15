Kostentreiber Krankenhaus: Die Klinikbehandlungen sind der grösste Kostenblock. (Symbolbild) Maurizio Gambarini/dpa

In Turin gelang Ärzten eine lebensrettende Operation bei einem wenige Tage alten Baby – mit einem ungewöhnlichen Hilfsmittel: chirurgischem Kleber.

Keystone-SDA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Neugeborenes litt an einer schweren Gefässmissbildung in der Leber.

Ärzte der Spitäler Regina Margherita und Molinette setzten Spezialkatheter und chirurgischen Acryl-Kleber ein.

Die Operation war erfolgreich: Das Mädchen kann nun eigenständig atmen. Mehr anzeigen

Ein dramatischer Notfall in Turin hat ein unerwartetes Happy End genommen: Ein Baby mit einer gravierenden Gefässfehlbildung in der Leber konnte nur mithilfe einer ungewöhnlichen Methode gerettet werden. Ärzte der Kinderklinik Regina Margherita setzten dabei auf einen speziellen chirurgischen Kleber, der in Konsistenz und Geruch an handelsüblichen Sekundenkleber erinnert.

Die Missbildung hatte einen Kurzschluss im Blutkreislauf verursacht, sodass lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge und Gehirn nicht ausreichend versorgt wurden. Zwei hochspezialisierte Eingriffe an den Tagen sechs und 13 nach der Geburt waren notwendig. Mit winzigen Kathetern gelang es dem Team, die betroffene Stelle zu erreichen und den defekten Gefässkanal mit Acryl-Kleber zu verschliessen.

«Ich benutze Boomer-Lösungen»

«Das Ergebnis war sofort sichtbar», erklärte Klinikdirektor Livio Tranchida. «Die Organe wurden wieder normal durchblutet, das Kind konnte selbstständig atmen.»

Mauro Bergui, 62-jähriger Leiter der interventionellen Neuroradiologie, gehört zu den wenigen Spezialisten in Europa, die diese Methode noch anwenden. «Ich bin ein Boomer und benutze auch Boomer-Lösungen», scherzte er. Der Kleber sei zwar riskant und schwierig zu handhaben, habe sich in diesem Fall jedoch als einzige lebensrettende Option erwiesen.

Das Neugeborene erholt sich derzeit auf der Intensivstation. Zum ersten Mal bestehe für das Kind nun die Aussicht auf eine normale Entwicklung, teilte das Spital mit.