Die deutsche AfD hat das Bundesamt für Verfassungsschutz wegen dessen Einstufung der Partei als gesichert rechtsextremistisch verklagt. Der Spitzenpolitiker Björn Höcke droht zudem den Verfassungsschützern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Inlandsnachrichtendienst hatte die AfD am Freitag «aufgrund der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung» eingestuft.

Die rechtsextreme Partei wehrt sich gegen diesen Entscheid mit rechtlichen Mitteln.

Der AfD-Politiker Björn Höcke droht zudem den Verfassungsschutz-Mitarbeitern mit Konsequenzen. Mehr anzeigen

Die Partei «Alternative für Deutschland» (AfD) wird von den deutschen Verfassungsschützern als «gesichert rechtsextrem» betrachtet. Diese Einschätzung erlaubt dem Bundesamt, der Partei noch genauer auf die Finger zu schauen, wenn sie Meinungen und Forderungen äussert, die gegen sich gegen die deutsche Verfassung richten.

Bei der AfD sties die Entscheidung – wenig überraschend – auf wenig Gegenliebe. Der Bundesvorstand reichte am Montag Klage gegen das Bundesamt ein, nachdem er dies bereits am Freitag angedroht hatte. Mit der Klage will die Partei der Behörde nun gerichtlich untersagen lassen, die AfD als sichere rechtsextremistische Bestrebung einzustufen, zu beobachten, zu behandeln, zu prüfen und/oder zu führen. In dem Abmahnschreiben hiess es, man halte sowohl diese Einstufung als auch die Veröffentlichung dieses Umstandes für offensichtlich rechtswidrig.

Der rechtsextreme Politiker Björn Höcke drohte zudem den Verfassungsschutz-Mitarbeitenden in einem Beitrag auf der Plattform «X» – löschte aber den Beitrag kurz danach.

Der Schweizer Soziologe Marko Ković veröffentlichte einen Screenshot von Höckes ursprünglichen Beitrag. Darin schrieb Höcke: «Man kann den Angestellten des Verfassungsschutzes nur dringend raten, sich eine neue Arbeit zu suchen. Am Ende wird es wie immer in der Geschichte heissen: Mitgehangen – mitgefangen.»