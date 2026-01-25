  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Regierungsarmee belagert Kurden-Stadt Humanitäre Krise im Nordosten Syriens verschärft sich

SDA

25.1.2026 - 11:48

Kinder laufen an einem beschädigten Wohnhaus in Raqqa in Nordsyrien vorbei. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa
Kinder laufen an einem beschädigten Wohnhaus in Raqqa in Nordsyrien vorbei. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa
Keystone

Im Nordosten Syriens stehen sich Regierungstruppen und kurdische Kräfte gegenüber. Trotz einer verlängerten Waffenruhe verschärft sich die Versorgungskrise – und der IS lauert im Hintergrund.

Keystone-SDA

25.01.2026, 11:48

25.01.2026, 14:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die humanitäre Lage im nordöstlichen Syrien verschärft sich durch Kämpfe zwischen kurdisch geführten Milizen und regierungsnahen Truppen, insbesondere in der belagerten Stadt Kobane.
  • Ein Hilfskonvoi mit Lebensmitteln und Medikamenten wurde nach Kobane entsendet, während viele Geflüchtete in der Stadt Schutz suchen.
  • Eine von internationalen Vermittlern erreichte Waffenruhe wurde um 15 Tage verlängert, auch um IS-Gefangene in den Irak zu verlegen und eine mögliche Befreiung durch IS zu verhindern.
Mehr anzeigen

Wegen der Kämpfe im Nordosten Syriens zwischen kurdisch angeführten Milizen sowie Regierungstruppen und deren Verbündeten verschlechtert sich die humanitäre Lage dort weiter.

Die Zustände in dem Gebiet seien «katastrophal», teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Die überwiegend von Kurden bewohnte Stadt Kobane nahe der türkischen Grenze werde von Kämpfern, die mit der Regierung in Damaskus verbündet sind, seit mehr als einer Woche belagert.

Irans Regime unter Druck. Israel gab USA Geheimdienst-Info über Hinrichtungen +++ Internet teilweise wieder zugänglich

Irans Regime unter DruckIsrael gab USA Geheimdienst-Info über Hinrichtungen +++ Internet teilweise wieder zugänglich

Die Lieferung von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sei fast komplett gestoppt worden. Auch kurdische Aktivisten sprachen von einer Belagerung der Stadt. Die Übergangsregierung in Damaskus äusserte sich zu den Vorwürfen nicht.

In Kobane haben sich viele Familien versammelt, die durch Kämpfe in der Nähe vertrieben wurden. Nach Angaben von Aktivisten ist ein Konvoi mit Hilfsgütern auf dem Weg dorthin. Schon gestern startete ein Konvoi mit Arznei- und Lebensmitteln aus Aleppo in Richtung Kobane, wie das Staatsfernsehen berichtete. Organisiert wurde dieser 24 Lkw zählende Konvoi dem TV-Sender zufolge von den Behörden in Aleppo und UN-Hilfsorganisationen.

Zwischen Hoffnung und Risiko. UNO-Expertin: «Eine Million Menschen kehrt nach Syrien zurück»

Zwischen Hoffnung und RisikoUNO-Expertin: «Eine Million Menschen kehrt nach Syrien zurück»

Waffenruhe verlängert

Die syrische Übergangsregierung hat im Nordosten des Landes grosse Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zurückgedrängt. Aktuell gilt eine Waffenruhe, die gestern auslief, nach Angaben beider Seiten nach internationaler Vermittlung aber um 15 Tage verlängert wurde.

Die SDF sollen nun einen Plan vorlegen, wie die Institutionen in der kurdischen Selbstverwaltung in die staatliche Ordnung übergehen. Heute schien die verlängerte Waffenruhe zunächst zu halten. Die Lage war trotz vereinzelter Kämpfe insgesamt ruhig.

Ziel der Verlängerung ist auch, inhaftierte Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Gefängnissen in dem Gebiet in den benachbarten Irak zu verlegen. Die Regierungstruppen haben die Kontrolle einiger der Gefängnisse und auch Lager übernommen, in denen Angehörige von IS-Kämpfern untergebracht sind. Wegen der Kämpfe gibt es Sorge, dass der IS das Chaos nutzen und seine Kämpfer und deren Angehörige befreien könnte. Einige Inhaftierte sollen bereits entkommen sein.

Meistgelesen

Thun führt YB im Berner Derby vor
Warum so viele Senioren ihr Haus nicht loslassen
Snowboarder trifft Skifahrer am Kopf – dieser stirbt auf der Piste
FCZ-Fan provoziert FCB-Star Shaqiri vor dem Klassiker – dieser reagiert cool
«Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord

Videos aus dem Ressort

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen.

25.01.2026

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Vorschlag an Trump: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlägt dem US-Präsidenten ein Treffen der G7-Staaten mit Russland und Dänemark am Donnerstag in Paris vor. Das geht aus privaten Textnachrichten zwischen Macron und Trump hervor, die der US-Präsident auf der Plattform Truth Social teilt. Der Élysée-Palast bestätigt deren Echtheit.

20.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Tödliche Schüsse in Minneapolis schüren Zorn auf Trump

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Macron schlägt Trump vor: G7-Treffen mit Russland und Dänemark

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

USA. Wut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

USAWut und Protest nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

USA unter Donald Trump. Hollywoodstars stellen sich gegen Trumps Migrationsbehörde +++ Tödliche Schüsse: Eltern bezichtigen US-Regierung der Lüge

USA unter Donald TrumpHollywoodstars stellen sich gegen Trumps Migrationsbehörde +++ Tödliche Schüsse: Eltern bezichtigen US-Regierung der Lüge

Ukraine-Ticker. Kreml schliesst Verhandlungen mit «inkompetenter» EU-Führung aus

Ukraine-TickerKreml schliesst Verhandlungen mit «inkompetenter» EU-Führung aus