Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine
Trump und Putin äussern sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg. Von einer möglichen Waffenruhe ist bei einem kurzen Presseauftritt nicht die Rede.
Putin spricht von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nennt er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagt er.
Trump spricht davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagt er.
1.22 Uhr
Nächstes Mal in Moskau? Trump will sich nicht festlegen
Er werde Putin vermutlich bald wieder sprechen und sogar «bald wiedersehen», sagt Trump bei dem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse. Putin, von Trump bei diesem Treffen in Alaska oft nur «Wladimir» genannt, schiebt zum Erstaunen Trumps mit einem Lachen nach: «Das nächste Mal in Moskau.»
Trump will sich darauf allerdings nicht festhalten. «Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen», sagt er und grinste, bevor er ergänzt: «Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert.»
1.15 Uhr
Trump will mit Selenskyj und Nato telefonieren
Trump sagt, er werde mit der Nato und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren, um sie über seine Gespräche mit Putin zu informieren
1.14 Uhr
Trump stellt keinen Deal vor
In seinen Äusserungen bleibt Trump wie immer vage: Es gebe einen bedeutenden Punkt, über den keine Einigung erzielt wurde. «Wir haben es nicht geschafft, aber es gibt gute Chancen, es zu schaffen.» Worum genau es geht, stellt er nicht klar. «Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt», sagt er.
1.07 Uhr
Trump: «Fantastische Beziehung» zu Putin
Nach einem langen Monolog Putins, ergreift Trump überraschenderweise erst als Zweiter das Wort. Er bedankt sich zunächst bei seinem Gast und nennt das Treffen «produktiv». Man habe eine Reihe «grosser» Punkte behandelt, nur «einige» seien noch offen. Er wolle den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen und ihn sowie die Nato über die Ergebnisse des Treffens unterrichten. Trump unterstreicht, er habe schon immer eine «fantastische Beziehung» zu Putin gehabt.
1 Uhr
Putin spricht von Vereinbarung – nennt keine Details
Putin sagt, sie hätten eine Vereinbarung erzielt, um «den Weg zum Frieden in der Ukraine zu ebnen», ohne zu sagen, worum es bei der Vereinbarung genau geht. Er erklärt, dass die «Ursachen» der russischen Bedenken in der Ukraine beseitigt werden müssen, bevor ein vollständiges Friedensabkommen erreicht werden
Eines dieser Anliegen ist der Rücktritt des nicht zu diesem Gipfel geladenen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Putin wiederholte wie so oft, dass Russland daran interessiert sei, die «Ukrainekrise» zu beenden. Er fordert erneut, dass die Ursachen des Konflikts beseitigt werden müssten – aus Sicht von Russlands Machthaber soll die Ukraine ihren Kurs hin nach Westen und zur Nato aufgeben. Er hat sehr oft darüber gesprochen.
1 Uhr
Pressekonferenz beginnt
US-Präsident Donald Trump und sein Amtskollege Wladimir Putin treten vor die Presse. Putin spricht zuerst. Er gibt einen Überblick über die Kontakte zwischen seiner Regierung und der Trump-Regierung in diesem Jahr. Schliesslich erwähnt er die «Situation» in der Ukraine.
0.35 Uhr
Kreml: Direkte Gespräche zwischen Putin und Trump beendet
Die direkten Gespräche des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump sind nach Kremlangaben beendet. Die Unterredungen im engen Kreis mit den Aussenministern und den Beratern der Präsidenten seien abgeschlossen, teilte der Kreml mit. Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten. Geplant ist im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz Trumps und Putins.
Trump hatte Putin am Abend deutscher Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen – mit einem langen Händedruck. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen.
Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die russische Seite mit echten Ergebnissen rechne bei diesem ersten Treffen des Kremlchefs mit einem US-Präsidenten seit Kriegsbeginn 2022. Im Fall entsprechender Ergebnisse könne es dann auch ein Dreier-Treffen geben mit Beteiligung der Ukraine, die in Anchorage aussen vor ist, sagte Peskow.
Samstag, 16. August 2025, 0.25 Uhr
Putin und Trump wollen gemeinsam vor die Presse treten
Beim Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Das kündigten das Weisse Haus und der Kreml an. Zuvor hatten die beiden Staatschefs mehrere Stunden in kleiner Runde verhandelt.
An den Gesprächen waren auf US-Seite Aussenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff beteiligt. Auf russischer Seite nahmen neben Putin Aussenminister Sergej Lawrow und Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow teil. Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde kurz vor dem Treffen abgesagt.
Die Journalisten vor Ort wurden bereits in den Ballraum gelassen. Noch sei aber noch nicht einmal klar, dass die «zweite Session» zwischen Trump und Putin im Beisein ihrer Aussenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weiterer Mitglieder ihrer erweiterten Delegation begonnen habe, schreibt der Moskau-Korrespondent der «Financial Times »auf X.
The Kremlin says the short format meeting is over. They are supposed to do another one but it’s not clear if that is happening – Siluanov and Belousov are meant to be in that, and they’re in the front row waiting for the presser https://t.co/TBSC7HRvo8
Gespräche zwischen Putin und Trump dauern bereits über eine Stunde
Die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gehen in die zweite Stunde. Zuvor hatte Trum angekündigt, dass er das Treffen sofort abbbrechen werde, sollten keine Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden.
⚡️Update: Trump-Putin summit continues past two hour mark.
The duration of the summit between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin has surpassed the two hour mark, as peace talks between Moscow and Washington continue.https://t.co/E0AUavkzVe
Russische Journalisten müssen auf Feldbetten schlafen
Russische Journalisten müssen in Anchorage aufgrund fehlender Hotelzimmer auf Feldbetten in provisorischen Unterkünften in einer örtlichen Sportarena nächtigen. Der Moskauer Büroleiter der «Financial Times» Max Seddon berichtet auf X: «Die Kreml-Gruppe hat es in Anchorage schwer.»
The Kremlin pool are having a rough time of it in Anchorage. With all the hotels booked out, they’ve been put up on cots in a sports arena. Sanctions mean roaming doesn’t really work, so they are stuck on WiFi, and Russia blocked most calls on WhatsApp and telegram the other day pic.twitter.com/02ZsS7YbcX
Aufgrund der Sanktionen sei zudem Roaming nicht mehr möglich, sodass die russischen Journalisten auf WLAN angewiesen seien. Erst vor wenigen Tagen hat Russland zur angeblichen Abwehr von Terroristen und Betrügern Anrufe mit den ausländischen Messengerdiensten WhatsApp und Telegram eingeschränkt.
Journalists from the Kremlin pool complaining that they will be staying in makeshift accommodations at a local sports arena due to a lack of available hotel rooms.
Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Aussenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.
Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten «Everybody get out of the room!» («Alle raus aus dem Raum!») aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift «Pursuing Peace» («Frieden anstreben») zu sehen.
21.54 Uhr
Kreise: Nato-Oberbefehlshaber Grynkewich ebenfalls in Alaska
Der neue Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, General Alexus Grynkewich, ist für das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ebenfalls nach Alaska gereist. Dies teilte ein ranghoher Nato-Offizier am Freitag der Nachrichtenagentur AP unter Zusicherung von Anonymität mit. Der Amerikaner Grynkewich, der erst Anfang Juli das Kommando über die Nato-Streitkräfte in Europa übernahm, solle Trump und Pentagonchef Pete Hegseth in Alaska «militärischen Rat» geben.
Grynkewich ist ein Unterstützer der Ukraine und sieht Russland als eine klare Bedrohung für die europäische Sicherheit an. In der Vergangenheit hat der General von der Notwendigkeit gesprochen, der Regierung in Kiew schnell Militärhilfe bereitzustellen. In dieser Weise äusserte sich der General auch, als Trump im Juli erklärte, dass die Nato weitere US-Waffenlieferungen an die Ukraine koordinieren solle.
Die Anwesenheit Grynkewichs in Alaska dürfte auf die Zustimmung von Staats- und Regierungschefs in der EU stossen. Diese hatten in den vergangenen Tagen versucht, Trump davon zu überzeugen, bei seinem Treffen mit Putin robust aufzutreten und keinen Deal über den Kopf der Ukraine hinweg mit Russland auszuhandeln.
21.33 Uhr
In wenigen Minuten beginnt das Gipfelgespräch
Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde derweil kurz vor dem Treffen durch ein Gespräch zu sechst ersetzt: Das Weisse Haus teilte mit, Aussenminister Marco Rubio und der Sondergesandter Steve Witkoff würden dafür an Trumps Seite sitzend an den Verhandlungen teilnehmen. Die grössere Runde könnte das Ziel haben, dass Trump anders als in einem Einzelgespräch mit Putin von nicht haltbaren Zusagen absieht und sich von ihm nicht vereinnahmen lässt. Einen Blick in den Raum, in dem Trump und Putin gleich tagen, gewährt das russische Delegationsmitglied Kirill Dmitrijew bei X.
Trump und Putin steigen zeitgleich aus ihren Flugzeugen aus – und schütteln sich die Hände
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin steigen gleichzeitig aus ihren Flugzeugen aus. Beide laufen auf dem roten Treppich aufeinander zu. Sie schütteln sich die Hände und marschieren gemeinsam weiter. Vor den anwesenden Presseleuten wiederholen sie einige Meter weiter ihren Handshake. Zuvor hatte Trump in seiner Air Force One auf den Gast aus Moskau gewartet.
Kreml-Chef Putin ist doch erst jetzt in Anchorage gelandet. Die zuvor angekündigte russische Maschine hatte das Staatsoberhaupt nicht an Bord. Nun wird spekuliert: War die vorherige Maschine nur ein Täuschungsmanöver, um den russischenn Präsidenten vor einem Anschlag zu schützen?
20.57 Uhr
Weisses Haus: Doch kein Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin
An dem geplanten Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin werden nach Angaben des Weissen Hauses nun auch Berater der beiden Staatsmänner teilnehmen, berichtet «ntv». Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt teilt Reportern an Bord der Air Force One mit, dass Trump nun für den bilateralen Teil der Gespräche von Aussenminister Marco Rubio und dem Sondergesandten Steve Witkoff begleitet werde.
20.24 Uhr
Auch Trump in Anchorage gelandet
US-Präsident Donald Trump ist zum Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Alaska eingetroffen. Der rote Teppich ist auf dem Flugfeld bereits ausgerollt.
Trump: «Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe»
Trump betonte vor der vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in Alaska, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: «Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein.»
19.32 Uhr
Trump will das Alaska-Treffen abbrechen, wenn es nicht gut verläuft
US-Präsident Donald Trump erwartet, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska «sehr gut» verlaufen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, «werde ich sehr schnell wieder nach Hause reisen», erklärte Trump vor seiner Ankunft in der Gipfelstadt Anchorage an Bord der Air Force One im Gespräch des Journalisten Bret Baier vom konservativen Nachrichtensender Fox News. «Dann gehe ich weg, ja», fügte er hinzu.
Aboard his plane, Trump said: “I think the meeting with Putin will go very well — and if not, I’ll come home very quickly.” pic.twitter.com/lxVdqAlnvx
Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. «Ich will eine Waffenruhe», sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. «Ich weiss nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt». Nichts sei in Stein gemeisselt.
⚡ Trump: "I Expect a Ceasefire From Today's Meeting"
On his way to Anchorage, where he is set to meet Putin, Trump said he expects a ceasefire — and quickly.
"I want to see a ceasefire as soon as possible. I don’t know if it will happen today. I’ll be unhappy if it doesn’t,"… pic.twitter.com/Ok7ZN43Bc1
Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin
Kurz vor direkten Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf ein Dreier-Treffen. «Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.
Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse «unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe» erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram.
Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten. Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. «Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik», schrieb der Berater.
Trump könne als Friedensstifter aus Alaska abreisen, falls der erste Punkt der Waffenruhe «buchstäblich innerhalb einer Stunde umgesetzt wird», meinte Podoljak. Andernfalls müssen «harte Druckmittel» eingesetzt werden.
18.15 Uhr
Hillary Clinton stellt Trump Nobelpreisnominierung in Aussicht
Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat Präsident Donald Trump für sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin eine Botschaft mit auf den Weg gegeben: «Wenn Donald Trump ein Ende von Putins Krieg gegen die Ukraine aushandelt, ohne dass die Ukraine Gebiete abtreten muss, werde ich ihn selbst für den Friedensnobelpreis nominieren», schrieb die frühere Aussenministerin auf der Plattform X.
Trump hat erklärt, dass ein Friedensabkommen seiner Ansicht nach wahrscheinlich den Austausch ukrainischer Gebiete zwischen beiden Seiten erfordern würde. Clinton, Trumps demokratische Rivalin im Präsidentschaftswahlkampf 2016, verwies auf ihren Auftritt in einem Podcast, in dem sie Trump einen Rat gab: «Er trifft sich nicht mit einem Freund. Er trifft sich mit einem Gegner.»
Wenn es ihm jedoch gelinge, Russland zum Rückzug aus den eroberten Gebieten zu bewegen und den Krieg zu beenden, ohne dass die Ukraine Gebiete abtreten müsse, werde sie Trump für den prestigeträchtigen Preis nominieren, sagte sie. Trump und seine Verbündeten werben seit Jahren dafür, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen.
If Donald Trump negotiates an end to Putin's war on Ukraine without Ukraine having to cede territory, I'll nominate him for a Nobel Peace Prize myself. https://t.co/SYXKhhLqkS
Kreml: Treffen von Trump und Putin dürfte mindestens sechs Stunden dauern
Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg dürfte nach Kreml-Angaben mindestens sechs Stunden dauern. «Sie können davon ausgehen, dass es mindestens sechs bis sieben Stunden dauern wird», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag dem russischen Staatsfernsehen. Moskau erwarte ein «produktives» Treffen.
17.42 Uhr
Trump will Lukaschenko treffen
US-Präsident Donald Trump hat den belarussischen Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko in höchsten Tönen gelobt und ein Treffen in Aussicht gestellt. Er habe mit dem «hochgeachteten» Lukaschenko ein «wundervolles» Telefonat geführt, in dem er sich für die Freilassung von 16 Gefangenen bedankt habe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Belarus und die USA sprechen seinen Angaben nach auch über die Freilassung von weiteren 1.300 Gefangenen. Er freue sich, Lukaschenko in der Zukunft zu treffen, schrieb Trump ohne weitere Details.
Das autoritär geführte Belarus gilt als wichtigster Verbündeter Russlands in dem fast dreieinhalb Jahre dauernden Krieg in der Ukraine. Der Alaska-Gipfel war nach Trumps Angaben auch Thema mit Lukaschenko.
Der Pressedienst des belarussischen Staatschefs bestätigte das Telefonat. Unter anderem seien die «regionale Thematik und die Situation in Krisengebieten, einschliesslich der Ukraine» besprochen worden. Lukaschenko hat demnach Trump zu einem Besuch in die belarussische Hauptstadt Minsk eingeladen.
Trump spoke with Belarusian dictator Alexander Lukashenka
The U.S. president said he had a “wonderful conversation” with Lukashenka, thanking him for releasing 16 prisoners and discussing the possible release of another 1,300.
Putin kommt pünktlich – Trump empfängt ihn persönlich
Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Kreml-Angaben pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) mit dem Flugzeug in Alaska zum Gipfel mit seinem US-Kollegen Donald Trump ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte der Präsident demnach rechtzeitig nach mehreren Terminen in der Stadt Magadan im Fernen Osten Russlands.
Die Flugzeit für die noch gut 3'000 Kilometer bis Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet. Wegen des stürmischen Windes und Regens fragte der Mitarbeiter des Staatsfernsehens, ob die Ankunft denn pünktlich sein könne. Peskow erwiderte, dass Putin es immer pünktlich schaffe. Der Kremlchef ist allerdings international bekannt dafür, seine Gesprächspartner auch mal Stunden warten zu lassen.
Europäischer Gaspreis fällt vor Alaska-Gipfel deutlich
Beim Treffen Trump-Putin geht es um eine Waffenruhe in der Ukraine. Das löst Spekulationen über eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland aus. Dies wiederum könnte Folgen für den Erdgasmarkt haben.
Der Preis für europäisches Erdgas hat sich am Freitag vor dem Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands weiter deutlich verbilligt und den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde am Nachmittag bei 31,11 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Günstiger war Erdgas zuletzt im Juli 2024 gewesen.
15.06 Uhr
Trump vor Gipfel mit Putin: «Kiew wird selbst entscheiden»
US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird. Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den «Austausch» von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen: «Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln», sagte Trump vor Reportern in der Air Force One.
Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage.
Putin bezeichnete er unterdessen als «klugen Kerl» – ein solcher sei er aber ebenfalls. «Es herrscht auf beiden Seiten grosser Respekt», so Trump, der betonte, dass Putin zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mitbringe und grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA habe.
Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.
14.56 Uhr
Nawalny-Witwe vor Gipfel: Russische Kriegsgegner freilassen
Vor dem Gipfel der USA und Russland zum Ukraine-Krieg hat die Oppositionelle Julia Nawalnaja von Kremlchef Wladimir Putin die Freilassung aller politischen Gefangenen aus den Gefängnissen gefordert.
«Dieser Schritt geht in die Geschichte ein. Gehen Sie ihn einfach», sagte die Witwe des im Straflager 2024 zu Tode gekommenen Kremlgegners Alexej Nawalny in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Gipfels in Alaska. Es gebe in Russland 1.000 politische Gefangene, sagte sie. Dutzende wurden zu vielen Jahren Straflager verurteilt, weil sie gegen Putins Krieg protestiert hatten.
14.17 Uhr
Trump auf dem Weg nach Alaska
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Kremlchef Wladimir Putin.
Der 79-Jährige verliess am frühen Morgen (Ortszeit) in Washington das Weisse Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war.
Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21 Uhr MESZ beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
🚨 BREAKING: President Trump has officially departed Washington, DC on his way to ALASKA, to meet with Vladimir Putin
PEACE between Russia and Ukraine could be mere HOURS away.
Mit Trump reisen unter anderem Aussenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: «Es steht viel auf dem Spiel!!!» ("HIGH STAKES!!!").
14.15 Uhr
«Trump will Friedensstifter sein – Putin kann ihm genau das geben»
Das Gipfeltreffen in Alaska ist auch eine seltene Gelegenheit, bei der sich Korrespondenten aus Washington mit Korrespondenten aus Moskau treffen, bemerkt Anthony Zurcher, der für die BBC aus Nordamerika berichtet.
Mit Steve Rosenberg, seinem Kollegen aus Moskau diskutiert er in einem Video, was die beiden Seiten wollen und was sie dafür geben könnten.
Rosenberg beschreibt Putin als «Meister der Überzeugung». Er könne die Person, die ihm gegenüber sitzt, glauben lassen, dass es ihm «ernst ist mit dem Frieden.»
Zurcher reagiert mit dieser Interpretation: «Donald Trump will als der Friedensstifter gesehen werden. Putin kann ihm das geben. Oder etwas, das er [Trump] dem Rest der Welt als das präsentieren kann.» Nach dieser Denkart hat Putin Trump in der Hand.
12.56 Uhr
Putin macht vor Gipfel Zwischenstopp in Russisch-Fernost
Auf dem Weg zum Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska hat der russische Staatschef Wladimir Putin das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Landes besucht.
Der Kremlchef nutze die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.
Magadan liegt Luftlinie etwa 6000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldet.
Danach sind es noch gut 3000 Kilometer Flug bis nach Anchorage, in die grösste Stadt des nördlichen US-Bundesstaates Alaska.
10.18 Uhr
Putin lobt vor Abreise Trumps Bemühungen
Donald Trump hat vor dem Gipfel gesagt, er werde «sehr schnell» herausfinden, ob Wladimir Putin kompromissbereit sei. «Ich glaube, er ist davon überzeugt, dass er einen Deal machen wird», erklärte der 79-Jährige beim «Fox News Radio». Die Chance, dass das Treffen scheitere, bezifferte Trump auf 25 Prozent.
Der russische Präsident lobte vor seiner Abreise seinen Gastgeber, berichtet CNN. «Die aktuelle US-Administration bemüht sich meiner Meinung nach ziemlich energisch und ehrlich, die Feindseligkeiten zu stoppen, die Krise zu beenden und Vereinbarungen zu erreichen, die die Interessen aller Konfliktparteien berücksichtigen», so Putin.
CNN erinnert an die wohlwollenden Worte, mit denen Trump den Kreml-Chef bisher bedacht hat – auch wenn er zuletzt auch seine Enttäuschung geäussert habe.
9.31 Uhr
Lawrow läuft im UdSSR-Pullover in Alaska auf
Russland kommt nach Worten von Aussenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska.
Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. «Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen», erklärte der Diplomat.
Vieles für das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in dem nördlichen US-Bundesstaat sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe, diese «nützliche Unterhaltung» fortzusetzen, sagte Lawrow.
Inzwischen ist der Aussenminister offenbar in Alaska angekommen: Ein Video zeigt ihn in einem. Pullover, auf dem CCCP, also UdSSR steht.
🐴🤡 Lavrov arrived for talks in Alaska wearing a USSR sweatshirt…
Der erste Teil der russischen Delegation ist auf der Elmendorf Air Force Base in Alaska gelandet: Um 6:40 Uhr Ortszeit hat die Iljuschin Il-96-300 aufgesetzt. Der Flug von Moskau hat angeblich zehn Stunden gedauert.
9 Uhr
«We stand with Ukraine»: Gipfel-Protest in Alaska
In der grössten Stadt des US-Bundesstaats Alaskas haben Bewohner gegen das dort geplante Treffen von Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin protestiert.
Am Vortag des Gipfels in Anchorage versammelten sich rund 140 Demonstrierende an einer Strassenkreuzung, um mit Schildern sowie ukrainischen und amerikanischen Flaggen ihrem Unmut Luft zu machen. Viele Autofahrer hupten beim Vorbeifahren zur Unterstützung, ein Lastwagenfahrer liess seine laute Hupe besonders lange ertönen.
Zu den Protestierenden gehörte auch eine aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, sie lebt seit Jahrzehnten in Alaska. Sie verwies laut Nachrichtenagentur dpa darauf, dass das US-Militär dort regelmässig Verteidigungsübungen abhält, die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassten.
Sie kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde. Ähnlich äusserte sich Cristy Willer. «Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (...) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheisst», sagte sie.
Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen sei, ergebe keinen Sinn. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: «Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist.»
Unter den Teilnehmenden waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten.
Hintergrund seien Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die es derzeit in ganz Amerika gibt.
Freitag 15. August 2025, 9 Uhr
Was du wissen musst
Bangen und Hoffen am Tag des amerikanisch-russischen Gipfels: Zwar sitzen die europäischen Staaten und Vertreter Kiews nicht mit am Tisch, wenn US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag über den Ukraine-Krieg sprechen. Aber sie haben Trump mit auf den Weg gegeben, was aus ihrer Sicht die Botschaft an Putin sein sollte.
Vor dem Alaska-Gipfel hat das Weisse Haus die Erwartungen an das Treffen allerdings gebremst. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte: «Das ist eine Zuhörübung für den Präsidenten.»
Es sei am Freitag schliesslich nur eine Partei des Krieges anwesend. Ziel des Gesprächs sei es daher, dass Trump «ein besseres Verständnis dafür gewinnt, wie wir diesen Krieg hoffentlich beenden können.»