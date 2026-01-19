  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trumps Grönland-Pläne Alain Berset warnt eindringlich vor einem neuen Kalten Krieg

Andreas Fischer

19.1.2026

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Grönland und Groll gegen die EU: Besiegelt Trump in der neutralen Schweiz das Ende der Nato?

Seit 80 Jahren herrscht in Westeuropa Frieden, doch diese Ägide könnte ausgerechnet in der neutralen Schweiz ihr Ende finden. Donald Trumps Besuch beim WEF würde in die Geschichtsbücher eingehen. Warum der Besuch in Davos so heikel ist, erfährst du im Video.

19.01.2026

Es sind deutliche Worte von Alain Berset: Der ehemalige Bundesrat und heutige Generalsekretär des Europarats warnt in der «New York Times» eindringlich vor den Annexionsplänen von Donald Trump in Grönland. 

Andreas Fischer

19.01.2026, 14:50

19.01.2026, 14:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alain Berset warnt als Generalsekretär des Europarats vor Donald Trumps Grönland-Drohungen und sieht darin eine ernsthafte Gefahr für die internationale Nachkriegsordnung.
  • Donald Trump stelle mit seinen Annexionsfantasien das Völkerrecht infrage und orientiere sich laut Berset weniger an internationalen Regeln als an seiner eigenen politischen Moral.
  • Der frühere Bundesrat betont, dass legitime Sicherheitsinteressen der USA auch ohne Annexion gewahrt werden könnten – und warnt Europa davor, bei Souveränität, Recht und Multilateralismus nachzugeben.
Mehr anzeigen

Der ehemalige Bundesrat und heutige Generalsekretär des Europarats Alain Berset bezieht mit deutlichen Worten Stellung zu Donald Trumps Grönland-Politik. In einem Gastbeitrag in der «New York Times» warnt Berset eindringlich vor den Gefahren der Annexionspläne des US-Präsidenten.

Dass die USA mit militärischer Gewalt gegen ein Mitglied vorgehen könnten, daran habe er nicht im Entferntesten gedacht, als er vor über einem Jahr sein Amt als Generalsekretär des Europarats antrat: «Und doch ist es nun soweit», schreibt Berset.

Zoll-Ankündigung im Grönland-Streit. Was bedeutet Trumps beispielloser Schritt für Europa und die Nato?

Zoll-Ankündigung im Grönland-StreitWas bedeutet Trumps beispielloser Schritt für Europa und die Nato?

Trumps wiederholte Drohungen würden die Grundpfeiler der Nachkriegsordnung infrage stellen. Dass sich der US-Präsident nur durch seine «eigene Moral» eingeschränkt sehe, nicht aber durch internationales Recht, würde die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Rechtsordnung beiseiteschieben.

Als Generalsekretär des Europarates warnt alt-Bundesrat Alain Berset vor den Folgen von Donald Trumps aggressiver Grönland-Politik.
Als Generalsekretär des Europarates warnt alt-Bundesrat Alain Berset vor den Folgen von Donald Trumps aggressiver Grönland-Politik.
KEYSTONE

Eskalation möglich

«Vorerst bleibt es bei blossen Worten. Die jüngsten Ereignisse in Venezuela zeigen jedoch, wie schnell Worte in Taten umgesetzt werden können», zeigt sich Berset besorgt. Auf beiden Seiten des Atlantiks müsse man sich fragen, «ob wir in einer Welt leben wollen, in der Demokratie als Schwäche, Wahrheit als Meinung und Gerechtigkeit als Option umgedeutet werden».

Berset erkennt in seinem Beitrag berechtigte nationale Sicherheitsinteressen der USA in Grönland an. Er weist aber auch nachdrücklich darauf hin, dass die USA bereits einen Militärstützpunkt in Grönland unterhalten und die militärische Zusammenarbeit auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen erheblich ausweiten könnten: ohne Grönlands Souveränität zu gefährden oder die Insel zu annektieren.

Berset wird deutlich

«Dies deutet darauf hin, dass noch etwas anderes im Spiel ist», so Berset weiter, der die Rückkehr eines alten strategischen Reflexes ausmacht, «einer Denkweise aus dem Kalten Krieg, in der Geografie als Schicksal und Einfluss als Nullsummenspiel betrachtet werden und Unabhängigkeit eher als strategisches Risiko denn als demokratische Entscheidung angesehen wird.»

Kampfansage im Grönland-Streit. So hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren

Kampfansage im Grönland-StreitSo hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren

Europa müsse sich daher entschlossen und geeint für Recht, Multilateralismus und Selbstbestimmung einsetzen. «Nicht nur die Souveränität Grönlands steht auf dem Spiel, sondern das Vertrauen», warnt der alt-Bundesrat.

Berset unterstreicht, dass Allianzen auf Vorhersehbarkeit beruhen «und der Erwartung, dass Macht, insbesondere die Macht von Verbündeten, an Gesetze gebunden bleibt». Das Völkerrecht sei entweder universell oder bedeutungslos: «Grönland wird zeigen, wofür wir uns entscheiden.»

Video aus dem Ressort

Trumps Sprecherin startet Hass-Tirade gegen Journalisten

Trumps Sprecherin startet Hass-Tirade gegen Journalisten

Bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus ist es zu einem offenen Schlagabtausch gekommen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt griff einen Reporter scharf an.

16.01.2026

Mehr zum Thema

Arktis-Experte zum Grönland-Konflikt. «Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»

Arktis-Experte zum Grönland-Konflikt«Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»

In Brief an norwegischen Premier. Trump droht jetzt offen – «denke nicht mehr nur über Frieden nach»

In Brief an norwegischen PremierTrump droht jetzt offen – «denke nicht mehr nur über Frieden nach»

USA unter Donald Trump. Trumps Grenzchef patrouilliert im «Nazi»-Mantel und löst Shitstorm aus

USA unter Donald TrumpTrumps Grenzchef patrouilliert im «Nazi»-Mantel und löst Shitstorm aus

Meistgelesen

«Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»
C-17-Transporter landen in Zürich +++ Iranischer Minister gecancelt +++ Dänischer Minister sagt ab
«Verklagen euch in Grund und Boden» – Trump-Sprecherin droht TV-Sender
Odermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»
Raser mit 60 km/h zu schnell erwischt – drei Kinder waren im Auto