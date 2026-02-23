  1. Privatkunden
Guerilla-Aktion in Paris Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Adrian Kammer

23.2.2026

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Unweit der Monalisa brachten Aktivisten heimlich ein Bild des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatton-Windsor an die Wand. Es handelt sich um das Foto nach dem Polizeiverhör, das um die Welt ging.

23.02.2026

Unweit der Monalisa brachten Aktivisten heimlich ein Bild des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatton-Windsor an die Wand. Es handelt sich um das Foto nach dem Polizeiverhör, das um die Welt ging.

Adrian Kammer

23.02.2026, 19:03

«Jetzt schwitzt er» lautet der Titel des illegal aufgehängten Bildes. Es zeigt den ehemaligen englischen Prinzen auf dem Rücksitz eines Autos, als er aus der Polizeidienststelle Aylsham in Norfolk eskortiert wurde. Andrew Mountbatton-Windsor wird verdächtigt, vertrauliche Dokumente mit dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geteilt zu haben.

Eine Aktivistengruppe namens «Everyone Hates Elon» soll hinter der Aktion im Louvre in Paris stecken. Nach einer Viertelstunde wurde der Schnappschuss entdeckt und von Mitarbeitenden des Museums wieder entfernt.

