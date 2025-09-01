  1. Privatkunden
Ursache der Erkrankung weiter unklar Alain Berset nimmt seine Arbeit am Mittwoch wieder auf

SDA

1.9.2025 - 23:13

Der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, will nach einem Krankheitsfall seine Arbeit am Mittwoch wieder aufnehmen.
Der Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, will nach einem Krankheitsfall seine Arbeit am Mittwoch wieder aufnehmen.
sda (Archivbild)

Am Samstag wurde Ex-Bundesrat Alain Berset in ein Spital eingeliefert, am Mittwoch soll er schon wieder im Einsatz sein. Warum der Generalsekretär des Europarats in die Klinik musste, ist weiterhin unbekannt.

Keystone-SDA

01.09.2025, 23:13

01.09.2025, 23:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ehemalige Schweizer Bundespräsident Alain Berset ist am vergangenen Samstag ins Spital eingeliefert worden.
  • Am Mittwoch will der Europarats-Generalsekretär seine Verpflichtungen wieder aufnehmen.
  • Die Ursache der Erkrankung und für die Spitaleinlieferung von Alain Berset bleibt weiter unklar.
Mehr anzeigen

Europarats-Generalsekretär Alain Berset wird seine Verpflichtungen in Strassburg am Mittwoch wieder aufnehmen. Das hat der Pressedienst des Europarats am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt. Der frühere Bundesrat war in der Nacht auf Samstag in ein Spital eingeliefert worden.

Der Europarat hatte die Einweisung des früheren Bundesrats am Samstag bekanntgegeben und ausgeführt, dass sein Zustand nicht besorgniserregend sei. Als Vorsichtsmassnahme müsse Berset aber einige Tage unter Beobachtung bleiben, hiess es.

Die Organisation hatte keine Einzelheiten zu den Ursachen des Spitalaufenthalts genannt und auch nicht mitgeteilt, ob Berset in die Schweiz zurückgereist war. Bei seiner Rückkehr ins Amt wird der Generalsekretär am Treffen der Ministerdelegierten teilnehmen.

Der 53-jährige Berset wurde im Juni 2024 zum Generalsekretär des Europarats gewählt. Der ehemalige SP-Bundesrat ist der erste Schweizer in dieser Rolle. Der Freiburger ist Ende 2023 nach zwölf Jahren im Amt aus der Bundesregierung zurückgetreten.

Alain Berset übergibt den Stab an Elisabeth Baume-Schneider

Alain Berset übergibt den Stab an Elisabeth Baume-Schneider

Der scheidende Bundesrat Alain Berset hat die Schlüssel seines Innendepartements an die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider übergeben. Die neue Chefin des EDI erhielt eine Sanduhr.

22.12.2023

