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Zwischenfall in Shanghai Airbus A350 kollidiert mit Fluggastbrücke – Ursache wohl Technikproblem

Samuel Walder

2.5.2026

Hier fährt ein Fluzeug gleich in die Fluggastbrücke.
Hier fährt ein Fluzeug gleich in die Fluggastbrücke.
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Am Flughafen Shanghai Hongqiao ist ein Airbus beim Rollen mit einer Fluggastbrücke kollidiert. Verletzt wurde niemand, doch der Vorfall wirft Fragen zur Technik auf.

Samuel Walder

02.05.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Shanghai Hongqiao kollidierte ein Airbus A350 nach der Landung beim Rollen mit einer Fluggastbrücke. Eine Untersuchung zur Ursache läuft.
  • Vermutlich konnte das Flugzeug wegen eines Defekts im Bremssystem nicht rechtzeitig stoppen und prallte mit Flügel und Triebwerk gegen die Brücke.
  • Trotz des Zwischenfalls gab es keine Verletzten; alle Passagiere konnten die Maschine sicher verlassen.
Mehr anzeigen

Am internationalen Flughafen Shanghai Hongqiao ist es am Samstag zu einem Zwischenfall gekommen. Flug MU5406 der China Eastern Airlines, ein Airbus A350-941, war planmässig aus Chengdu (Shuangliu International Airport) gelandet und rollte zum Gate. In der Endphase des Rollens kam es zur Kollision mit einer Fluggastbrücke. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, die Behörden haben eine Untersuchung zur genauen Unfallursache eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen konnte die Maschine offenbar nicht mehr rechtzeitig stoppen. Ein technischer Defekt, vermutlich im Bremssystem, verhinderte das rechtzeitige Abbremsen. Das Flugzeug prallte mit dem linken Flügel und dem Triebwerksbereich gegen die Fluggastbrücke. Dabei wurden vor allem der linke Flügel und die Brücke beschädigt.

Zeugen und Passagiere beschrieben die Situation als «kurzes, aber beunruhigendes Erlebnis». Einige berichteten von einem Ruck in der Kabine. Trotz des Zusammenstosses wurden keine Verletzten gemeldet, alle Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen.

Video zeigt gecrashtes Flugzeug

Video zeigt gecrashtes Flugzeug

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