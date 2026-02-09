Ein Vorfall auf einer Maschine der Wizz-Air löste einen Einsatz der israelischen Luftwaffe aus. (Archivbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Nach einer gemeldeten Sicherheitsbedrohung wurde ein Wizz-Air-Flug von London nach Tel Aviv von Kampfjets der israelischen Luftwaffe eskortiert. Nach der Landung gaben die Behörden Entwarnung – es handelte sich um ein Missverständnis.

Die israelische Luftwaffe hat am Sonntagnachmittag Kampfjets gestartet, um einen Wizz-Air-Flug zum Ben-Gurion-Flughafen zu eskortieren. Der Auslöser war ein mutmasslicher Sicherheitsvorfall an Bord, wie eine Militärquelle der «Times of Israel» mitteilte.

Auslöser war der Wizz-Air-Flug W95301 von London-Luton nach Tel Aviv. Laut Sicherheitskreisen soll ein Passagier auf seinem Mobiltelefon eine «bedrohliche Nachricht» erhalten haben.

Ein Sprecher der israelischen Flughafenbehörde erklärte, aufgrund verdächtigen Verhaltens an Bord hätten die Sicherheitskräfte gemäss den vorgesehenen Protokollen gehandelt. Mehrere Kampfjets begleiteten das Flugzeug bis zur Landung.

«Terrorist»-Hotspot als Auslöser

Nach der Landung stellten die Behörden jedoch fest, dass es keinen tatsächlichen Zwischenfall gegeben habe.

Hebräische Medien berichten, dass die vermeintlich bedrohliche Nachricht zunächst auf dem Handy eines ultraorthodoxen Ehepaars angezeigt wurde. Laut Sender Channel 12 handelte es sich dabei jedoch um den Namen eines WLAN-Hotspots, den ihr Sohn in das arabische Wort für «Terrorist» umbenannt hatte – was die Sicherheitsbedenken ausgelöst hatte.

Nach der Landung wurden die Passagiere sowie ihr Gepäck mit Sprengstoffspürhunden kontrolliert. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Der Flugverkehr, der kurzzeitig unterbrochen worden war, lief danach wieder normal weiter.

