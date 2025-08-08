Immer wieder im Blickpunkt: Wie stand Trump zu Epstein? Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Epstein-Affäre hat in den USA für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Eine Aktivistengruppe hat jetzt das US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI auf die Freigabe von Dokumenten verklagt.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Aktivistengruppe hat das US-Justizministerium und das FBI auf die Freigabe von Epstein-Dokumenten verklagt.

Es geht um den Umgang mit den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter.

Ausserdem will die Gruppe Dokumente, bei denen es um einen Austausch zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump geht. Mehr anzeigen

Eine Aktivistengruppe hat das US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI auf die Freigabe von Dokumenten zum Umgang mit den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verklagt. Die Organisation Democracy Forward wollte am Freitag erwirken, dass Unterlagen freigegeben werden, die sich um den Austausch ranghoher Regierungsvertreter über Epstein-Dokumente drehen. Zudem will sie Dokumente, bei denen es um einen Austausch zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump geht.

Die Klage scheint die erste dieser Art zu sein. Sie wurde bei einem Bundesgericht in Washington eingereicht. Democracy Forward erklärte, die Gruppe habe im Juli Anträge auf die Freigabe von Dokumenten unter einem Bundesgesetz zur Informationsfreiheit eingereicht, denen noch nicht nachgekommen worden sei.

«Das Gericht sollte schnell intervenieren, um dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu den Informationen hat, die sie zu dieser aussergewöhnlichen Situation braucht», teilte die Präsidentin von Democracy Forward, Skye Perryman, mit. Die Aktivistengruppe tendiert politisch zur Demokratischen Partei der USA.

Das Justizministerium reagierte zunächst nicht auf eine Kommentaranfrage.

Die Epstein-Affäre hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seit das Ministerium im Juli mitteilte, dass keine weiteren Dokumente zu den Ermittlungen veröffentlicht würden. Das sorgte auch unter Wählern Trumps für Ärger.

Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat auch die Freigabe von Dokumenten durch das Justizministerium beantragt. Abgeordnete halten es für möglich, dass eine Untersuchung Verbindungen zwischen den Epstein-Ermittlungen und Trump sowie früheren ranghohen Beamten aufzeigen könnte. Vertreter der Demokratischen und der Republikanischen Partei von Trump treten für umfangreiche Veröffentlichungen zu der Affäre ein.

Epstein starb 2019 im Gefängnis, als er auf seinen Prozess wegen des Vorwurfs des Sexhandels wartete. Trump hat bestritten, schon vorher über Epsteins sexuellen Missbrauch junger Mädchen Bescheid gewusst zu haben. Er behauptete, sein Verhältnis zu dem Finanzier vor langer Zeit gekappt zu haben.