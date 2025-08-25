  1. Privatkunden
höchste Warnstufe für Flugverkehr Ätna auf Sizilien ist ausgebrochen

SDA

26.8.2025 - 01:37

ARCHIV - Rauchschwaden steigen vom Vulkan Ätna auf. Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen. Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa
ARCHIV - Rauchschwaden steigen vom Vulkan Ätna auf. Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen. Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa
Keystone

Europas grösster Vulkan ist wieder ausgebrochen. Der Ätna sorgt auf Sizilien immer wieder für Unruhe. 

Keystone-SDA

26.08.2025, 01:37

26.08.2025, 06:34

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien ist der Ätna erneut ausgebrochen.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurden an den Gipfelkratern des grössten aktiven Vulkans Europas starke Asche-Emissionen beobachtet, deren Höhe am Abend nicht abgeschätzt werden konnte. Für den Flugverkehr wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Der internationale Flughafen von Catania blieb vorerst geöffnet.

Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus und wird ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen – explosive Ausbrüche mit Lava und Asche – liefern oft spektakuläre Bilder und ziehen zahlreiche Zuschauer an.

