«Noch nie so etwas erlebt» Passagier-Flugzeug will abheben – plötzlich erklingen Schreie aus dem Frachtraum

Sven Ziegler

23.1.2026

Kurz vor dem Abflug musste die Air-Canada-Maschine abbrechen. (Symbolbild)
Kurz vor dem Abflug musste die Air-Canada-Maschine abbrechen. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein Air-Canada-Flug in Kanada musste kurz vor dem Abheben abbrechen – weil Passagiere Hilferufe aus dem Rumpf hörten. Ein Bodenmitarbeiter war im Gepäckraum eingeschlossen.

Sven Ziegler

23.01.2026, 13:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Passagiere hörten kurz vor dem Start eines Air-Canada-Flugs Schreie und Klopfzeichen aus dem Frachtraum.
  • Ein Bodenmitarbeiter war versehentlich im Gepäckraum eingeschlossen worden, blieb aber unverletzt.
  • Der Flug verzögerte sich um fast einen Tag; Air Canada spricht von einem «potenziellen Sicherheitsvorfall».
Mehr anzeigen

Kurz vor dem Start eines Inlandflugs in Kanada wurde es plötzlich still in der Kabine – dann laut. Passagiere eines Air-Canada-Flugs von Toronto nach Moncton hörten Schreie und heftiges Klopfen aus dem Rumpf des Flugzeugs. Der Start wurde umgehend abgebrochen.

Wie Air Canada gegenüber dem Fachportal «Travel Tomorrow» bestätigte, war ein Mitarbeiter des Bodenpersonals im Gepäckraum eingeschlossen worden. Die Frachtraumtüren seien «unbeabsichtigt geschlossen worden, während sich noch ein Crewmitglied im Laderaum befand», teilte die Airline mit.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Dezember 2025 am Toronto Pearson International Airport, wurde aber erst jetzt öffentlich bekannt. Der Airbus war bereits auf dem Weg zur Startbahn, als die Geräusche aus dem Rumpf gemeldet wurden. Der Kapitän stoppte das Rollen sofort und kehrte zum Gate zurück.

Crewmitglied blieb unverletzt

Dort konnte der eingeschlossene Mitarbeiter rasch befreit werden. Laut Durchsage des Piloten sei die Person «sicher und wohlauf». Auch Air Canada sprach später von keinen Verletzten.

Der betroffene Flug wurde mit einem Airbus A319 durchgeführt. Zwar sind Frachträume bei modernen Maschinen teilweise beheizt und druckreguliert – für Menschen sind sie jedoch nicht vorgesehen. Ohne Sauerstoffversorgung und bei tiefen Temperaturen kann es rasch lebensgefährlich werden.

Weiterer Ärger für Passagiere

Für die Reisenden hatte der Zwischenfall spürbare Folgen. Durch die Verzögerung erreichte die Crew ihre maximale Arbeitszeit, der Flug musste gestrichen werden. Ein erneuter Abflugversuch am späten Abend scheiterte zudem an einem technischen Problem. Erst am nächsten Morgen hob die Maschine ab – fast einen Tag nach dem ursprünglichen Termin.

Der Kapitän erklärte den Passagieren, er habe in seiner Laufbahn noch nie einen vergleichbaren Vorfall erlebt. In der Luftfahrt gelten solche Ereignisse zwar als selten, sind aber nicht völlig ausgeschlossen. Die Abläufe am Boden seien komplex, Zeitdruck und menschliche Fehler spielten dabei eine Rolle.

Air Canada erklärte, man habe die internen Sicherheitsprozesse überprüft und die Abläufe für das Bodenpersonal nochmals geschärft. «Auch ohne Verletzte handelt es sich um einen potenziellen Sicherheitsvorfall», teilte die Airline mit.

