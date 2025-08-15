  1. Privatkunden
Alaska-Gipfel im Ticker Trump: «Kein Deal» nach Treffen mit Putin – Will mit Selenskyj und Nato telefonieren +++ Ukraine-Krieg kaum erwähnt

Valérie Glutz

16.8.2025

Trump und Putin zu Gesprächen in Alaska eingetroffen

Trump und Putin zu Gesprächen in Alaska eingetroffen

Bei dem Treffen stehen der Ukraine-Krieg und der Weg zu einem möglichen Waffenstillstand im Mittelpunkt.

15.08.2025

Trump und Putin diskutieren in Alaska über die Zukunft der Ukraine – und das ohne Selenskyj. Kommt es zu einer Einigung oder wird das Treffen in einer Eskalation enden? blue News tickert live.

Redaktion blue News

16.08.2025, 00:46

16.08.2025, 01:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 15. August treffen sich Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu verhandeln.
  • Trump trifft Putin auf der Elmendorf Air Force Base nahe der Stadt Anchorage.
  • Die Gespräche begannen kurz vor 22 Uhr MESZ.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 1.42 Uhr

    Trump und Putin sagen nichts Konkretes zur Ukraine

    Trump und Putin äussern sich nach ihrem Gipfel in Alaska kaum zu dem angekündigten Hauptthema Ukraine-Krieg. Von einer möglichen Waffenruhe ist bei einem kurzen Presseauftritt nicht die Rede.

    Putin spricht von Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten. Details nennt er nicht. Der Konflikt sei aber eines der zentralen Themen des Gipfels gewesen, sagt er.

    Trump spricht davon, dass der Krieg beendet werden müsse. Putin wolle dies genauso wie er, sagt er. 

  • 1.22 Uhr

    Nächstes Mal in Moskau? Trump will sich nicht festlegen

    Er werde Putin vermutlich bald wieder sprechen und sogar «bald wiedersehen», sagt Trump bei dem kurzen gemeinsamen Auftritt mit Putin vor der Presse. Putin, von Trump bei diesem Treffen in Alaska oft nur «Wladimir» genannt, schiebt zum Erstaunen Trumps mit einem Lachen nach: «Das nächste Mal in Moskau.»

    Trump will sich darauf allerdings nicht festhalten. «Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen», sagt er und grinste, bevor er ergänzt: «Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert.»

    Bei der Pressekonferenz nach den Gesprächen zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei der US-Präsident Donald Trump überraschenderweise erst als zweiter das Wort ergreift, werden keine Fragen von Journalisten beantwortet. 
    Bei der Pressekonferenz nach den Gesprächen zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei der US-Präsident Donald Trump überraschenderweise erst als zweiter das Wort ergreift, werden keine Fragen von Journalisten beantwortet. 
    Bild: Keystone/AP Photo/Jae C. Hong
  • 1.15 Uhr

    Trump will mit Selenskyj und Nato telefonieren

    Trump sagt, er werde mit der Nato und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren, um sie über seine Gespräche mit Putin zu informieren

  • 1.14 Uhr

    Trump stellt keinen Deal vor

    In seinen Äusserungen bleibt Trump wie immer vage: Es gebe einen bedeutenden Punkt, über den keine Einigung erzielt wurde. «Wir haben es nicht geschafft, aber es gibt gute Chancen, es zu schaffen.» Worum genau es geht, stellt er nicht klar. «Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt», sagt er.

  • 1.07 Uhr

    Trump: «Fantastische Beziehung» zu Putin

    Nach einem langen Monolog Putins, ergreift Trump überraschenderweise erst als Zweiter das Wort. Er bedankt sich zunächst bei seinem Gast und nennt das Treffen «produktiv». Man habe eine Reihe «grosser» Punkte behandelt, nur «einige» seien noch offen. Er wolle den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen und ihn sowie die Nato über die Ergebnisse des Treffens unterrichten. Trump unterstreicht, er habe schon immer eine «fantastische Beziehung» zu Putin gehabt.

  • 1 Uhr

    Putin spricht von Vereinbarung – nennt keine Details

    Putin sagt, sie hätten eine Vereinbarung erzielt, um «den Weg zum Frieden in der Ukraine zu ebnen», ohne zu sagen, worum es bei der Vereinbarung genau geht. Er erklärt, dass die «Ursachen» der russischen Bedenken in der Ukraine beseitigt werden müssen, bevor ein vollständiges Friedensabkommen erreicht werden

    Eines dieser Anliegen ist der Rücktritt des nicht zu diesem Gipfel geladenen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. 

    Putin wiederholte wie so oft, dass Russland daran interessiert sei, die «Ukrainekrise» zu beenden. Er fordert erneut, dass die Ursachen des Konflikts beseitigt werden müssten – aus Sicht von Russlands Machthaber soll die Ukraine ihren Kurs hin nach Westen und zur Nato aufgeben. Er hat sehr oft darüber gesprochen.

  • 1 Uhr

    Pressekonferenz beginnt

    US-Präsident Donald Trump und sein Amtskollege Wladimir Putin treten vor die Presse. Putin spricht zuerst. Er gibt einen Überblick über die Kontakte zwischen seiner Regierung und der Trump-Regierung in diesem Jahr. Schliesslich erwähnt er die «Situation» in der Ukraine.

  • 0.35 Uhr

    Kreml: Direkte Gespräche zwischen Putin und Trump beendet

    Die direkten Gespräche des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump sind nach Kremlangaben beendet. Die Unterredungen im engen Kreis mit den Aussenministern und den Beratern der Präsidenten seien abgeschlossen, teilte der Kreml mit. Die Verhandlungen dauerten demnach 2 Stunden und 45 Minuten. Geplant ist im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz Trumps und Putins.

    US-Präsident Donald Trump (r.) trifft Kremlchef Wladimir Putin auf der Start in Anchorage. (15. August 2025)
    US-Präsident Donald Trump (r.) trifft Kremlchef Wladimir Putin auf der Start in Anchorage. (15. August 2025)
    Bild: IMAGO/Anadolu Agency

    Trump hatte Putin am Abend deutscher Zeit nach der Landung auf dem Militärflugplatz von Anchorage empfangen – mit einem langen Händedruck. Bei dem Gipfel sollte es vor allem um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen.

    Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die russische Seite mit echten Ergebnissen rechne bei diesem ersten Treffen des Kremlchefs mit einem US-Präsidenten seit Kriegsbeginn 2022. Im Fall entsprechender Ergebnisse könne es dann auch ein Dreier-Treffen geben mit Beteiligung der Ukraine, die in Anchorage aussen vor ist, sagte Peskow.

  • Samstag, 16. August 2025, 0.25 Uhr

    Putin und Trump wollen gemeinsam vor die Presse treten

    Beim Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Das kündigten das Weisse Haus und der Kreml an. Zuvor hatten die beiden Staatschefs mehrere Stunden in kleiner Runde verhandelt.

    An den Gesprächen waren auf US-Seite Aussenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff beteiligt. Auf russischer Seite nahmen neben Putin Aussenminister Sergej Lawrow und Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow teil. Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde kurz vor dem Treffen abgesagt.

    Die Journalisten vor Ort wurden bereits in den Ballraum gelassen. Noch sei aber noch nicht einmal klar, dass die «zweite Session» zwischen Trump und Putin im Beisein ihrer Aussenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weiterer Mitglieder ihrer erweiterten Delegation begonnen habe, schreibt der Moskau-Korrespondent der «Financial Times »auf X.

  • 23.29 Uhr

    Gespräche zwischen Putin und Trump dauern bereits über eine Stunde

    Die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gehen in die zweite Stunde. Zuvor hatte Trum angekündigt, dass er das Treffen sofort abbbrechen werde, sollten keine Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden.

  • 23.22 Uhr

    Russische Journalisten müssen auf Feldbetten schlafen

    Russische Journalisten müssen in Anchorage aufgrund fehlender Hotelzimmer auf Feldbetten in provisorischen Unterkünften in einer örtlichen Sportarena nächtigen. Der Moskauer Büroleiter der «Financial Times» Max Seddon berichtet auf X: «Die Kreml-Gruppe hat es in Anchorage schwer.» 

    Aufgrund der Sanktionen sei zudem Roaming nicht mehr möglich, sodass die russischen Journalisten auf WLAN angewiesen seien. Erst vor wenigen Tagen hat Russland zur angeblichen Abwehr von Terroristen und Betrügern Anrufe mit den ausländischen Messengerdiensten WhatsApp und Telegram eingeschränkt.

  • 21.53 Uhr

    Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin hat begonnen

    Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zur Zukunft der Ukraine hat begonnen. 

  • 21.50 Uhr

    Presse muss nach Blick auf Putin und Trump Raum verlassen

    US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt. Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Aussenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation. 

    Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten «Everybody get out of the room!» («Alle raus aus dem Raum!») aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift «Pursuing Peace» («Frieden anstreben») zu sehen.

    Journalisten wurden brüsk aus dem Raum beordert.
    Journalisten wurden brüsk aus dem Raum beordert.
    Bild: dpa
  • 21.54 Uhr

    Kreise: Nato-Oberbefehlshaber Grynkewich ebenfalls in Alaska

    Der neue Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, General Alexus Grynkewich, ist für das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ebenfalls nach Alaska gereist. Dies teilte ein ranghoher Nato-Offizier am Freitag der Nachrichtenagentur AP unter Zusicherung von Anonymität mit. Der Amerikaner Grynkewich, der erst Anfang Juli das Kommando über die Nato-Streitkräfte in Europa übernahm, solle Trump und Pentagonchef Pete Hegseth in Alaska «militärischen Rat» geben.

    Grynkewich ist ein Unterstützer der Ukraine und sieht Russland als eine klare Bedrohung für die europäische Sicherheit an. In der Vergangenheit hat der General von der Notwendigkeit gesprochen, der Regierung in Kiew schnell Militärhilfe bereitzustellen. In dieser Weise äusserte sich der General auch, als Trump im Juli erklärte, dass die Nato weitere US-Waffenlieferungen an die Ukraine koordinieren solle.

    Die Anwesenheit Grynkewichs in Alaska dürfte auf die Zustimmung von Staats- und Regierungschefs in der EU stossen. Diese hatten in den vergangenen Tagen versucht, Trump davon zu überzeugen, bei seinem Treffen mit Putin robust aufzutreten und keinen Deal über den Kopf der Ukraine hinweg mit Russland auszuhandeln.

    Der US-amerikanische Generalleutnant Alexus Grynkewich ist neuer Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa. (Archivbild)
    Der US-amerikanische Generalleutnant Alexus Grynkewich ist neuer Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa. (Archivbild)
    Bild: sda
  • 21.33 Uhr

    In wenigen Minuten beginnt das Gipfelgespräch

    Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde derweil kurz vor dem Treffen durch ein Gespräch zu sechst ersetzt: Das Weisse Haus teilte mit, Aussenminister Marco Rubio und der Sondergesandter Steve Witkoff würden dafür an Trumps Seite sitzend an den Verhandlungen teilnehmen. Die grössere Runde könnte das Ziel haben, dass Trump anders als in einem Einzelgespräch mit Putin von nicht haltbaren Zusagen absieht und sich von ihm nicht vereinnahmen lässt. Einen Blick in den Raum, in dem Trump und Putin gleich tagen, gewährt das russische Delegationsmitglied Kirill Dmitrijew bei X.

  • 21.20 Uhr

    Staatsmänner verlassen im gleichen Fahrzeug die US-Militärbasis

    Donald Trump und Wladimir Putin steigen zusammen in eine Limousine und verlassen die US-Militärbasis Elmendorf-Richardson. Die offizielle Besprechung am Tagungsort ist für 21.30 Uhr geplant.

  • 21.13 Uhr

    Trump und Putin steigen zeitgleich aus ihren Flugzeugen aus – und schütteln sich die Hände

    US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin steigen gleichzeitig aus ihren Flugzeugen aus. Beide laufen auf dem roten Treppich aufeinander zu. Sie schütteln sich die Hände und marschieren gemeinsam weiter. Vor den anwesenden Presseleuten wiederholen sie einige Meter weiter ihren Handshake. Zuvor hatte Trump in seiner Air Force One auf den Gast aus Moskau gewartet.

  • 21.03 Uhr

    Putin doch erst jetzt gelandet

    Kreml-Chef Putin ist doch erst jetzt in Anchorage gelandet. Die zuvor angekündigte russische Maschine hatte das Staatsoberhaupt nicht an Bord. Nun wird spekuliert: War die vorherige Maschine nur ein Täuschungsmanöver, um den russischenn Präsidenten vor einem Anschlag zu schützen?

    Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sein Flugzeug, kurz nachdem Trump aus seiner Maschine ausgestiegen war.
    Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sein Flugzeug, kurz nachdem Trump aus seiner Maschine ausgestiegen war.
    Bild: Keystone/AP/Julia Demaree Nikhinson
  • 20.57 Uhr

    Weisses Haus: Doch kein Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin

    An dem geplanten Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin werden nach Angaben des Weissen Hauses nun auch Berater der beiden Staatsmänner teilnehmen, berichtet «ntv». Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt teilt Reportern an Bord der Air Force One mit, dass Trump nun für den bilateralen Teil der Gespräche von Aussenminister Marco Rubio und dem Sondergesandten Steve Witkoff begleitet werde.

  • 20.24 Uhr

    Auch Trump in Anchorage gelandet

    US-Präsident Donald Trump ist zum Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Alaska  eingetroffen. Der rote Teppich ist auf dem Flugfeld bereits ausgerollt.

  • 20.14 Uhr

    Putin-Flugzeug landet vor Trump in Alaska

    Kremlchef Putin ist ist auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska gelandet.

  • 20.05 Uhr

    Trump: «Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe»

    Trump betonte vor der vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in Alaska, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: «Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein.»

    F-35-Jets und B-2 Tarnkappenbomber begleiten das Flugzeug von Kremlchef Wladimir Putin nach Alaska. 
    F-35-Jets und B-2 Tarnkappenbomber begleiten das Flugzeug von Kremlchef Wladimir Putin nach Alaska. 
    Bild: IMAGO/Anadolu Agency
  • 19.32 Uhr

    Trump will das Alaska-Treffen abbrechen, wenn es nicht gut verläuft

    US-Präsident Donald Trump erwartet, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska «sehr gut» verlaufen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, «werde ich sehr schnell wieder nach Hause reisen», erklärte Trump vor seiner Ankunft in der Gipfelstadt Anchorage an Bord der Air Force One im Gespräch des Journalisten Bret Baier vom konservativen Nachrichtensender Fox News. «Dann gehe ich weg, ja», fügte er hinzu.

  • 19.12 Uhr

    Trump erwartet einen «Waffenstillstand»

    Kurz vor dem historischen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine gedrungen. «Ich will eine Waffenruhe», sagte Trump vor Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. «Ich weiss nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt». Nichts sei in Stein gemeisselt.

  • 18.51 Uhr

    Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin

    Kurz vor direkten Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf ein Dreier-Treffen. «Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.

    Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse «unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe» erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram.

    Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten. Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. «Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik», schrieb der Berater.

    Trump könne als Friedensstifter aus Alaska abreisen, falls der erste Punkt der Waffenruhe «buchstäblich innerhalb einer Stunde umgesetzt wird», meinte Podoljak. Andernfalls müssen «harte Druckmittel» eingesetzt werden.

  • 18.15 Uhr

    Hillary Clinton stellt Trump Nobelpreisnominierung in Aussicht

    Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat Präsident Donald Trump für sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin eine Botschaft mit auf den Weg gegeben: «Wenn Donald Trump ein Ende von Putins Krieg gegen die Ukraine aushandelt, ohne dass die Ukraine Gebiete abtreten muss, werde ich ihn selbst für den Friedensnobelpreis nominieren», schrieb die frühere Aussenministerin auf der Plattform X.

    Trump hat erklärt, dass ein Friedensabkommen seiner Ansicht nach wahrscheinlich den Austausch ukrainischer Gebiete zwischen beiden Seiten erfordern würde. Clinton, Trumps demokratische Rivalin im Präsidentschaftswahlkampf 2016, verwies auf ihren Auftritt in einem Podcast, in dem sie Trump einen Rat gab: «Er trifft sich nicht mit einem Freund. Er trifft sich mit einem Gegner.»

    Wenn es ihm jedoch gelinge, Russland zum Rückzug aus den eroberten Gebieten zu bewegen und den Krieg zu beenden, ohne dass die Ukraine Gebiete abtreten müsse, werde sie Trump für den prestigeträchtigen Preis nominieren, sagte sie. Trump und seine Verbündeten werben seit Jahren dafür, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen.

  • 17.54 Uhr

    Kreml: Treffen von Trump und Putin dürfte mindestens sechs Stunden dauern

    Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg dürfte nach Kreml-Angaben mindestens sechs Stunden dauern. «Sie können davon ausgehen, dass es mindestens sechs bis sieben Stunden dauern wird», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag dem russischen Staatsfernsehen. Moskau erwarte ein «produktives» Treffen.

  • 17.42 Uhr

    Trump will Lukaschenko treffen

    US-Präsident Donald Trump hat den belarussischen Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko in höchsten Tönen gelobt und ein Treffen in Aussicht gestellt. Er habe mit dem «hochgeachteten» Lukaschenko ein «wundervolles» Telefonat geführt, in dem er sich für die Freilassung von 16 Gefangenen bedankt habe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Belarus und die USA sprechen seinen Angaben nach auch über die Freilassung von weiteren 1.300 Gefangenen. Er freue sich, Lukaschenko in der Zukunft zu treffen, schrieb Trump ohne weitere Details.

    Das autoritär geführte Belarus gilt als wichtigster Verbündeter Russlands in dem fast dreieinhalb Jahre dauernden Krieg in der Ukraine. Der Alaska-Gipfel war nach Trumps Angaben auch Thema mit Lukaschenko.

    Der Pressedienst des belarussischen Staatschefs bestätigte das Telefonat. Unter anderem seien die «regionale Thematik und die Situation in Krisengebieten, einschliesslich der Ukraine» besprochen worden. Lukaschenko hat demnach Trump zu einem Besuch in die belarussische Hauptstadt Minsk eingeladen.

  • 17.21 Uhr

    Putin kommt pünktlich – Trump empfängt ihn persönlich

    Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach Kreml-Angaben pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) mit dem Flugzeug in Alaska zum Gipfel mit seinem US-Kollegen Donald Trump ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte der Präsident demnach rechtzeitig nach mehreren Terminen in der Stadt Magadan im Fernen Osten Russlands.

    Die Flugzeit für die noch gut 3'000 Kilometer bis Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet. Wegen des stürmischen Windes und Regens fragte der Mitarbeiter des Staatsfernsehens, ob die Ankunft denn pünktlich sein könne. Peskow erwiderte, dass Putin es immer pünktlich schaffe. Der Kremlchef ist allerdings international bekannt dafür, seine Gesprächspartner auch mal Stunden warten zu lassen.

  • 16.50 Uhr

    Europäischer Gaspreis fällt vor Alaska-Gipfel deutlich

    Beim Treffen Trump-Putin geht es um eine Waffenruhe in der Ukraine. Das löst Spekulationen über eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland aus. Dies wiederum könnte Folgen für den Erdgasmarkt haben.

    Der Preis für europäisches Erdgas hat sich am Freitag vor dem Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands weiter deutlich verbilligt und den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde am Nachmittag bei 31,11 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Günstiger war Erdgas zuletzt im Juli 2024 gewesen.

  • 15.06 Uhr

    Trump vor Gipfel mit Putin: «Kiew wird selbst entscheiden»

    US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird. Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den «Austausch» von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen: «Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln», sagte Trump vor Reportern in der Air Force One.

    Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage.

    Putin bezeichnete er unterdessen als «klugen Kerl» – ein solcher sei er aber ebenfalls. «Es herrscht auf beiden Seiten grosser Respekt», so Trump, der betonte, dass Putin zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mitbringe und grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA habe.

    Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.

  • 14.56 Uhr

    Nawalny-Witwe vor Gipfel: Russische Kriegsgegner freilassen

    Vor dem Gipfel der USA und Russland zum Ukraine-Krieg hat die Oppositionelle Julia Nawalnaja von Kremlchef Wladimir Putin die Freilassung aller politischen Gefangenen aus den Gefängnissen gefordert.

    «Dieser Schritt geht in die Geschichte ein. Gehen Sie ihn einfach», sagte die Witwe des im Straflager 2024 zu Tode gekommenen Kremlgegners Alexej Nawalny in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des Gipfels in Alaska. Es gebe in Russland 1.000 politische Gefangene, sagte sie. Dutzende wurden zu vielen Jahren Straflager verurteilt, weil sie gegen Putins Krieg protestiert hatten.

  • 14.17 Uhr

    Trump auf dem Weg nach Alaska

    US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Kremlchef Wladimir Putin.

    Der 79-Jährige verliess am frühen Morgen (Ortszeit) in Washington das Weisse Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war.

    Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21 Uhr MESZ beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.

    Mit Trump reisen unter anderem Aussenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: «Es steht viel auf dem Spiel!!!» ("HIGH STAKES!!!").

  • 14.15 Uhr

    «Trump will Friedensstifter sein – Putin kann ihm genau das geben»

    Das Gipfeltreffen in Alaska ist auch eine seltene Gelegenheit, bei der sich Korrespondenten aus Washington mit Korrespondenten aus Moskau treffen, bemerkt Anthony Zurcher, der für die BBC aus Nordamerika berichtet. 

    Mit Steve Rosenberg, seinem Kollegen aus Moskau diskutiert er in einem Video, was die beiden Seiten wollen und was sie dafür geben könnten.

    Rosenberg beschreibt Putin als «Meister der Überzeugung». Er könne die Person, die ihm gegenüber sitzt, glauben lassen, dass es ihm «ernst ist mit dem Frieden.»

    Zurcher reagiert mit dieser Interpretation: «Donald Trump will als der Friedensstifter gesehen werden. Putin kann ihm das geben. Oder etwas, das er [Trump] dem Rest der Welt als das präsentieren kann.» Nach dieser Denkart hat Putin Trump in der Hand. 

    Putin und Trump am G-20-Gipfel in Hamburg 2017.
    Putin und Trump am G-20-Gipfel in Hamburg 2017.
    KEYSTONE
  • 12.56 Uhr

    Putin macht vor Gipfel Zwischenstopp in Russisch-Fernost

    Auf dem Weg zum Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska hat der russische Staatschef Wladimir Putin das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Landes besucht.

    Der Kremlchef nutze die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.

    Magadan liegt Luftlinie etwa 6000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldet.

    Danach sind es noch gut 3000 Kilometer Flug bis nach Anchorage, in die grösste Stadt des nördlichen US-Bundesstaates Alaska.

  • 10.18 Uhr

    Putin lobt vor Abreise Trumps Bemühungen

    Donald Trump hat vor dem Gipfel gesagt, er werde «sehr schnell» herausfinden, ob Wladimir Putin kompromissbereit sei. «Ich glaube, er ist davon überzeugt, dass er einen Deal machen wird», erklärte der 79-Jährige beim «Fox News Radio». Die Chance, dass das Treffen scheitere, bezifferte Trump auf 25 Prozent.

    Der russische Präsident lobte vor seiner Abreise seinen Gastgeber, berichtet CNN. «Die aktuelle US-Administration bemüht sich meiner Meinung nach ziemlich energisch und ehrlich, die Feindseligkeiten zu stoppen, die Krise zu beenden und Vereinbarungen zu erreichen, die die Interessen aller Konfliktparteien berücksichtigen», so Putin.

    CNN erinnert an die wohlwollenden Worte, mit denen Trump den Kreml-Chef bisher bedacht hat – auch wenn er zuletzt auch seine Enttäuschung geäussert habe. 

  • 9.31 Uhr

    Lawrow läuft im UdSSR-Pullover in Alaska auf

    Russland kommt nach Worten von Aussenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska.

    Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. «Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen», erklärte der Diplomat.

    Vieles für das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in dem nördlichen US-Bundesstaat sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe, diese «nützliche Unterhaltung» fortzusetzen, sagte Lawrow.

    Inzwischen ist der Aussenminister offenbar in Alaska angekommen: Ein Video zeigt ihn in einem. Pullover, auf dem CCCP, also UdSSR steht.

    🐴🤡 Lavrov arrived for talks in Alaska wearing a USSR sweatshirt…

    [image or embed]

    — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 15. August 2025 um 09:13
  • 9.13 Uhr

    Russische Delegation landet in Anchorage

    Der erste Teil der russischen Delegation ist auf der Elmendorf Air Force Base in Alaska gelandet: Um 6:40 Uhr Ortszeit hat die Iljuschin Il-96-300 aufgesetzt. Der Flug von Moskau hat angeblich zehn Stunden gedauert.

  • 9 Uhr

    «We stand with Ukraine»: Gipfel-Protest in Alaska

    In der grössten Stadt des US-Bundesstaats Alaskas haben Bewohner gegen das dort geplante Treffen von Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin protestiert.

    Am Vortag des Gipfels in Anchorage versammelten sich rund 140 Demonstrierende an einer Strassenkreuzung, um mit Schildern sowie ukrainischen und amerikanischen Flaggen ihrem Unmut Luft zu machen. Viele Autofahrer hupten beim Vorbeifahren zur Unterstützung, ein Lastwagenfahrer liess seine laute Hupe besonders lange ertönen.

    Demonstrierende am 14. August in Anchorage, Alaska.
    Demonstrierende am 14. August in Anchorage, Alaska.
    KEYSTONE

    Zu den Protestierenden gehörte auch eine aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, sie lebt seit Jahrzehnten in Alaska. Sie verwies laut Nachrichtenagentur dpa darauf, dass das US-Militär dort regelmässig Verteidigungsübungen abhält, die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassten.

    Sie kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde. Ähnlich äusserte sich Cristy Willer. «Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (...) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheisst», sagte sie.

    Protesters chant slogans during a rally in Anchorage, Alaska, Thursday, Aug. 14, 2025, ahead of a meeting between President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin. (AP Photo/Jae C. Hong)
    KEYSTONE

    Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen sei, ergebe keinen Sinn. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: «Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist.»

    Unter den Teilnehmenden waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten.

    Hintergrund seien Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die es derzeit in ganz Amerika gibt.

    A protester holds a Ukrainian flag and a sign during a rally in Anchorage, Alaska, Thursday, Aug. 14, 2025, ahead of a meeting between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. (AP Photo/Jae C. Hong)
    KEYSTONE
  • Freitag 15. August 2025, 9 Uhr

    Was du wissen musst

    Bangen und Hoffen am Tag des amerikanisch-russischen Gipfels: Zwar sitzen die europäischen Staaten und Vertreter Kiews nicht mit am Tisch, wenn US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag über den Ukraine-Krieg sprechen. Aber sie haben Trump mit auf den Weg gegeben, was aus ihrer Sicht die Botschaft an Putin sein sollte.

    Kommt es in Alaska zum Showdown zwischen Donald Trump (links) und Wladimir Putin? Nicht eingeladen: Der Hauptbetroffene Wolodymyr Selenskyj (Mitte)
    Kommt es in Alaska zum Showdown zwischen Donald Trump (links) und Wladimir Putin? Nicht eingeladen: Der Hauptbetroffene Wolodymyr Selenskyj (Mitte)
    KEYSTONE

    Vor dem Alaska-Gipfel hat das Weisse Haus die Erwartungen an das Treffen allerdings gebremst. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte: «Das ist eine Zuhörübung für den Präsidenten.»

    Vor dem Treffen in Alaska. Weisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel

    Vor dem Treffen in AlaskaWeisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel

    Es sei am Freitag schliesslich nur eine Partei des Krieges anwesend. Ziel des Gesprächs sei es daher, dass Trump «ein besseres Verständnis dafür gewinnt, wie wir diesen Krieg hoffentlich beenden können.»

    Schicksalstag für die Ukraine?. Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel

    Schicksalstag für die Ukraine?Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel

  • Hier findet der Gipfel statt

    Der Ort des Treffens: Die Elmendorf Air Force Base der US-Luftwaffe nahe der Stadt Anchorage.

    Die Elmendorf Air Force Base ist ein Stützpunkt der US-Luftwaffe und ist Teil der Pacific Air Forces. Es ist die grösste militärische Anlage in Alaska.
    Die Elmendorf Air Force Base ist ein Stützpunkt der US-Luftwaffe und ist Teil der Pacific Air Forces. Es ist die grösste militärische Anlage in Alaska.
    Google Maps
    Anchorage ist die grösste Stadt und das wichtigste Industriezentrum Alaskas. Knapp 290'000 Menschen leben dort.
    Anchorage ist die grösste Stadt und das wichtigste Industriezentrum Alaskas. Knapp 290'000 Menschen leben dort.
    Google Maps
    Elmendorf Air Force Base im März 2019: Während eines Manövers üräsentieren sich diverse F-22 Raptormit einer E-3 Sentry und einer C-17 Globemaster III. (hinten links)
    Elmendorf Air Force Base im März 2019: Während eines Manövers üräsentieren sich diverse F-22 Raptormit einer E-3 Sentry und einer C-17 Globemaster III. (hinten links)
    KEYSTONE
    Donald Trump auf der Elmendorf Air Force Base – allerdings am 24. Mai 2019, als die Air Force One auf dem Weg nach Japan einen Tankstopp machen muss.
    Donald Trump auf der Elmendorf Air Force Base – allerdings am 24. Mai 2019, als die Air Force One auf dem Weg nach Japan einen Tankstopp machen muss.
    KEYSTONE
    • Mehr anzeigen

Mehr zum Alaska-Gipfel

Kurz vor Alaska-Gipfel mit Putin. Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf

Kurz vor Alaska-Gipfel mit PutinEuropäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf

Schicksalstag für die Ukraine?. Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel

Schicksalstag für die Ukraine?Trump trifft Putin – die wichtigsten Punkte zum Alaska-Gipfel

Kein Land für Besatzer. Deshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Kein Land für BesatzerDeshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren

Weitere blue-News-Ticker

Ukraine-Ticker. Ukraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Kiews Drohnen treffen Moskaus Kriegswirtschaft

Ukraine-TickerUkraine erobert sechs Dörfer in Donezk zurück +++ Kiews Drohnen treffen Moskaus Kriegswirtschaft

USA unter Donald Trump. «Behörde läuft Amok»: Maskierte ICE-Agenten tauchen bei Rede von Demokrat Gavin Newsom auf

USA unter Donald Trump«Behörde läuft Amok»: Maskierte ICE-Agenten tauchen bei Rede von Demokrat Gavin Newsom auf