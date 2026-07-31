Ein 45-Jähriger und ein neunjähriger Junge waren in Thüringen (D) mit dem Velo unterwegs, als ein mitgeführter Akku explodierte. Die Kleidung des Mannes geriet in Brand. Er wurde schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen.

Kleidung in Brand Akku explodiert im Rucksack – Mann schwer verletzt

Darum geht’s Bei einer Velofahrt explodierte ein Akku, den ein 45-Jähriger in seinem Rucksack transportierte.

Die Kleidung des Mannes fing Feuer, Anwohner löschten die Flammen mit Wasser.

Der Mann wurde schwer verletzt, ein neunjähriger Begleiter erlitt leichte Verletzungen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein explodierter Akku hat in Thüringen einen 45-jährigen Mann schwer verletzt. Er war am Mittwochabend gemeinsam mit einem neunjährigen Jungen mit dem Velo unterwegs.

Nach Angaben der Polizei explodierte der mitgeführte Akku aus bislang ungeklärter Ursache. Laut der «Bild»-Zeitung handelte es sich um den Akku eines Elektro-Quads, den der Mann in einem Rucksack transportierte.

Durch die Explosion fing die Kleidung des 45-Jährigen Feuer. Anwohner eilten zu Hilfe und löschten die Flammen zunächst mit Wasser aus Giesskannen.

Weitere Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter in eine Spezialklinik geflogen.

Der neunjährige Junge erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weshalb der Akku explodierte, ist noch unklar.