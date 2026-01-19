Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato? Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video. 19.01.2026

Es sind deutliche Worte von Alain Berset: Der ehemalige Bundesrat und heutige Generalsekretär des Europarats warnt in der «New York Times» eindringlich vor den Annexionsplänen von Donald Trump in Grönland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alain Berset warnt als Generalsekretär des Europarats vor Donald Trumps Grönland-Drohungen und sieht darin eine ernsthafte Gefahr für die internationale Nachkriegsordnung.

Donald Trump stelle mit seinen Annexionsfantasien das Völkerrecht infrage und orientiere sich laut Berset weniger an internationalen Regeln als an seiner eigenen politischen Moral.

Der frühere Bundesrat betont, dass legitime Sicherheitsinteressen der USA auch ohne Annexion gewahrt werden könnten – und warnt Europa davor, bei Souveränität, Recht und Multilateralismus nachzugeben. Mehr anzeigen

Der ehemalige Bundesrat und heutige Generalsekretär des Europarats Alain Berset bezieht mit deutlichen Worten Stellung zu Donald Trumps Grönland-Politik. In einem Gastbeitrag in der «New York Times» warnt Berset eindringlich vor den Gefahren der Annexionspläne des US-Präsidenten.

Dass die USA mit militärischer Gewalt gegen ein Mitglied vorgehen könnten, daran habe er nicht im Entferntesten gedacht, als er vor über einem Jahr sein Amt als Generalsekretär des Europarats antrat: «Und doch ist es nun soweit», schreibt Berset.

Trumps wiederholte Drohungen würden die Grundpfeiler der Nachkriegsordnung infrage stellen. Dass sich der US-Präsident nur durch seine «eigene Moral» eingeschränkt sehe, nicht aber durch internationales Recht, würde die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Rechtsordnung beiseiteschieben.

Als Generalsekretär des Europarates warnt alt-Bundesrat Alain Berset vor den Folgen von Donald Trumps aggressiver Grönland-Politik. KEYSTONE

Eskalation möglich

«Vorerst bleibt es bei blossen Worten. Die jüngsten Ereignisse in Venezuela zeigen jedoch, wie schnell Worte in Taten umgesetzt werden können», zeigt sich Berset besorgt. Auf beiden Seiten des Atlantiks müsse man sich fragen, «ob wir in einer Welt leben wollen, in der Demokratie als Schwäche, Wahrheit als Meinung und Gerechtigkeit als Option umgedeutet werden».

Berset erkennt in seinem Beitrag berechtigte nationale Sicherheitsinteressen der USA in Grönland an. Er weist aber auch nachdrücklich darauf hin, dass die USA bereits einen Militärstützpunkt in Grönland unterhalten und die militärische Zusammenarbeit auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen erheblich ausweiten könnten: ohne Grönlands Souveränität zu gefährden oder die Insel zu annektieren.

Berset wird deutlich

«Dies deutet darauf hin, dass noch etwas anderes im Spiel ist», so Berset weiter, der die Rückkehr eines alten strategischen Reflexes ausmacht, «einer Denkweise aus dem Kalten Krieg, in der Geografie als Schicksal und Einfluss als Nullsummenspiel betrachtet werden und Unabhängigkeit eher als strategisches Risiko denn als demokratische Entscheidung angesehen wird.»

Europa müsse sich daher entschlossen und geeint für Recht, Multilateralismus und Selbstbestimmung einsetzen. «Nicht nur die Souveränität Grönlands steht auf dem Spiel, sondern das Vertrauen», warnt der alt-Bundesrat.

Berset unterstreicht, dass Allianzen auf Vorhersehbarkeit beruhen «und der Erwartung, dass Macht, insbesondere die Macht von Verbündeten, an Gesetze gebunden bleibt». Das Völkerrecht sei entweder universell oder bedeutungslos: «Grönland wird zeigen, wofür wir uns entscheiden.»

Video aus dem Ressort