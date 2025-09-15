  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ergebnis verdreifacht AfD nach Wahlerfolg sicher – Brandmauer wird fallen

dpa

15.9.2025 - 12:26

«An der AfD wird man nicht mehr vorbeiregieren können», meint auch Alice Weidel.
«An der AfD wird man nicht mehr vorbeiregieren können», meint auch Alice Weidel.
Michael Kappeler/dpa

Die AfD hat bei der Kommunalwahl im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen den Sprung auf Platz drei geschafft. Jetzt erhöht sie den Druck auf SPD und CDU.

DPA

15.09.2025, 12:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die AfD hat ihr Ergebnis bei den NRW-Kommunalwahlen fast verdreifacht und liegt bei 14,5 Prozent.
  • Parteichef Martin Vincentz rechnet damit, dass die «Brandmauer» gegen die AfD in Räten fällt.
  • In Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen stehen AfD-Kandidaten in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt.
Mehr anzeigen

Nach ihren starken Zugewinnen bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die AfD in dem deutschen Bundesland sicher, dass die anderen Parteien in den Räten künftig mit ihr kooperieren werden. «Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten fünf Jahren die Brandmauer auf kommunaler Ebene geschliffen wird», sagte NRW-Landesparteichef Martin Vincentz in Düsseldorf.

In vielen Städten komme man angesichts der neuen Fraktionsstärke der AfD in den Räten schon jetzt nicht mehr an der Partei vorbei, etwa wenn es um die Besetzung von Aufsichtsräten oder Ausschüssen gehe. Die AfD habe ihren Anspruch erreicht, mit zweistelligen Ergebnissen Volkspartei zu werden und «noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht», so Vincentz.

Zusammenschluss gegen AfD-Kandidaten «Armutszeugnis»

Wenn sich jetzt andere Parteien zusammenschlössen, um bei Stichwahlen um die Oberbürgermeisterämter etwa in Gelsenkirchen und Duisburg AfD-Kandidaten zu verhindern, sei das ein «Armutszeugnis» im Umgang mit dem Wählerwillen und der Demokratie, sagte Vincentz. Die AfD werde trotzdem in den kommenden zwei Wochen bis zu den Stichwahlen einen ambitionierten Wahlkampf führen, um zu zeigen, «dass die politische Basis anders tickt».

Ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung einfach nur die AfD zu verhindern, möge bei dieser Wahl noch gelingen, sagte Vincentz. Bei der nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren werde das nicht mehr möglich sein. Dann werde es auch in NRW die ersten Bürgermeister und vielleicht sogar Oberbürgermeister geben.

«Klatsche für die SPD»

Der stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk sprach von einem «grandiosen Ergebnis», das die AfD gegen Widerstände «tief im roten Westen, der früheren Herzkammer der SPD» erzielt habe. «Die SPD hat hier eine Klatsche vor dem Herrn bekommen.» Von der kommunale Ebene über das Land bis zum Bund werde die AfD «jetzt richtig Feuer unter dem Hintern der Altparteien machen».

Mehr Mandate für AfD in Kommunalparlamenten

Die AfD hatte ihr Ergebnis in den Stadträten und kreisfreien Städten bei den Kommunalwahlen in NRW fast verdreifacht und war mit 14,5 Prozent hinter CDU und SPD auf dem dritten Platz gelandet. In drei Städten – Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen – schafften es AfD-Kandidaten in die Stichwahl.

Auch in Räten der Grossstädte Köln und Düsseldorf legte die AfD auf 9 bis 10 Prozent der Stimmen zu und konnte die Anzahl ihrer Mandate teils verdoppeln. In Gelsenkirchen lag die AfD nur knapp hinter der SPD, kommt aber nach Angaben der Gelsenkirchener AfD-Landtagsabgeordneten Enxhi Seli-Zacharias im Rat auf ebenso viele Sitze wie die Sozialdemokraten.

Meistgelesen

Medwedew droht Europa – «das bedeutet Krieg mit Russland»
Team entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche
Das grösste iPhone-Update seit Jahren kommt heute – das musst du wissen
Ehammer muss um Final-Quali zittern ++ Fällt der Weltrekord im Stabhochsprung?
«Mitschuld am Mord» – Eklat bei WDR-Interview zu Tötung von Charlie Kirk

Mehr aus dem Ressort

Nach Prüfung vor Ort. Team entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche

Nach Prüfung vor OrtTeam entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche

Politik. China droht nach Trumps Zoll-Forderung mit Konsequenzen

PolitikChina droht nach Trumps Zoll-Forderung mit Konsequenzen

Politik. Medwedew: Schutz der Ukraine bedeutet Krieg mit Russland

PolitikMedwedew: Schutz der Ukraine bedeutet Krieg mit Russland