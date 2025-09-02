Nach einem Vorfall über Los Angeles bezahlt Delta fast 80 Millionen Dollar. sda

Fünf Jahre nach dem Treibstoff-Vorfall über Los Angeles hat sich Delta Air Lines mit Anwohnern geeinigt. Die Fluggesellschaft zahlt knapp 80 Millionen Dollar Entschädigung – bestreitet aber weiterhin, einen Fehler begangen zu haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2020 liess eine Boeing 777 von Delta kurz nach dem Start in Los Angeles rund 57’000 Liter Kerosin über Wohngebieten ab.

Dutzende Anwohner erlitten leichte Beschwerden, mehrere Schulen und Häuser waren betroffen.

Nun zahlt die Airline 78,75 Millionen Dollar Entschädigung, ohne Schuld einzugestehen. Mehr anzeigen

Der spektakuläre Zwischenfall vom Januar 2020 hat für Delta Air Lines ein juristisches Nachspiel gefunden. Wie CBS berichtet, einigte sich die US-Fluggesellschaft nach jahrelangen Gerichtsverfahren auf eine Vergleichszahlung von 78,75 Millionen Dollar.

Damals war Flug DL89 mit einer Boeing 777-200 von Los Angeles nach Shanghai gestartet, als kurz nach dem Abheben ein Triebwerk ausfiel. Die Crew entschied sich für eine sofortige Rückkehr zum Flughafen LAX und liess dafür grosse Mengen Treibstoff ab – insgesamt fast 57’000 Liter.

Das Problem: Der Kerosin-Ablass erfolgte nicht über dem Meer, sondern in nur rund 600 Metern Höhe über dicht besiedelten Stadtteilen von Los Angeles und Orange County. Schulen, Gärten und Häuser wurden benetzt, mehrere Dutzend Menschen – darunter auch Kinder – mussten medizinisch behandelt werden.

Delta sieht weiter keine Schuld

Anwohner reichten daraufhin Klage ein. Sie warfen Delta vor, den Treibstoff unnötig tief und über bewohntem Gebiet abgelassen zu haben. Nach Abzug von Gerichts- und Anwaltskosten sollen nun rund 50,6 Millionen Dollar an Betroffene ausgezahlt werden. Eigentümer von rund 38’000 Grundstücken erhalten im Schnitt knapp 900 Dollar, etwa 160’000 Anwohner rund 100 Dollar.

Delta betont bis heute, dass die Crew im Sinne der Sicherheit gehandelt habe. Eine Überlastlandung sei zu gefährlich gewesen, zudem habe das Risiko bestanden, dass auch das zweite Triebwerk ausfallen könnte. Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersuchte den Vorfall und sprach die Besatzung von Fehlverhalten frei.

Warum die Airline trotzdem einwilligte? Man wolle die Unsicherheiten und Kosten eines Prozesses vermeiden, erklärte Delta. An ihrer Position, keinen Fehler begangen zu haben, hält die Fluggesellschaft jedoch fest.