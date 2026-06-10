  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Niemand merkte etwas Pilot fliegt 16 Jahre lang ohne Lizenz Passagier-Jets

Sven Ziegler

10.6.2026

Der Pilot flog jahrelang Flugzeuge ohne Lizenz. (Symbolbild)
Der Pilot flog jahrelang Flugzeuge ohne Lizenz. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein ehemaliger Pilot von Air Canada soll über Jahre hinweg Passagiermaschinen geflogen haben, obwohl ihm die dafür notwendige Verkehrspilotenlizenz fehlte. Die Behörden sprechen von mehr als 900 Flügen.

,

DPA, Sven Ziegler

10.06.2026, 08:25

10.06.2026, 08:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ehemaliger Air-Canada-Pilot wurde in Kanada festgenommen und angeklagt.
  • Dem 59-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 Flüge ohne die erforderliche Verkehrspilotenlizenz durchgeführt zu haben. 
  • Air Canada betont, dass die Flugsicherheit nie gefährdet gewesen sei, da der Pilot regelmässig Prüfungen und Trainings absolvierte.
Mehr anzeigen

Was wie die Handlung eines Hollywood-Films klingt, beschäftigt nun die kanadische Justiz. Ein ehemaliger Pilot der Fluggesellschaft Air Canada soll während 16 Jahren Passagierflugzeuge gesteuert haben, obwohl ihm die dafür notwendige Lizenz fehlte.

Wie die Regionalpolizei in Kanada mitteilt, wurde der 59-jährige Geoffrey Wall festgenommen. Gegen ihn laufen Ermittlungen unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung.

Den Behörden zufolge soll Wall zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 nationale und internationale Flüge absolviert haben.

Zwar verfügte er laut Polizei über eine gültige Berufspilotenlizenz. Für den Einsatz als Pilot von grossen Passagiermaschinen wie einer Boeing 777 wäre jedoch eine sogenannte Verkehrspilotenlizenz erforderlich gewesen. Diese soll er nie erworben haben.

Der Mann arbeitete bis 2025 für Air Canada und schied erst im vergangenen Jahr aus dem Unternehmen aus.

Überprüfung brachte Fall ins Rollen

Aufgedeckt wurde der Fall im Rahmen einer behördlichen Kontrolle. Die kanadische Luftfahrtaufsicht Transport Canada hatte Anfang Jahr eine umfassende Überprüfung von Pilotenlizenzen eingeleitet.

Dabei stiessen die Behörden offenbar auf Unregelmässigkeiten, die schliesslich zu den Ermittlungen führten.

Ende Juni muss sich der ehemalige Pilot vor einem Gericht in Brampton in der Provinz Ontario verantworten.

Air Canada sieht keine Gefahr für Passagiere

Die Fluggesellschaft reagierte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit einer Stellungnahme.

Air Canada betont, die Sicherheit der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Alle Pilotinnen und Piloten müssten zweimal jährlich obligatorische Auffrischungstrainings absolvieren und jährlich eine Flugprüfung mit einem von der Luftfahrtbehörde zertifizierten Experten bestehen.

Gleichzeitig hält die Airline fest, dass eine korrekte Lizenzierung ein zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts sei. Deshalb nehme man die Angelegenheit äusserst ernst.

Neben den strafrechtlichen Vorwürfen wurde gegen den ehemaligen Piloten laut Air Canada bereits eine Geldstrafe verhängt.

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

Mehr internationale News

Vater legt sich neben tote Tochter. Sara (16) stirbt bei Horror-Unfall am Lago Maggiore

Vater legt sich neben tote TochterSara (16) stirbt bei Horror-Unfall am Lago Maggiore

Das Handy verrät ihn. Kurioser Fluchtversuch von US-Politiker endet in peinlicher Entlarvung

Das Handy verrät ihnKurioser Fluchtversuch von US-Politiker endet in peinlicher Entlarvung

Politik. Jordanien fängt fünf iranische Raketen ab – keine Schäden

PolitikJordanien fängt fünf iranische Raketen ab – keine Schäden

Meistgelesen

Betrüger zwacken Schweizer 800 Franken ab – kurz darauf folgt der nächste Schock
«Dritte-Welt-Staat!» – Trump eskaliert nach Wahl-Pleite in Kalifornien
Trump-nahe Milliardäre krempeln US-Sender um – und feuern Journalismus-Legende
Jetzt bricht der von Trump ausgewiesene WM-Schiri sein Schweigen
Passagier randaliert auf Swiss-Flug – jetzt muss er ins Gefängnis