Rätselraten geht weiter AfD schliesst Mann nach Hitler-Duktus aus Fraktion aus

dpa

1.12.2025 - 13:11

«Sind Sie ein V-Mann?»

«Sind Sie ein V-Mann?»

Alexander Eichwald beim Gründungskongress der neuen AfD-Jugend in Giessen für Kopfschütteln gesorgt. Jetzt prüft die Parteispitze seinen Auftritt – und sogar seine Mitgliedschaft.

30.11.2025

Seine Rede im Hitler-Stil auf dem AfD-Jugendkongress in Giessen überlagerte am Ende fast die eigentliche Veranstaltung. Die rechtspopulistische Partei versucht, Alexander Eichwald rauszudrängen.

DPA

01.12.2025, 13:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die AfD in Herford hat Alexander Eichwald aus ihrer Stadtratsfraktion entfernt und bereitet ein Parteiausschlussverfahren vor.
  • Parteifreunde berichten, Eichwald habe sich zuvor unauffällig verhalten – und nie das markante «R» gerollt, das er in Giessen demonstrierte.
  • Im Internet wird spekuliert, ob der Auftritt eine Inszenierung war: als Provokation, Satire oder Operation Dritter.
Mehr anzeigen

Nach dem vieldiskutierten Auftritt von Alexander Eichwald bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Giessen hat ihn die AfD in Herford aus ihrer Fraktion im dortigen Stadtrat abgezogen.

Das sagte der Bielefelder AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller der Deutschen Presse-Agentur. Zudem laufen nach seinen Angaben im AfD-Kreisverband die Vorbereitungen für ein Parteiausschlussverfahren gegen Eichwald.

Er sei erst seit ein paar Wochen in der AfD gewesen. Es kenne ihn kaum jemand, sagte Kneller. «Und diejenigen, die ihn kannten, sagen, dass er nie das R gerollt hat.» Er habe sich bisher unauffällig verhalten.

Das spreche dafür, dass sein Auftritt in Giessen eine Aktion gewesen sei, ob auf eigene Faust oder im Auftrag Dritter sei Spekulation. Die AfD sei sich sofort einig gewesen und leite alles in die Wege, «um ihn überall dort, wo es gehe loszuwerden.» 

Partei in Erklärungsnot. Nach Hitler-Duktus will die AfD verzweifelt wissen, wer dieser Mann ist

Partei in ErklärungsnotNach Hitler-Duktus will die AfD verzweifelt wissen, wer dieser Mann ist

Die Stadt Herford im Bundesland Nordrhein-Westfalen aktualisierte am Montag ihre Angaben zu Eichwald auf der Internetseite des Stadtrates: Seit Konstituierung des neu gewählten Stadtparlamentes vor wenigen Wochen war er dort als Mitglied der AfD-Fraktion genannt. Seit diesem Montag ist er als fraktionsloser, sachkundiger Bürger in mehreren Ausschüssen tätig. 

Der Herforder AfD-Kreisvorsitzende Alexander Parteck sagte dem Sender «Welt» mit Blick auf das Aufnahmegespräch mit Eichwald vor dessen Aufnahme in die AfD vor einigen Wochen, dort habe es nichts Verdächtiges gegeben. «Er hat sich da ganz normal gegeben, hat auch das R nicht gerollt.» Auf der Bühne habe er sich komplett anders verhalten. 

Fuchtelnder Finger und Hitler-Ton

Eichwald hatte sich im hessischen Giessen für einen Vorstandsposten in der Generation Deutschland beworben. In seiner Bewerbungsrede fuchtelte er mit dem Finger, und drosch mit rollendem «R» scharf-rechte Parolen. Der Auftritt erinnerte in Ton und Stil an NS-Reichskanzler Adolf Hitler. AfD-intern und im Netz läuft seitdem eine grosse Diskussion darüber, ob das eine gezielte Aktion war.

Eichwald sprach die Teilnehmer mit «Parteigenossen» und «Volksgenossen» an und rief in den Saal: «Die Liebe und Treue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam» und «es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen».

Dieser AfD-Redner irritiert alle

Dieser AfD-Redner irritiert alle

Mit rollendem «R», Hitler-Duktus und der Anrede «Parteigenossen und -genossinnen» hat Alexander Eichwald beim Gründungskongress der neuen AfD-Jugend in Giessen für Kopfschütteln gesorgt.

30.11.2025

Menschen, die sich dafür einsetzten, dass in Deutschland geborene Kinder automatisch deutsch seien, würden «bei einem Schwein, welches in einem Kuhstall geboren wurde, niemals sagen (...), ja es ist doch eine Kuh und kein Schwein.»

