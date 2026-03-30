Der kuriose Fall des One-Hit-Wonders – wie Afroman der Polizei eine Lektion erteilte

Erst Opfer, dann Sieger: Afroman am 17. März in West Union, Ohio., vor Gericht. AP

Er hat lange keinen Hit geliefert, dann bricht die Polizei bei ihm ein. Er macht spöttische Lieder über die Leute des Sheriffs, die ihn auf 4 Millionen Dollar verklagen. Der Prozess wird zum Medienereignis – und macht seine Musik wieder populär: Das ist der ziemlich kuriose Fall von Afroman.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Hinweis dringen im August 2022 sieben Polizisten in das Haus von Sänger Afroman ein, wobei sie Schaden anrichten.

Der Hinweis entpuppte sich als falsch: Afroman bleibt auf den Kosten sitzen. Er macht kritische Lieder über die Beteiligten.

Sieben Polizisten verklagen im Bundesstaat Ohio Afroman wegen Diffamierung: Der dreitägige Prozess sorgt für einige Lacher.

Streisand-Effekt: Die Jury spricht Afroman frei, der nun durch den Vorfall jede Menge Aufmerksamkeit und Klicks einfährt. Mehr anzeigen

Die Älteren kennen Afroman noch als One-Hit-Wonder. Im Jahr 2000 landet er mit «Because I Got High» einen Hit.

Danach bleiben die grossen Erfolge aus, doch Joseph Edgar Foreman, so sein bürgerlicher Name, macht weiter Musik. Er vertreibt sie ab 2004 über das Internet, heiratet und gründet eine Familie. Jetzt sind seine Songs gefragt wie nie – wegen einer sinnlosen Razzia.

Doch der Reihe nach.

Wenn schwer bewaffnete Cops einbrechen

Am 21. August 2022 ist Afroman in Chicago, als eine Gruppe in Winchester, Ohio, zunächst das Tor zu seinem Grundstück – und dann die Haustür aufbrechen. Sie gehören zum Sheriff-Büro von Adams County – und haben einen Durchsuchungsbefehl.

New Tonight: ONLY ON @FOX19 at 10p we have the search warrant executed on the property of AfroMan. pic.twitter.com/JYWdf4s03P — Ken Baker (@KenBakerTV) August 31, 2022

Die Vorwürfe sind happig: Besitz und Handel von Drogen sowie Kidnapping. Der Verdächtige ist nicht zuhause: Die Polizisten finden nur seine Frau und die beiden Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren vor. Sie durchstöbern das ganze Haus. Seine Frau muss Afroman anrufen, um nach dem Code des Safes zu fragen – andernfalls würde man ihn aufsprengen. Er gibt ihnen die Nummer.

21. August 2022: in Winchester, Ohio: Die Leute des Sheriffs statten Afroman einen Besuch ab. Überwachungskameras halten alles fest.

Die Beamten finden bei Afroman – dem Sänger von «Because I Got High» – jedoch überhaupt keine Drogen: Der Tipp von einem Polizei-Informanten entpuppt sich als Mumpitz. Auch der Kidnapping-Vorwurf ist haltlos: Beim Antrag auf den Durchsuchungsbefehl war von einem Verlies im Keller die Rede, wo Personen festgehalten würden.

Beamte durchsuchen die Kleidung von Afroman.

Allerdings hat das Haus von Afroman gar keinen Keller. Dafür aber eine Videoüberwachung im Inneren, wie die einzige Frau im Team des Sheriffs feststellt. Sie kappt eine der Kameras. Die Polizei beschlagnahmt 5000 Dollar und lässt Afroman wissen, dass sie für die Schäden nicht aufkommen muss, die der Sänger auf insgesamt 20'000 Dollar beziffert.

Afroman schreibt Lieder über die Cops

Rechtlich hat der 51-Jährige keine Handhabe. Als er auch noch sein Bargeld zurückbekommt und 400 Dollar fehlen, beschliesst Afroman, sich zu wehren – mit Musik. Er schreibt einen Song, nimmt die Aufnahmen seiner Überwachungskamera – und veröffentlicht im Dezember 2022 das Stück «Will You Help Me Repair My Door».

In dem Lied müssen sich die Leute des Sheriffs Spott gefallen lassen. Afroman lästert zum Beispiel, dass einer aus der Gruppe in der Küche sehnsüchtig auf einen Zitronen-Pfundkuchen schaut. «Sind irgendwelche Kidnapping-Opfer in den Taschen meiner Anzüge?», singt Afroman während die Bilder die Polizei im Anlegezimmer zeigen.

«Wie viele [Kilo] Gras sind in meinen CDs?», fragt Afroman zu diesen Bildern.

«Warum stehlt Ihr mein Geld? Ihr repräsentiert doch das Gesetz», wird im Lied beklagt – ebenso wie die Unterbrechung der Kameras. Und es bleibt nicht bei diesem Song.

Afroman legt nach: «Lemon Pound Cake» macht sich über den beleibten Beamten lustig, der auf die Zitronen-Pfundkuchen geschielt hat. Er sehe aus wie Peter Griffin von «Family Guy», heisst es darin. «Why You Disconnecting My Video Camera» und «Licc'em Low Lisa» sind zwei weitere Songs, die sich mit den Sheriffs beschäftigen.

Das heikle Spiel mit der Diffamierung

Die Stücke finden Resonanz – und das nicht nur beim Publikum: Am 14. März reichen sechs Männer und die Frau des Sheriff-Büros eine Klage gegen Afroman ein: Seine Kampagne habe «Demütigung, Spott, seelisches Leid, Peinlichkeit und Verlust des Ansehens» über die Kläger gebracht, berichtet die «Los Angeles Times».

Eine Klage gegen Diffamierung wird zugelassen, der Prozess wird für den März 2026 terminiert. Die Bürgerrechtler der American Civil Liberties Union unterstützen Afroman, der sich auf das Recht der freien Rede beruft. Die Kläger müssen nun die Jury davon überzeugen, dass sie unter Afromans Kunst gelitten haben.

Szene der Gerichtsverhanldung am 17. März in West Union, Ohio. AP

Das erweist sich als schwierig. Ein Debakel zeichnet sich früh ab. Der Prozess sorgt schon vor Beginn dafür, dass die beklagten Lieder erneut nachgefragt werden. Und im Gerichtssaal werden alle betreffenden Stücke nochmal vorgespielt.

«Officer Poundcake» kriegt dauernd Kuchen

Da wäre etwa «Police Officer Poundcake», der auf den Zitronen-Pfundkuchen geschielt hat. Er werde manchmal «Dieb» genannt und müsse nun «jede Sekunde» über die Schulter schauen, sagt er vor Gericht. Das Sheriff-Büro werde mit Anrufen überhäuft. Ihm würden nun dauernd Kuchen «von verschiedenen Leuten» geschickt», beklagt er sich.

NEW: Afroman's music video "Lemon Pound Cake" played in court as "Officer Poundcake" was forced to sit and watch.



Adams County Sheriff's deputies are suing Afroman after he released a music video following a botched raid on his home.



At one point during the trial, the video was… pic.twitter.com/NMh2QT3lMN — Collin Rugg (@CollinRugg) March 18, 2026

Sogar seine Kollegen würden ihn inzwischen «Officer Poundcake» nennen – und dann wird Afromans Song nochmal in Gänze abgespielt. So wie bei der Beamtin Lisa. Das Lied über sie ist mehr als 13 Minuten lang: Es fliessen viele Tränen, weil sie bei jedem Refrain der Jury zeigen will, wie sehr es sie schmerzt.

Auch der Polizist, den Afroman «den buckligen Quasimodo» genannt hat, hat sich in seiner 21-jährigen Laufbahn schon einiges anhören müssen – aber nie, dass er ein «Dieb» sei. Den Disney-Film selbst hat er aber gar nicht gesehen: Warum ihn der Vergleich mit der fiktionalen Zeichentrick-Rolle so schmerzt, bleibt schwer nachvollziehbar.

Dieser Kläger lässt keinen kalt

Unfreiwillig komisch wird es bei der Befragung des Beamten, von dem der Hip-Hopper in einem Lied behauptet, er würde mit ihr verkehren: Das Lied heisst «Randy Walter Is a Son of a Bitch».

Das könne ja eine Meinung sein, sagt Afromans Anwalt. Das könne man ja nicht überprüfen. Ohne Not sagt der Polizist – wohl mit Blick auf seine Mutter? «Nein, Sir, sie ist seit Jahren tot.»

Afroman hat gesungen, er habe mit seiner Frau geschlafen? «Es hat in meinem Leben enormen Schmerz verursacht», versichert der Polizist. «Aber wir wissen ja alle, dass das nicht wahr ist, korrekt?», so die Nachfrage. Der Kläger sagt allen Ernstes: «Ich weiss es nicht.» Er legt nach: Man sei schon seit Schulzeiten zusammen. «Wenn einer so etwas erstmal verbreitet, ist es draussen.»

Meanwhile, in America.



Police raided rapper Afroman’s house. They didn’t charge him with anything, but they trashed his home and stole $400.



He captured the raid on CCTV.

He then dropped diss tracks roasting them.



They sued him for defamation, and he won. pic.twitter.com/ODHXA17FGC — Mukhtar (@I_amMukhtar) March 19, 2026

Wenn man nicht weiss, ob diese Untreue wahr ist, kann man dann von Diffamierung sprechen? Ist es wahr? «Fragen Sie ihren Klienten», mault der Polizist Afromans Anwalt an.

Wütender Cop, unfähiger Cop und die Ex-Frau

Dann macht er dem nächsten Kläger Platz: Der Sheriff-Mann, der Afroman wegen seiner «Geheimratsecken» als Gomer Pyle bezeichnet hat, einen fiktionalen TV-Charakter aus den 60ern.

"Can you tell me what fact about you, that receding hairline or dipshit refers to please? pic.twitter.com/NkFnDC0DyG — Afroman (@ogafroman) March 19, 2026

Ob es da diffamierend sei, mit Pyle verglichen zu werden, fragt Afromans Anwalt. Der Mann verneint. Er werde also wegen der Geheimratsecken diffamiert? Der Polizist verneint. Aber «Penner» und «Methhead» habe Afroman ihn auch genannt. Der Mann ist sauer. Es läuft nicht gut.

Aber was ist eigentlich mit dem Geld? Ein stehlender Polizist – das ist diffamierend. Doch die Sache klärt sich auf eine – für diesen Fall – logische Art: Der nächste Polizist räumt bei seiner Befragung durch Afromans Anwalt ein, dass er nicht besonders gut im Zählen ist.

The ex-wife of Officer Shawn Grooms, who sued Afroman, testified that the song did not ruin her marriage. Her ex-husband did. pic.twitter.com/cGwPaRvepo — Mukhtar (@I_amMukhtar) March 20, 2026

Tatsächlich zeigen die Bilder der Überwachungskamera, dass er das Geld laut zählt. Und dass er sich verzählt. Zuletzt sei noch erwähnt, dass Afromans Anwalt nur eine Zeugin aufruft: die Ex-Frau von «Quasimodo», der gesagt hat, Afroman habe seine Ehe zerstört. Sie widerspricht.

A single tear flows from Afroman's left cheek following a verdict in favour of Mr Joseph Edgar Foreman. pic.twitter.com/0MU9ik11Df — Corn Pope (@corn724142) March 19, 2026

Dass die Jury die Klage gegen Afroman abweist, kann am Ende nicht überraschen. Der Künstler feiert das Urteil als Sieg für die Meinungsfreiheit in ganz Amerika. «Afroman ist ein amerikanischer Held», jubelt «The Free Press». Die Clips aus dem verrückten Prozess gehen viral – Afromans Streamingzahlen steigen um 500 Prozent.

Am Ende kann der Mann seine neue Haustür dann doch noch bezahlen.

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