Crews vergessen schlafende Passagiere im Flugzeug

Wurdest du schonmal in einem Flugzeug nach der Ankunft vergessen? In Toronto ist das einer Passagierin passiert. (Archivbild) sda

Die Fälle von vergessenen Passagieren im Flugzeug häufen sich, warnt eine Flugbegleiter-Gewerkschaft. Unzureichende Kontrollen nach der Landung sind ein Sicherheitsrisiko.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau wurde 2019 nach einem Flug von Quebec City nach Toronto in einem leeren Flugzeug vergessen.

Die Crew hat die Maschine frühzeitig verlassen und die Passagierin übersehen.

Laut der US-Flugbegleiter-Gewerkschaft APFA häufen sich solche Vorfälle. Mehr anzeigen

Im Juni 2019 hat eine diese Geschichte Schlagzeilen gemacht: Eine Frau erwachte mitten in der Nacht allein in einem leeren Flugzeug auf dem Vorfeld des Flughafens Toronto. Was wie ein seltener Einzelfall klingt, ist offenbar ein wiederkehrendes Problem in der Luftfahrt. Eine US-amerikanische Flugbegleiter-Gewerkschaft schlägt nun Alarm.

Die Frau war während eines Fluges von Quebec City nach Toronto eingeschlafen und schlicht übersehen worden. Nach der Landung verliess die Crew das Flugzeug, ohne sie zu bemerken. Mit leerem Handy-Akku und in völliger Dunkelheit suchte die Passagierin nach Hilfe. Schliesslich fand sie eine Taschenlampe, öffnete eine Flugzeugtür und machte durch Lichtsignale einen Vorfeldmitarbeiter auf sich aufmerksam.

Fälle häufen sich

Solche Vorfälle sind laut der Association of Professional Flight Attendants (APFA), der Gewerkschaft der Flugbegleiter von American Airlines, keine Seltenheit. Die APFA hat kürzlich ein Memo herausgegeben, das auf die Risiken solcher Situationen hinweist. Das Verlassen eines Passagiers an Bord ist nicht nur ein erheblicher Sicherheitsmangel, sondern kann auch gegen die Federal Aviation Regulations (FAR), das Regelwerk der US-amerikanischen Luftfahrt, verstossen.

Unzureichende Kontrollen der Kabine nach der Landung sind der Hauptgrund für solche Vorfälle, so die APFA. Besonders Toiletten und schwer einsehbare Sitzbereiche sollten gründlich überprüft werden. Das Memo fordert das Kabinenpersonal dazu auf, sicherzustellen, dass keine Passagiere in den Sitzen schlafen oder sich auf dem Boden befinden.

«Diese abschliessende Kontrolle ist von entscheidender Bedeutung, um niemanden zu übersehen und keine Verstösse gegen die FAR zu riskieren», heisst es.

Verantwortung der gesamten Crew

Die Gewerkschaft betont, dass die Verantwortung für die Nachkontrolle nicht allein auf einer Person lasten sollte.

Vielmehr müsse die gesamte Kabinencrew zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Passagiere das Flugzeug verlassen haben. Der Purser, also die leitende Person der Crew, sollte eine finale Inspektion durchführen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.