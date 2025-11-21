  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwere Krawalle befürchtet AfD gründet neue Parteijugend –  und Giessen hält den Atem an

Oliver Kohlmaier

21.11.2025

In der deutschen Universitätsstadt Giessen wird am letzten Novemberwochenende die neue Parteijugend der AfD gegründet.
In der deutschen Universitätsstadt Giessen wird am letzten Novemberwochenende die neue Parteijugend der AfD gegründet.
IMAGO/Zoonar (Archivbild)

In Giessen geht die Angst um: Weil die AfD dort Ende November ihre neue Parteijugend gründen will, werden Ausschreitungen und Krawalle befürchtet. Warum stösst die Veranstaltung auf so grossen Widerstand?

Redaktion blue News

21.11.2025, 18:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die rechtspopulistische deutsche Partei AfD will Ende November in Giessen ihre neue Jugendorganisation gründen.
  • Es werden massive Proteste und auch Krawalle befürchtet.
  • Die Vorgängerin «Junge Alternative» wurde aufgelöst. Der deutsche Verfassungsschutz stufte die Organisation als «gesichert rechtsextrem» ein.
  • Dass die neue Parteijugend weniger radikal als ihre Vorgängerin wird, ist nicht zu erwarten.
Mehr anzeigen

Die in Teilen rechtsextreme AfD will am letzten Novemberwochenende in Giessen ihre neue Jugendorganisation gründen. Bei den Einwohnern der Universitätsstadt geht deshalb die Angst um. Zu frisch sind die Erinnerungen an Ausschreitungen im Sommer 2023, als Proteste gegen das «Eritrea-Festival» eskalierten und 26 Polizeibeamte verletzt wurden.

Für das Wochenende am 29. und 30. November sind über ein Dutzend Gegen-Veranstaltungen angemeldet. Die Veranstalter sprechen von mindestens 10'000 Teilnehmern, während die Stadtverwaltung damit rechnet, dass diese Zahl «deutlich überschritten» wird. Mehrere Strassen sollen gesperrt werden, den Betreibern auf den Weihnachtsmärkten ist zudem freigestellt, ihre Stände zu schliessen.

Knall in Deutschland. Verfassungsschutz setzt Einstufung der AfD als rechtsextrem vorerst aus

Knall in DeutschlandVerfassungsschutz setzt Einstufung der AfD als rechtsextrem vorerst aus

Am Freitag bestätigte die Stadtverwaltung der «Hessenschau», dass sie das gesamte Viertel um den Veranstaltungsort aufgrund massiver Sicherheitsbedenken der Polizei abriegeln lassen will. In der dann fast komplett gesperrten Weststadt befinden sich die Hessenhallen, Ort der Gründungsveranstaltung.

Viele Hotels weigerten sich im Vorfeld, Teilnehmer der Afd-Veranstaltung aufzunehmen, auch ein Catering-Unternehmen kündigte den Vertrag.  Indessen rückt die Polizei mit einem massiven Aufgebot aus mehreren Bundesländern an, auch die Bundespolizei wird vor Ort sein.

Banner am Olympiastadion in Berlin: Aus ganz Deutschland reisen Protestierende nach Giessen.
Banner am Olympiastadion in Berlin: Aus ganz Deutschland reisen Protestierende nach Giessen.
IMAGO/Matthias Koch

Neue Parteijugend könnte noch radikaler werden

Weil die alte Jugendorganisation der Afd vom deutschen Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextrem» eingestuft wurde, hatte die Partei sie aufgelöst – und braucht nun eine neue. Diese wolle man enger an die Partei selbst binden, um sie «besser disziplinieren» zu können als die Vorgängerin «Junge Alternative».

Dass die neue Organisation weniger radikal werden soll, ist allerdings eher nicht zu erwarten. Das zeigen unter anderem Recherchen des Polit-Magazins «Monitor». Demnach spielt die Zusammenarbeit mit anderen rechtsextremen Gruppen eine zentrale Rolle in der Strategie der neuen AfD-Jugend.

Dabei ist genau diese Vernetzung mit teils gewaltbereiten Gruppen ein wichtiger Grund, warum der deutsche Verfassungsschutz die AfD im Visier hat.

Vorstand soll bereits feststehen

Indessen berichtet der «Spiegel» von einer Liste mit 15 Personen, die den Vorstand bilden soll. Demnach soll bereits jetzt feststehen, wer welche Posten bekommt. Die neue Organisation werde voraussichtlich «Generation Deutschland» heissen und wohl noch radikaler als ihre Vorgängerin werden – ein Sammelbecken für Identitäre, Völkische und Burschenschafter.

Angeführt werden soll die neue Parteijugend demnach von Jean-Pascal Hohm, der für die Afd im brandenburgischen Landtag sitzt. Er ist laut «Spiegel» gut mit der rechtsextremen und der AfD nahestehenden Organisation «Vorfeld» vernetzt. 2018 reiste er zusammen mit einem identitären Aktivisten nach Rom, wo sie einen Neofaschisten der italienischen Casa Pound trafen.

«Am Halsband des Kreml». So spioniert die AfD in Deutschland angeblich für Putin

«Am Halsband des Kreml»So spioniert die AfD in Deutschland angeblich für Putin

Dass auch Hohm der völkischen Ideologie in der AfD nahesteht, beweist seine spätere Distanzierung von der Organisation. Doch nicht etwa wegen deren Ideologie, sondern weil sich italienische Neofaschisten «in der Südtirol-Frage auch gegen Angehörige meines Volkes» positionieren, wie er dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» sagte. Zudem spricht auch er regelmässig von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch in Deutschland und äussert sich auch sonst regelmässig rechtsextrem.

Die weiteren Kandidaten auf der Liste stehen ihrem designierten Chef kaum nach. Wie etwa Jan Richard Behr, der den 8. Mai 1945 als «Tag der Niederlage» bezeichnet und ebenso beste Kontakte zur «Identitären Bewegung» pflegt. Florian Russ aus Sachsen-Anhalt forderte öffentlich auf, Flüchtlingsboote zu «versenken» und zeigt sich auf einem Foto mit einer Waffe.

Umfragen steigen weiter

Seit Jahren versuchen AfD-Funktionäre, ihre Partei als konservative Alternative zur CDU zu positionieren. Neben Klagen gegen den Verfassungsschutz spielt dabei auch die Auflösung der «Jungen Alternative» eine wichtige Rolle. 

Dass die designierten Nachfolger nun dabei helfen können, der Partei ein «bürgerliches» Profil zu verleihen, darf bezweifelt werden. Dennoch scheinen viele Wähler*innen sich von den radikalen Bestrebungen in der Partei nicht beeindrucken zu lassen, wie steigende Umfragewerte zeigen. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Nach der Ermahnung redet AfD-Chefin Weidel unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen

Nach der Ermahnung redet AfD-Chefin Weidel unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen

Im Bundestag ist es am Donnerstag zu einem Schlagabtausch zwischen Julia Klöckner und AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gekommen. Als Klöckner sie mehrfach zur Ordnung rief, sprach Weidel einfach weiter – trotz abgelaufener Redezeit.

16.10.2025

Mehr zum Thema

«Ich stelle Ihnen das Mikro aus». AfD-Chefin Weidel redet unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen

«Ich stelle Ihnen das Mikro aus»AfD-Chefin Weidel redet unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen

AfD triumphiert in Ostdeutschland. Wie sage ich meiner Tochter, dass Rechtsextreme gesiegt haben?

AfD triumphiert in OstdeutschlandWie sage ich meiner Tochter, dass Rechtsextreme gesiegt haben?

Geheimtreffen in Deutschland. AfD-Politiker diskutierten mit Neonazis über Vertreibung von Millionen

Geheimtreffen in DeutschlandAfD-Politiker diskutierten mit Neonazis über Vertreibung von Millionen

Meistgelesen

Frauen-Cheftrainer widerspricht Vertrauensarzt: «Alles Spekulationen»
Trump setzt Selenskyj Ultimatum bis Donnerstag – und droht mit Ende der Waffenlieferungen
Kanadischer Grizzly attackiert Primarschulklasse
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
Familie muss Aargauer Haus nach 63 Jahren abreissen