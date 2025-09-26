  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gericht hat entschieden Wahlparty geht nach hinten los – AfD muss Zentrale in Berlin räumen

Sven Ziegler

26.9.2025

Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin.
Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin.
picture alliance / dpa

Die AfD verliert ihre Zentrale in Berlin-Reinickendorf. Das Landgericht hat die fristlose Kündigung des Vermieters bestätigt – die Partei muss ihre Bundesgeschäftsstelle verlassen.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

26.09.2025, 09:09

26.09.2025, 09:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Landgericht Berlin hat die Räumungsklage des Vermieters bestätigt.
  • Hintergrund war eine Wahlparty der AfD, die gegen Vertragsauflagen verstiess.
  • Die Partei sprach von einer «wirtschaftlichen Auseinandersetzung» und will Rechtsmittel prüfen.
Mehr anzeigen

Die AfD muss ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin verlassen. Das Landgericht Berlin bestätigte am Freitag die fristlose Kündigung des Vermieters der Immobilie im Stadtteil Reinickendorf. Damit ist klar: Die Partei verliert ihren Sitz in der Hauptstadt.

Auslöser des Streits war eine Wahlparty nach der Bundestagswahl am 23. Februar, die die AfD im Innenhof des Bürogebäudes veranstaltete. Der österreichische Eigentümer sah darin einen klaren Verstoss gegen die vertraglichen Vorgaben und kündigte den Mietvertrag fristlos – ohne vorherige Abmahnung.

AfD kann noch Berufung einlegen

Die Partei hatte sich gegen die Kündigung gewehrt. «Wir sehen das als rein wirtschaftliche Auseinandersetzung», erklärte der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk während der mündlichen Verhandlung. Die AfD bot an, bis Oktober 2026 auszuziehen und die Miete bis dahin um sechs Prozent zu erhöhen. Doch der Vermieter lehnte ab.

Die Mietverträge für das Gebäude in Berlin-Wittenau hätten ursprünglich noch bis Ende 2027 laufen sollen. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig – die Partei kann vor dem Kammergericht Berufung einlegen.

Mehr internationale News

Politik. Microsoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

PolitikMicrosoft sperrt KI und Cloud-Dienste für Israels Militär

Maschinen flogen ohne Funk. Nato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

Maschinen flogen ohne FunkNato-Jets fangen russische Kampfflugzeuge über Europa ab

US-Präsident unterzeichnet Dekret. Trump-Regierung will Todesstrafe im ganzen Land wieder einführen

US-Präsident unterzeichnet DekretTrump-Regierung will Todesstrafe im ganzen Land wieder einführen

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen
Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent
Mann muss an Schweizer Grenze 115'000 Franken für diesen Ferrari zahlen