AfD-«Hitler-Redner» Eichwald rechnet per Video ab

Dieser AfD-Redner irritiert alle Mit rollendem «R», Hitler-Duktus und der Anrede «Parteigenossen und -genossinnen» hat Alexander Eichwald beim Gründungskongress der neuen AfD-Jugend in Giessen für Kopfschütteln gesorgt. 30.11.2025

Kurz vor seinem Parteiausschlussverfahren hat sich Alexander Eichwald mit einem halbstündigen YouTube-Video erneut zu Wort gemeldet. Dort rechnet er öffentlich mit seiner eigenen Partei ab – und nennt AfD-Chef Tino Chrupalla «rückgratlos».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Eichwald, bekannt durch seine Hitler-ähnliche Rede an der AfD-Jugendgründung im November 2025, hat kurz vor seinem Parteiausschlussverfahren ein halbstündiges Abrechnungs-Video veröffentlicht.

Darin greift er AfD-Chef Chrupalla scharf an, bezeichnet ihn als «rückgratlos» und bekräftigt, er würde die Rede jederzeit wieder halten.

Das Ausschlussverfahren des AfD-Kreisverbands Herford findet am Samstag statt; Eichwald hat bereits weitere Videos angekündigt. Mehr anzeigen

Erneut im blauen Smoking, erneut mit gerolltem R: Alexander Eichwald hat ein rund 30-minütiges Video auf YouTube veröffentlicht, das er selbst als «Abrechnung» bezeichnet. Darin springt er von Thema zu Thema – von den sogenannten Epstein-Files über den Iran-Krieg und Trumps Zölle bis hin zu persönlichen Seitenhieben gegen AfD-Exponenten. Sein Hauptvorwurf: Die Partei habe Narrative gegen ihn kreiert, einzig um ihn zu diskreditieren und eigene Karrieren zu befördern.

Besonders scharf geht Eichwald mit Parteichef Chrupalla ins Gericht, den er als «rückgratlos» bezeichnet. Niemand in der AfD habe das Gespräch mit ihm gesucht – auch Chrupalla nicht. Gegenüber dem «Spiegel» räumte Eichwald allerdings ein, seinerseits ebenfalls keinen Kontakt aufgenommen zu haben.

An seiner umstrittenen Rede hält er fest: Er würde sie «immer wieder halten». Eine Satireaktion oder eine Einschleusung durch Dritte weist er erneut zurück. Zum Abschluss des Videos verabschiedet er sich mit den Worten: «Volkspolitiker zu Ihren Diensten.»

Ausschlussverfahren am Samstag

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist kein Zufall. Am kommenden Samstag findet in der Landesgeschäftsstelle der nordrhein-westfälischen AfD das Parteiausschlussverfahren gegen Eichwald statt. Der AfD-Kreisverband Herford begründet den angestrebten Rauswurf mit einem «enormen Ansehensverlust». Eichwald lehnt diese Begründung ab: Seine Rede sei «patriotisch und parteikonform» gewesen und entspreche dem AfD-Parteiprogramm – ohne jeden NS-Bezug.

Auch seine Mimik und Gestik ordnet er in einer dem «Spiegel» vorliegenden internen Stellungnahme um. Das gerollte R erklärt er mit seiner russlanddeutschen Herkunft. Die Gesten seien übliche Rednergesten, vergleichbar mit jenen von Parteichefin Alice Weidel.

Die AfD-Bundespartei will sich zum laufenden Verfahren nicht äussern. Genervt dürfte man in Berlin dennoch sein: Eichwald hat bereits einen zweiten Teil seiner Abrechnung für Donnerstag angekündigt, der auf konkrete Vorwürfe im Ausschlussverfahren eingehen soll. Zudem plant er eine englischsprachige Version sowie ein drittes Zusatzvideo. Egal wie das Verfahren ausgeht – der «Hitler-Redner» dürfte der AfD noch eine Weile erhalten bleiben.