Nach den hohen Temperaturen am Dienstag beschloss das Kulturministerium von Griechenland, die Akropolis in Athen über die Mittagszeit zu schliessen. Auch körperliche Arbeit im Freien ist verboten.

Die dritte Hitzewelle in diesem Jahr überrollt Griechenland.

Höchsttemperaturen bis zu 42 Grad werden in dieser Woche je nach Region erwartet.

Das Arbeitsministerium verbietet aufgrund der hohen Temperaturen körperliche Arbeit im Freien von 12 Uhr bis 17 Uhr.

Die Akropolis in Athen ist zurzeit am Nachmittag für Besucher*innen und Mitarbeitende geschlossen.

Das Wahrzeichen der Landeshauptstadt wurde im Jahr 2024 von rund 4,5 Millionen Menschen besucht.

Die Behörden in Griechenland reagieren auf die hohen Temperaturen: Die Akropolis in Athen wurde am Dienstagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr geschlossen, um Besucher und Personal vor der extremen Hitze zu schützen.

Bereits in den vergangenen Jahren musste das Wahrzeichen Athens mehrfach aufgrund extremer Hitze temporär geschlossen werden. Im letzten Jahr besuchten rund 4,5 Millionen Menschen die Unesco-Welterbestätte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus.

Arbeit im Freien verboten

Parallel greift das Arbeitsministerium durch: Arbeiten im Freien, etwa auf Baustellen oder bei Lieferdiensten, sind zwischen 12 und 17 Uhr verboten. Firmen, die sich nicht daran halten, müssen mit saftigen Geldstrafen rechnen.

