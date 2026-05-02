Airbus A350 kollidiert mit Fluggastbrücke – Ursache wohl Technikproblem

Am internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Flug MU5406 der China Eastern Airlines, ein Airbus A350-941, war planmässig aus Chengdu (Shuangliu International Airport) gelandet und rollte zum Gate. In der Endphase des Rollens kam es zur Kollision mit einer Fluggastbrücke. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, die Behörden haben eine Untersuchung zur genauen Unfallursache eingeleitet.
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 2, 2026
Nach ersten Erkenntnissen konnte die Maschine offenbar nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ein technischer Defekt, vermutlich im Bremssystem, verhinderte das rechtzeitige Abbremsen. Das Flugzeug prallte mit dem linken Flügel und dem Triebwerksbereich gegen die Fluggastbrücke. Dabei wurden vor allem der linke Flügel und die Brücke beschädigt.
Zeugen und Passagiere beschrieben die Situation als «kurzes, aber beunruhigendes Erlebnis». Einige berichteten von einem Ruck in der Kabine. Trotz des Zusammenstosses wurden keine Verletzten gemeldet, alle Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen.
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