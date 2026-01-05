  1. Privatkunden
DE

29 Tote und 1200 Festnahmen Iran geht hart gegen neue Protestwelle vor

dpa

5.1.2026 - 23:20

Bei anhaltenden Protesten im Iran sind laut Aktivisten bereits 29 Menschen gestorben.
Bei anhaltenden Protesten im Iran sind laut Aktivisten bereits 29 Menschen gestorben.
-/Fars News Agency/AP/dpa/Keystone (Archivbild)

Den neunten Tag in Folge gehen Menschen gegen Irans autoritäre Staatsführung auf die Strasse. Menschenrechtler verfolgen das Geschehen im Land genau.

,

DPA, Redaktion blue News

05.01.2026, 23:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der neuen Protestwelle im Iran sind nach neun Tage bereits 29 Menschen ums Leben gekommen.
  • Die Justiz verhaftete laut dem Menschenrechtsnetzwerk HRANA ausserdem 1200 Menschen.
  • Den Aktivisten zufolge gab es in den vergangenen Tagen in mindestens 88 Städten Protestkundgebungen.
  • Auslöser der Proteste ein Schock am iranischen Devisenmarkt, der in Teheran wütende Händler spontan auf die Strasse trieb.
  • Die Proteste weiteten sich in der Folge aus und schlugen in einen allgemeinen politischen Protest gegen das autoritäre Regime in Teheran um.
Mehr anzeigen

Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten inzwischen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Im Zuge der landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung seien zudem mehr als 1200 Menschen festgenommen worden, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Unter den Toten sollen sich auch zwei Angehörige der Sicherheitskräfte befinden.

Den Aktivisten zufolge gab es in den vergangenen Tagen in mindestens 88 Städten Protestkundgebungen. Demonstrationen wurden demnach landesweit aus 27 der 31 Provinzen gemeldet. Nachdem Sicherheitskräfte vor allem in ländlichen Gebieten gewaltsam dagegen vorgegangen waren, erreichten die Demonstrationen erneut auch Metropolen wie Teheran und Maschhad.

Bereits mehrere Menschen getötet. Proteste im Iran eskalieren – was dahinter steckt

Bereits mehrere Menschen getötetProteste im Iran eskalieren – was dahinter steckt

Auslöser der Proteste war vor mehr als einer Woche ein Schock am iranischen Devisenmarkt, der in Teheran wütende Händler spontan auf die Strasse trieb. Die Demonstrationen schlugen jedoch rasch in politischen Protest um, der – wie in der Vergangenheit – mit Härte von der Staatsmacht verfolgt wird. Am Montag kündigte die Justiz der Islamischen Republik an, ohne Nachsicht vorzugehen.

Laut HRANA haben sich Studierende den Protesten an landesweit mindestens 17 Universitäten angeschlossen. An der Hochschule in Birdschand, Hauptstadt der Provinz Süd-Chorasan, gab es am Montagabend gewaltsame Festnahmen auf dem Campus, wie die bekannte Hochschulzeitung Amir‑Kabir berichtete.

