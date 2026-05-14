«Aurora 26»Grossmanöver der Nato an der Ostsee – und die Ukrainer geben Drohnen-Nachhilfe
SDA
14.5.2026 - 07:52
Wo Urlauber im Sommer in Scharen hinströmen, haben dieser Tage Nato-Soldaten für den Krieg trainiert. Experten warnen, dass Russland den Westen genau dort testen könnte: auf der Ostsee-Insel Gotland.
Keystone-SDA
14.05.2026, 07:52
SDA
Vor der schwedischen Küste liegt die idyllische Urlaubsinsel Gotland – und ausgerechnet dort könnte Russland nach Einschätzung von Experten die Nato testen. Deshalb haben in diesen Tagen Tausende Soldaten die Verteidigung der Insel geprobt.
«Wer Gotland kontrolliert, kontrolliert den zentralen Teil der Ostsee von der polnischen Küste bis zum Archipel zwischen Schweden und Finnland», sagte der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Michael Claesson, der Deutschen Presse-Agentur am Rande der grossen Übung «Aurora 26» in schwedischer Regie.
⚔️🇺🇦 How Ukrainian drones "destroyed" NATO troops, the Associated Press reports.
The scenario of the Aurora 26 exercises is as follows: an unnamed enemy is building up a military presence near NATO's eastern borders. Gotland is facing power outages and food shortages due to sabotage.
Seit Ende April waren 18'000 Soldaten aus zwölf Nato-Ländern und der Ukraine zu Land, Wasser und in der Luft in Schweden unterwegs. Das Szenario: wachsende hybride Angriffe und eine erhöhte feindliche Präsenz entlang der Nato-Ostgrenze.
Die Bedrohung ist real: Russland rasselt auf der Ostsee seit längerem mit den Säbeln. Erst in dieser Woche sorgte das Auftauchen eines russischen Kriegsschiffs vor Fehmarn für Unruhe.
Ukrainer zeigen Nato-Soldaten den Drohnenkrieg
«Was wir im Westen manchmal falsch einschätzen, ist das Level der strategischen Risikobereitschaft Russlands», sagte Claesson. «Wenn die Russen eins wissen, dann, dass alle westlichen Länder derzeit massiv in ihre Verteidigung investieren. Warum sollten sie also abwarten, solange es noch Schwachstellen gibt, die ausgenutzt werden könnten?»
#Aurora26 is officially over. For over two weeks, 18,000 people from 13 countries took part in one of Sweden’s biggest exercises ever.
Eine Schlüsselrolle bei der Übung spielten deshalb ukrainische Drohnenpiloten wie der 24-Jährige mit dem Rufzeichen «Tarik». «Drohnen gehören heute zu den wichtigsten tödlichen Waffen auf dem Schlachtfeld», sagte der Ukrainer. «Wir bringen den Schweden bei, wie sie sie besser nutzen können – da gibt es derzeit noch grosses Verbesserungspotenzial.»
Seite an Seite trainierten Schweden und Ukrainer auf Gotland mit US-Soldaten. Die betonten die «ausserordentlich gute Zusammenarbeit» ungeachtet transatlantischer Spannungen.
«Die USA sind unser militärisch stärkster Verbündeter»
«Die USA sind unser militärisch stärkster Verbündeter – jede Veränderung ihrer Präsenz wirkt sich natürlich auf die Gesamtdynamik aus», kommentierte Claesson Zweifel an der Bündnistreue der Amerikaner.
🇺🇦🇸🇪 Ukrainian drone operators joined the Aurora 26 exercises in Sweden, sharing frontline drone warfare experience with NATO troops.
Dass die Europäer mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung übernehmen sollten, sei aber eine natürliche Entwicklung und «sollte nicht so interpretiert werden, als würden sich die Amerikaner komplett zurückziehen».
US-Präsident Donald Trump hatte die Nato-Mitgliedschaft der USA unter anderem aus Frust über die ausbleibende Unterstützung Alliierter für seinen Iran-Krieg infrage gestellt. Zuletzt hatte er auch den Abzug von rund 5000 in Deutschland stationierten US-Soldaten angekündigt.
An Bord der «Sarfaq Ittuk»: Gröndlands letzte Fähre ist dem Untergang geweiht
Seit über drei Jahrzehnten verbindet die «Sarfaq Ittuk» abgelegene Siedlungen entlang Grönlands Westküste. Dank dem Klimawandel kann die Fähre nun auch im Winter fahren. Dennoch sind ihre Tage gezählt.
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
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Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
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Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
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