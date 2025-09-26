Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin. picture alliance / dpa

Die AfD verliert ihre Zentrale in Berlin-Reinickendorf. Das Landgericht hat die fristlose Kündigung des Vermieters bestätigt – die Partei muss ihre Bundesgeschäftsstelle verlassen.

Die AfD muss ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin verlassen. Das Landgericht Berlin bestätigte am Freitag die fristlose Kündigung des Vermieters der Immobilie im Stadtteil Reinickendorf. Damit ist klar: Die Partei verliert ihren Sitz in der Hauptstadt.

Auslöser des Streits war eine Wahlparty nach der Bundestagswahl am 23. Februar, die die AfD im Innenhof des Bürogebäudes veranstaltete. Der österreichische Eigentümer sah darin einen klaren Verstoss gegen die vertraglichen Vorgaben und kündigte den Mietvertrag fristlos – ohne vorherige Abmahnung.

AfD kann noch Berufung einlegen

Die Partei hatte sich gegen die Kündigung gewehrt. «Wir sehen das als rein wirtschaftliche Auseinandersetzung», erklärte der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk während der mündlichen Verhandlung. Die AfD bot an, bis Oktober 2026 auszuziehen und die Miete bis dahin um sechs Prozent zu erhöhen. Doch der Vermieter lehnte ab.

Die Mietverträge für das Gebäude in Berlin-Wittenau hätten ursprünglich noch bis Ende 2027 laufen sollen. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig – die Partei kann vor dem Kammergericht Berufung einlegen.