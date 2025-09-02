  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Zwischenfall Airline zahlt 80 Millionen Entschädigung – wer davon profitiert

Sven Ziegler

2.9.2025

Nach einem Vorfall über Los Angeles bezahlt Delta fast 80 Millionen Dollar. 
Nach einem Vorfall über Los Angeles bezahlt Delta fast 80 Millionen Dollar. 
sda

Fünf Jahre nach dem Treibstoff-Vorfall über Los Angeles hat sich Delta Air Lines mit Anwohnern geeinigt. Die Fluggesellschaft zahlt knapp 80 Millionen Dollar Entschädigung – bestreitet aber weiterhin, einen Fehler begangen zu haben.

Sven Ziegler

02.09.2025, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2020 liess eine Boeing 777 von Delta kurz nach dem Start in Los Angeles rund 57’000 Liter Kerosin über Wohngebieten ab.
  • Dutzende Anwohner erlitten leichte Beschwerden, mehrere Schulen und Häuser waren betroffen.
  • Nun zahlt die Airline 78,75 Millionen Dollar Entschädigung, ohne Schuld einzugestehen.
Mehr anzeigen

Der spektakuläre Zwischenfall vom Januar 2020 hat für Delta Air Lines ein juristisches Nachspiel gefunden. Wie CBS berichtet, einigte sich die US-Fluggesellschaft nach jahrelangen Gerichtsverfahren auf eine Vergleichszahlung von 78,75 Millionen Dollar.

Damals war Flug DL89 mit einer Boeing 777-200 von Los Angeles nach Shanghai gestartet, als kurz nach dem Abheben ein Triebwerk ausfiel. Die Crew entschied sich für eine sofortige Rückkehr zum Flughafen LAX und liess dafür grosse Mengen Treibstoff ab – insgesamt fast 57’000 Liter.

Das Problem: Der Kerosin-Ablass erfolgte nicht über dem Meer, sondern in nur rund 600 Metern Höhe über dicht besiedelten Stadtteilen von Los Angeles und Orange County. Schulen, Gärten und Häuser wurden benetzt, mehrere Dutzend Menschen – darunter auch Kinder – mussten medizinisch behandelt werden.

Delta sieht weiter keine Schuld

Anwohner reichten daraufhin Klage ein. Sie warfen Delta vor, den Treibstoff unnötig tief und über bewohntem Gebiet abgelassen zu haben. Nach Abzug von Gerichts- und Anwaltskosten sollen nun rund 50,6 Millionen Dollar an Betroffene ausgezahlt werden. Eigentümer von rund 38’000 Grundstücken erhalten im Schnitt knapp 900 Dollar, etwa 160’000 Anwohner rund 100 Dollar.

Delta betont bis heute, dass die Crew im Sinne der Sicherheit gehandelt habe. Eine Überlastlandung sei zu gefährlich gewesen, zudem habe das Risiko bestanden, dass auch das zweite Triebwerk ausfallen könnte. Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersuchte den Vorfall und sprach die Besatzung von Fehlverhalten frei.

Warum die Airline trotzdem einwilligte? Man wolle die Unsicherheiten und Kosten eines Prozesses vermeiden, erklärte Delta. An ihrer Position, keinen Fehler begangen zu haben, hält die Fluggesellschaft jedoch fest.

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Winterreifen-Challenge: 5:14 Minuten – meine Bestzeit für einen Radwechsel

Schweizer Polizist*innen unterbieten sich gerade auf Instagram in ihren Bestzeiten beim Winterradwechsel. blue News zeigt, dass es auch ganz ohne elektrische Helferlein geht. Nimmst du die Challenge an?

03.11.2023

Mehr Reiseartikel

1500 Passagiere betroffen. Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

1500 Passagiere betroffenSwiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

Je älter, desto günstiger. Für immer auf Kreuzfahrt – mit einem speziellen Pass ist das jetzt möglich

Je älter, desto günstigerFür immer auf Kreuzfahrt – mit einem speziellen Pass ist das jetzt möglich

Null Toleranz. Lebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

Null ToleranzLebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

Meistgelesen

Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ «Trump muss weg»: Proteste am Labor Day
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Umgestürzte Bäume blockieren Strasse in Cham ZG +++ 154 Notrufe in 15 Minuten in Zürich +++ Baugerüst stürzt auf Autos
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus