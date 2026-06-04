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«Ivanka, geh nach Hause» Albaner protestieren gegen Milliarden-Bau von Trumps Tochter und Jared Kushner

dpa

4.6.2026 - 12:45

In Tirana protestieren täglich Menschen gegen ein Milliardenvorhaben an der Adria. Naturschützer warnen vor Schäden im Vjosa-Delta, die Regierung hält an den Plänen fest.

,

DPA, Philipp Dahm

04.06.2026, 12:45

Keine Zeit? blue News fasst für sich zusammen

  • Ivanka Trump, Jared Kushner und das Unternehmen Affinity Partners planen ein 1,3 Milliarden Franken teures Bauprojekt in einem Naturschutzgebiet an der Adriaküste.
  • In Tirana gibt es dagegen schon seit Tagen Proteste, die auch in Handgreiflichkeiten mündeten.
  • «Wir sind zur Insel geschwommen und sind wandern gegangen»: Wie Ivanka Trump die Insel entdeckte, die zum Projekt gehört.
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In der albanischen Hauptstadt Tirana hat eine grosse Menschenmenge gegen ein Immobilienprojekt an der Adria-Küste demonstriert, hinter dem eine Firma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, steht.

«Albanien steht nicht zum Verkauf» und «Ivanka, geh nach Hause», steht mit Blick auf Donald Trumps Tochter auf Transparenten, während die Demonstrierenden «Beendet das Projekt» skandieren.

Kein Bock auf Trump und Kushner: Protest am 3. Juni in Tirana.
Kein Bock auf Trump und Kushner: Protest am 3. Juni in Tirana.
KEYSTONE

Die Menge zog vor das Amt des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama und forderte einen Stopp des Bauvorhabens beim Ort Zvernec, wie die staatliche albanische Nachrichtenagentur ATA berichtete. Die projektierten Bauflächen gehören zum Naturschutzgebiet um die Lagune von Narta im Delta des Flusses Vjosa, einem der wichtigsten Feuchtgebiete in Albanien.

Markiert: Lage der Lagune von Narta an der Adriaküste.
Markiert: Lage der Lagune von Narta an der Adriaküste.
Google Earth

Naturschützer befürchten, dass die geplante Errichtung von Luxushotels, Villenanlagen und Freizeiteinrichtungen auf einer Fläche von 45 Hektar das sensible Ökosystem im Vjosa-Delta nachhaltig beschädigen könnte. Dazu gehören etwa Rast- und Brutgebiete für Flamingos, Reiher und andere Vögel.

Die Polizei setzt am 3. Juni Wasserwerfer ein.
Die Polizei setzt am 3. Juni Wasserwerfer ein.
KEYSTONE

Am Rande der Kundgebung am gestrigen Mittwochabend kam es auch zu Zusammenstössen mit der Polizei. Diese setzte Wasserwerfer ein, um Demonstrierende abzudrängen. Über Festnahmen oder Verletzte wurde in den Medienberichten nichts bekannt. 

Kein Ende in Sicht

In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN, aus dem albanische Medien zitierten, sagte Rama, die von den Demonstranten geäusserten Bedenken würden auf «Fehlinformationen und Falschmeldungen» beruhen.

A coastal development project linked to Jared Kushner is facing resistance in Albania. The government says the project will transform the nation, but environmental campaigners and critics oppose it. n.pr/4uZY9gX

[image or embed]

— NPR (@npr.org) 4. Juni 2026 um 10:05

Diese fänden Verbreitung über die sozialen Medien. Eine Einstellung des Projekts, wie sie die Demonstranten fordern, schloss er kategorisch aus.  Generalunternehmer des Projekts ist das Unternehmen Affinity Partners, hinter dem Kushner steht.

Das Projekt soll sich über ein Gebiet bei Zvernec und die vorgelagerte Insel Sazan erstrecken. Die Investitionssumme soll sich auf 1,3 Milliarden Franken belaufen. Der erste Protest in Tirana fand am 30. Mai statt. Seit dem 1. Juni gehen die Gegner des Projekts jeden Tag auf die Strasse. Auch heute ist wieder eine Demonstration geplant.

Was Ivanka Trump sagt

Ivanka Trump hat in einem Interview über das Bauvorhaben gesprochen. Sie habe die 1400 Hektar grosse Privatinsel bemerkt, als sie mit ihrem Mann auf der Yacht eines Freundes gewesen sei. «Wir sind zur Insel geschwommen und sind wandern gegangen – barfuss auf die Anhöhe. Und wir waren einfach entzückt.»

Über Jahre hätten Kushner und sie daran gearbeitet, das «Potenzial» der Insel zu «realisieren» und zu «transformieren». «Es ist trotz der Grösse nicht mal ein Geschäft für mich», zeigt sich die 44-Jährige begeistert. Auch die 8 Kilometer Strand vis-à-vis der Insel gehörten zu dem Bauprojekt. «Es fühlt sich mehr wie eine Herausforderung an.»

Lage der Insel Sazan.
Lage der Insel Sazan.
Google Earth

Sie habe die besten Architekten angeheuert, um ihre «Vision» umzusetzen, so Ivanka Trump: «Ihre Integrität ist absolut.» Es werde Jahre dauern, um alle ihre Ideen Realität werden zu lassen. 

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