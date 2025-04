Die AfD hat in einer Umfrage einen Rekordwert von 25 Prozent erzielt – und sich damit vor die Union gesetzt. sda

Die AfD erreicht in einer aktuellen Ipsos-Umfrage 25 Prozent und liegt damit erstmals vor der Union. Damit ist die Partei auch erstmals stärkste Kraft in der sogenannten Sonntagsfrage.

Die AfD hat in einer Ipsos-Umfrage erstmals die Union überholt und erreicht 25 Prozent, während CDU/CSU auf 24 Prozent fallen.

Im Vergleich zur letzten Erhebung gewann die AfD drei Punkte hinzu, während die Union fünf Punkte verlor.

Die SPD bleibt stabil bei 15 Prozent, die Grünen und FDP verlieren weiter, und die Linke verbessert sich auf 11 Prozent.

Die AfD ist in einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos vor der Union gelandet: Demnach kommt die in Teilen rechtsextremistische Partei im aktuellen Sonntagstrend auf 25 Prozent, dahinter folgt die Union mit 24 Prozent.

Verglichen mit der vorherigen Umfrage Anfang März gewann die AfD damit drei Punkte hinzu, CDU und CSU verloren fünf Punkte.

Am Wochenende erreichte die AfD in einer bundesweiten Umfrage erstmals denselben Wert wie die Union. In der Ipsos-Umfrage vom Mittwoch liegt die AfD nun sogar erstmals vor der Union.

Die SPD bleibt mit 15 Prozent auf Platz drei. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und liegen bei 11 Prozent, während die Linke zwei Prozentpunkte gewinnt und ebenfalls 11 Prozent erreicht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht bleibt bei 5 Prozent, die FDP unverändert bei 4 Prozent – damit würde die FDP nicht in den Bundestag einziehen, wenn am Sonntag gewählt würde.

Die Umfrage wurde am 4. und 5. April online durchgeführt und umfasst 1000 Wahlberechtigte. Sie ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und früherem Wahlverhalten gewichtet.