Der Pilot flog jahrelang Flugzeuge ohne Lizenz. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein ehemaliger Pilot von Air Canada soll über Jahre hinweg Passagiermaschinen geflogen haben, obwohl ihm die dafür notwendige Verkehrspilotenlizenz fehlte. Die Behörden sprechen von mehr als 900 Flügen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein ehemaliger Air-Canada-Pilot wurde in Kanada festgenommen und angeklagt.

Dem 59-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 Flüge ohne die erforderliche Verkehrspilotenlizenz durchgeführt zu haben.

Air Canada betont, dass die Flugsicherheit nie gefährdet gewesen sei, da der Pilot regelmässig Prüfungen und Trainings absolvierte. Mehr anzeigen

Was wie die Handlung eines Hollywood-Films klingt, beschäftigt nun die kanadische Justiz. Ein ehemaliger Pilot der Fluggesellschaft Air Canada soll während 16 Jahren Passagierflugzeuge gesteuert haben, obwohl ihm die dafür notwendige Lizenz fehlte.

Wie die Regionalpolizei in Kanada mitteilt, wurde der 59-jährige Geoffrey Wall festgenommen. Gegen ihn laufen Ermittlungen unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung.

Den Behörden zufolge soll Wall zwischen 2009 und 2025 mehr als 900 nationale und internationale Flüge absolviert haben.

Zwar verfügte er laut Polizei über eine gültige Berufspilotenlizenz. Für den Einsatz als Pilot von grossen Passagiermaschinen wie einer Boeing 777 wäre jedoch eine sogenannte Verkehrspilotenlizenz erforderlich gewesen. Diese soll er nie erworben haben.

Der Mann arbeitete bis 2025 für Air Canada und schied erst im vergangenen Jahr aus dem Unternehmen aus.

Überprüfung brachte Fall ins Rollen

Aufgedeckt wurde der Fall im Rahmen einer behördlichen Kontrolle. Die kanadische Luftfahrtaufsicht Transport Canada hatte Anfang Jahr eine umfassende Überprüfung von Pilotenlizenzen eingeleitet.

Dabei stiessen die Behörden offenbar auf Unregelmässigkeiten, die schliesslich zu den Ermittlungen führten.

Ende Juni muss sich der ehemalige Pilot vor einem Gericht in Brampton in der Provinz Ontario verantworten.

Air Canada sieht keine Gefahr für Passagiere

Die Fluggesellschaft reagierte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit einer Stellungnahme.

Air Canada betont, die Sicherheit der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Alle Pilotinnen und Piloten müssten zweimal jährlich obligatorische Auffrischungstrainings absolvieren und jährlich eine Flugprüfung mit einem von der Luftfahrtbehörde zertifizierten Experten bestehen.

Gleichzeitig hält die Airline fest, dass eine korrekte Lizenzierung ein zentraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts sei. Deshalb nehme man die Angelegenheit äusserst ernst.

Neben den strafrechtlichen Vorwürfen wurde gegen den ehemaligen Piloten laut Air Canada bereits eine Geldstrafe verhängt.