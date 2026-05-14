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«Aurora 26» Grossmanöver der Nato an der Ostsee – und die Ukrainer geben Drohnen-Nachhilfe

SDA

14.5.2026 - 07:52

Ein Kampfhelikopter vom Typ Boeing AH-64 Apache der niederländischen Streitkräfte fliegt während des Manövers Aurora 26 am 29. April bei Lund in Schweden vor Geländefahrzeugen vom Typ Bandvagn 206.
Ein Kampfhelikopter vom Typ Boeing AH-64 Apache der niederländischen Streitkräfte fliegt während des Manövers Aurora 26 am 29. April bei Lund in Schweden vor Geländefahrzeugen vom Typ Bandvagn 206.
KEYSTONE

Wo Urlauber im Sommer in Scharen hinströmen, haben dieser Tage Nato-Soldaten für den Krieg trainiert. Experten warnen, dass Russland den Westen genau dort testen könnte: auf der Ostsee-Insel Gotland.

Keystone-SDA

14.05.2026, 07:52

Vor der schwedischen Küste liegt die idyllische Urlaubsinsel Gotland – und ausgerechnet dort könnte Russland nach Einschätzung von Experten die Nato testen. Deshalb haben in diesen Tagen Tausende Soldaten die Verteidigung der Insel geprobt.

«Wer Gotland kontrolliert, kontrolliert den zentralen Teil der Ostsee von der polnischen Küste bis zum Archipel zwischen Schweden und Finnland», sagte der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Michael Claesson, der Deutschen Presse-Agentur am Rande der grossen Übung «Aurora 26» in schwedischer Regie.

⚔️🇺🇦 How Ukrainian drones "destroyed" NATO troops, the Associated Press reports. The scenario of the Aurora 26 exercises is as follows: an unnamed enemy is building up a military presence near NATO's eastern borders. Gotland is facing power outages and food shortages due to sabotage.

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— MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 13. Mai 2026 um 12:45

Seit Ende April waren 18'000 Soldaten aus zwölf Nato-Ländern und der Ukraine zu Land, Wasser und in der Luft in Schweden unterwegs. Das Szenario: wachsende hybride Angriffe und eine erhöhte feindliche Präsenz entlang der Nato-Ostgrenze.

Die Bedrohung ist real: Russland rasselt auf der Ostsee seit längerem mit den Säbeln. Erst in dieser Woche sorgte das Auftauchen eines russischen Kriegsschiffs vor Fehmarn für Unruhe.

Ukrainer zeigen Nato-Soldaten den Drohnenkrieg

«Was wir im Westen manchmal falsch einschätzen, ist das Level der strategischen Risikobereitschaft Russlands», sagte Claesson. «Wenn die Russen eins wissen, dann, dass alle westlichen Länder derzeit massiv in ihre Verteidigung investieren. Warum sollten sie also abwarten, solange es noch Schwachstellen gibt, die ausgenutzt werden könnten?»

Eine Schlüsselrolle bei der Übung spielten deshalb ukrainische Drohnenpiloten wie der 24-Jährige mit dem Rufzeichen «Tarik». «Drohnen gehören heute zu den wichtigsten tödlichen Waffen auf dem Schlachtfeld», sagte der Ukrainer. «Wir bringen den Schweden bei, wie sie sie besser nutzen können – da gibt es derzeit noch grosses Verbesserungspotenzial.»

Seite an Seite trainierten Schweden und Ukrainer auf Gotland mit US-Soldaten. Die betonten die «ausserordentlich gute Zusammenarbeit» ungeachtet transatlantischer Spannungen.

«Die USA sind unser militärisch stärkster Verbündeter»

«Die USA sind unser militärisch stärkster Verbündeter – jede Veränderung ihrer Präsenz wirkt sich natürlich auf die Gesamtdynamik aus», kommentierte Claesson Zweifel an der Bündnistreue der Amerikaner.

🇺🇦🇸🇪 Ukrainian drone operators joined the Aurora 26 exercises in Sweden, sharing frontline drone warfare experience with NATO troops.

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— 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 8. Mai 2026 um 22:26

Dass die Europäer mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung übernehmen sollten, sei aber eine natürliche Entwicklung und «sollte nicht so interpretiert werden, als würden sich die Amerikaner komplett zurückziehen».

US-Präsident Donald Trump hatte die Nato-Mitgliedschaft der USA unter anderem aus Frust über die ausbleibende Unterstützung Alliierter für seinen Iran-Krieg infrage gestellt. Zuletzt hatte er auch den Abzug von rund 5000 in Deutschland stationierten US-Soldaten angekündigt.

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