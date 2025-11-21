In der deutschen Universitätsstadt Giessen wird am letzten Novemberwochenende die neue Parteijugend der AfD gegründet. IMAGO/Zoonar (Archivbild)

In Giessen geht die Angst um: Weil die AfD dort Ende November ihre neue Parteijugend gründen will, werden Ausschreitungen und Krawalle befürchtet. Warum stösst die Veranstaltung auf so grossen Widerstand?

Die in Teilen rechtsextreme AfD will am letzten Novemberwochenende in Giessen ihre neue Jugendorganisation gründen. Bei den Einwohnern der Universitätsstadt geht deshalb die Angst um. Zu frisch sind die Erinnerungen an Ausschreitungen im Sommer 2023, als Proteste gegen das «Eritrea-Festival» eskalierten und 26 Polizeibeamte verletzt wurden.

Für das Wochenende am 29. und 30. November sind über ein Dutzend Gegen-Veranstaltungen angemeldet. Die Veranstalter sprechen von mindestens 10'000 Teilnehmern, während die Stadtverwaltung damit rechnet, dass diese Zahl «deutlich überschritten» wird. Mehrere Strassen sollen gesperrt werden, den Betreibern auf den Weihnachtsmärkten ist zudem freigestellt, ihre Stände zu schliessen.

Am Freitag bestätigte die Stadtverwaltung der «Hessenschau», dass sie das gesamte Viertel um den Veranstaltungsort aufgrund massiver Sicherheitsbedenken der Polizei abriegeln lassen will. In der dann fast komplett gesperrten Weststadt befinden sich die Hessenhallen, Ort der Gründungsveranstaltung.

Viele Hotels weigerten sich im Vorfeld, Teilnehmer der Afd-Veranstaltung aufzunehmen, auch ein Catering-Unternehmen kündigte den Vertrag. Indessen rückt die Polizei mit einem massiven Aufgebot aus mehreren Bundesländern an, auch die Bundespolizei wird vor Ort sein.

Neue Parteijugend könnte noch radikaler werden

Weil die alte Jugendorganisation der Afd vom deutschen Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextrem» eingestuft wurde, hatte die Partei sie aufgelöst – und braucht nun eine neue. Diese wolle man enger an die Partei selbst binden, um sie «besser disziplinieren» zu können als die Vorgängerin «Junge Alternative».

Dass die neue Organisation weniger radikal werden soll, ist allerdings eher nicht zu erwarten. Das zeigen unter anderem Recherchen des Polit-Magazins «Monitor». Demnach spielt die Zusammenarbeit mit anderen rechtsextremen Gruppen eine zentrale Rolle in der Strategie der neuen AfD-Jugend.

Dabei ist genau diese Vernetzung mit teils gewaltbereiten Gruppen ein wichtiger Grund, warum der deutsche Verfassungsschutz die AfD im Visier hat.

Vorstand soll bereits feststehen

Indessen berichtet der «Spiegel» von einer Liste mit 15 Personen, die den Vorstand bilden soll. Demnach soll bereits jetzt feststehen, wer welche Posten bekommt. Die neue Organisation werde voraussichtlich «Generation Deutschland» heissen und wohl noch radikaler als ihre Vorgängerin werden – ein Sammelbecken für Identitäre, Völkische und Burschenschafter.

Angeführt werden soll die neue Parteijugend demnach von Jean-Pascal Hohm, der für die Afd im brandenburgischen Landtag sitzt. Er ist laut «Spiegel» gut mit der rechtsextremen und der AfD nahestehenden Organisation «Vorfeld» vernetzt. 2018 reiste er zusammen mit einem identitären Aktivisten nach Rom, wo sie einen Neofaschisten der italienischen Casa Pound trafen.

Dass auch Hohm der völkischen Ideologie in der AfD nahesteht, beweist seine spätere Distanzierung von der Organisation. Doch nicht etwa wegen deren Ideologie, sondern weil sich italienische Neofaschisten «in der Südtirol-Frage auch gegen Angehörige meines Volkes» positionieren, wie er dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» sagte. Zudem spricht auch er regelmässig von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch in Deutschland und äussert sich auch sonst regelmässig rechtsextrem.

Die weiteren Kandidaten auf der Liste stehen ihrem designierten Chef kaum nach. Wie etwa Jan Richard Behr, der den 8. Mai 1945 als «Tag der Niederlage» bezeichnet und ebenso beste Kontakte zur «Identitären Bewegung» pflegt. Florian Russ aus Sachsen-Anhalt forderte öffentlich auf, Flüchtlingsboote zu «versenken» und zeigt sich auf einem Foto mit einer Waffe.

Umfragen steigen weiter

Seit Jahren versuchen AfD-Funktionäre, ihre Partei als konservative Alternative zur CDU zu positionieren. Neben Klagen gegen den Verfassungsschutz spielt dabei auch die Auflösung der «Jungen Alternative» eine wichtige Rolle.

Dass die designierten Nachfolger nun dabei helfen können, der Partei ein «bürgerliches» Profil zu verleihen, darf bezweifelt werden. Dennoch scheinen viele Wähler*innen sich von den radikalen Bestrebungen in der Partei nicht beeindrucken zu lassen, wie steigende Umfragewerte zeigen.

