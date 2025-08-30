  1. Privatkunden
Crews haben kein Verständnis Airline will Bärte bei Piloten verbieten – wegen Sicherheitsbedenken

Sven Ziegler

30.8.2025

Piloten bei Qantas dürfen künftig keinen Bart mehr tragen. 
LM Otero/AP/dpa

Die australische Fluggesellschaft Qantas will allen Piloten das Tragen von Bärten untersagen. Als Begründung nennt die Airline Sicherheitsbedenken. 

30.08.2025, 20:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Qantas plant ein generelles Bartverbot für alle Piloten wegen möglicher Probleme mit Sauerstoffmasken.
  • Einige Crews wehren sich und verweisen auf Studien, die keinen Sicherheitsnachteil für Bartträger zeigen.
  • Internationale Airlines handhaben das Thema unterschiedlich, von strikten Regeln bis hin zu gelockerten Vorgaben.
Mehr anzeigen

Bei der australischen Fluggesellschaft Qantas bahnt sich ein ungewöhnlicher Streit an: Es geht nicht um Löhne oder Flugpläne, sondern um Gesichtsbehaarung.

Während Langstreckenpiloten der Airline bereits seit Längerem auf ein glattrasiertes Gesicht verpflichtet sind, durften die Crews der Regionaltochter QantasLink bisher Bärte tragen. Damit soll nun Schluss sein, wie der «Aerotelegraph» berichtet.

Grundlage für die geplante Neuregelung ist ein Gutachten der Beratungsfirma Qinetiq. Dieses kam zu dem Schluss, dass Bärte die Wirksamkeit von Sauerstoffmasken beeinträchtigen könnten. «Das Risiko, dass eine Maske nicht richtig sitzt, ist zu schwerwiegend, um es zu ignorieren», heisst es in einem internen Schreiben, aus dem die Zeitung The Australian zitiert. Die Airline will deshalb einheitliche Vorgaben für alle Piloten durchsetzen.

Doch die Entscheidung sorgt für Widerstand. Einige Regionalpiloten liessen sich demonstrativ Bärte wachsen. Sie verweisen auf neuere Studien, die den Sicherheitsbedenken widersprechen. So zeigte eine 2024 veröffentlichte Untersuchung der Embry-Riddle Aeronautical University keinen Hinweis darauf, dass Bartträger im Ernstfall schlechter geschützt wären.

Keine einheitliche Regelung

Bereits 2018 kam auch eine im Auftrag von Air Canada durchgeführte Studie der Simon Fraser University zu einem ähnlichen Ergebnis. Air Canada erlaubte daraufhin gepflegte Bärte bis zu einer Länge von 1,25 Zentimetern.

International gibt es keine einheitliche Regelung. Airlines wie Virgin Australia, Emirates oder Etihad erlauben Bärte im Cockpit, während viele US-Fluggesellschaften ein Verbot durchsetzen. Auch Lufthansa zeigt sich tolerant und erlaubt gepflegte Bärte. Ähnlich streng wie Qantas sind dagegen Feuerwehrwachen – so müssen Feuerwehrleute meist glatt rasiert sein, um die Dichtheit von Atemschutzgeräten zu gewährleisten.

In Australien selbst hatte die Luftwaffe ihre Bartverbote 2022 gelockert, um moderner und inklusiver zu wirken. Qantas dürfte sich bei der Begründung ihres Verbots allerdings schwerer tun, auf diesen Schritt zu verweisen.

