Nach Trumps DrohungenIran verschiebt Hinrichtung von Erfan Soltani
dpa
15.1.2026 - 07:44
Im Iran ist die geplante Hinrichtung eines jungen Demonstranten kurzfristig verschoben worden. Der 26-jährige Ladenbesitzer Erfan Soltani bleibt zwar in Haft, soll vorerst aber nicht hingerichtet werden.
DPA
15.01.2026, 07:44
dpa
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Die geplante Hinrichtung des iranischen Demonstranten Erfan Soltani wurde verschoben.
Bestätigt wurde der Entscheid von einem Familienmitglied, eine Freilassung erfolgte nicht.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit einer «sehr harten» Reaktion gedroht.
Somamjeh, eine 45-jährige enge Verwandte Soltanis, die im Ausland lebt und aus Angst vor Repressalien der Regierung nur mit Vornamen genannt werden möchte, sagte der AP am Mittwoch, dass die Familie zunächst über eine für diesen Tag angesetzte Hinrichtung informiert worden sei. Diese sei jedoch verschoben worden, als sie das Gefängnis in Karadsch, einer Stadt nordwestlich von Teheran, erreichten.
Tausende Menschen sollen bereits getötet worden sein
Die Angehörige erklärte, die Familie habe die letzten sechs Tage in Angst verbracht, was mit Soltani geschehen könnte, und befinde sich nun in noch grösserer Ungewissheit.
Tausende Menschen sind nach Angaben von Aktivisten in den vergangenen Wochen bei der Niederschlagung der Massenproteste im Iran getötet worden, die meisten von ihnen Demonstranten. Mehr als 18'000 weitere wurden festgenommen, wie die in den USA ansässige Gruppe Human Rights Activists News Agency (HRANA) mitteilte.