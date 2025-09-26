Wie der finnische «Anti-Trump» Stubb die UN umbauen will

Breitseite gegen UN: Trump stellt sich als Friedenspräsident dar New York, 23.09.2025: Donald Trump schiesst gegen UN und stellt sich als Friedenspräsident dar: Er teilt dabei besonders gegen die Politik der offenen Grenzen aus und schlägt sich selbst als künftigen Friedensnobelpreisträger vor. O-Ton Donald Trump, amerikanischer Präsident «In einem Zeitraum von nur sieben Monaten habe ich sieben unendbare Kriege beendet.» Diese Darstellung Trumps ist umstritten und wird von beteiligten Staaten teilweise zurückgewiesen. Tatsächlich sind Trumps diplomatische Erfolge überschaubar. Eine Deeskalation im Nahost-Konflikt ist dem Republikaner ebenso wenig gelungen wie die Beendigung des Ukraine-Kriegs. Auch im Rest von Trumps Rede hagelt es nur so an UN-Kritik: O-Ton Donald Trump, amerikanischer Präsident «Schade, dass ich diese Dinge tun musste, anstelle der Vereinten Nationen. Und traurig, dass in all diesen Fällen die Vereinten Nationen noch nicht einmal versucht haben zu helfen.» UN-Chef António Guterres hatte vorher ein düsteres Bild der Welt gezeichnet und schien dabei auch auf die Ideologie autokratischer Herrscher und die Denkweise von Staatschefs wie Trump anzuspielen: O-Ton António Guterres «Für welche Welt werden wir uns entscheiden? Eine Welt der rohen Macht – oder eine Welt der Gesetze?» 23.09.2025

Obwohl Finnland nur 5,6 Millionen Einwohnende hat, spielt es dank seines Präsidenten international eine beachtliche Rolle. Alexander Stubb kommt auch mit Donald Trump klar, obwohl die Männer sehr verschieden sind. Der Unterschied zeigt sich deutlich bei ihren UN-Reden in New York.

Alexander Stubb ist ein erstaunlicher Politiker. Der finnische Präsident ist ein überzeugter Europäer, stellt sich immer wieder explizit hinter die ukrainische Sache und trommelt für mehr Teilhabe des globalen Südens.

Trotzdem versteht sich Stubb ausgezeichnet mit Donald Trump. Er schlägt sich bald nach dem Amtsantritt des Amerikaners mit Golf in dessen Herz, und im Gegensatz zu einem Emmanuel Macron oder einem Elon Musk bleibt der 57-Jährige ein «sehr guter Freund» des US-Präsidenten.

Als Washington am 18. August zum Ukraine-Gipfel ins Weisse Haus lädt, kommen der Kanzler, der Premier und der Präsident aus Deutschland, Grossbritannien und Frankreich. Auch Italiens Ministerpräsidenten, die EU-Chefin und der Nato-Generalsekretär sind da. Und Stubb.

«Du bist ein junger, kraftvoller Mann»

Nachdem die anderen Europäer Trump auf der Pressekonferenz Honig um den Bart schmieren, bekundet der Gastgeber: «Ich möchte, dass auch du, Alex, ein paar Worte sagst. Du bist ein junger, kraftvoller Mann.»

«Ich werde die Idee von Jugend meiner Frau zurückbringen und versuchen, sie davon zu überzeugen»: Stubb greift die Vorlage elegant auf und äussert sich klug zur Lage, ohne dabei auf plumpe Komplimente Richtung Trump zu setzen. Trotzdem – oder deswegen: «Good job», urteilt der New Yorker im Anschluss an den Vortrag.

Und nun treffen sich der finnische und der amerikanische Präsident bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen wieder. Die Reden, die diese beiden «Freunde» halten, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Wie Stubb den Sicherheitsrat umbauen würde

Trump spricht über das «goldene Zeitalter» der USA, lobt die eigene Politik, nennt den Klimawandel «den grössten Betrug, den die Welt je erlebt hat», kritisiert seine Verbündeten («Eure Länder gehen den Bach runter») und wirft den UN vor, die Migration anzutreiben, während es sonst nur «leere Worte» gebe.

Auch Stubb attestiert der Organisation Reformbedarf: «Der Aufbau der UN spiegelt weitgehend die Welt von 1945 wider.». Der Finne macht aber auch konkrete Vorschläge für eine Modernisierung der Organisation: Regionen, die unterrepräsentiert seien, sollten im Sicherheitsrat permanent vertreten sein.

Eine Erweiterung sei nötig: Mindestens zwei Sitze für Asien, zwei Sitze für Afrika und ein Sitz für Lateinamerika sollten hinzukommen. Das Vetorecht für einzelne Staaten müsste abgeschafft werden. Und sollte ein Land gegen die UN-Charta verstossen, müsste es sein Stimmrecht verlieren, fordert Stubb.

Eine Zeit «ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg»

Ziel sei es, dass die UN in den internationalen Beziehungen wieder eine «zentrale Rolle» spielen: Reformen seien wichtig für die «Glaubwürdigkeit, Relevanz und Effizienz» des Bundes. «Wir müssen die UN zurück zur Friedensvermittlung bringen», sagt Stubb. Ihr Fehlen sei einer der Gründe dafür, dass es derzeit so viele Kriege gebe.

Wie steht es um die internationalen Beziehungen? «Die Ordnung, Balance und Dynamik ändert sich – ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die UN gegründet wurden», meint Stubb. Die Ära des Kalten Krieges sei vorbei: Wohin das führe, lasse sich frühestens in fünf Jahren absehen.

Stubb macht wachsende Spannungen zwischen zwei Lagern aus: Auf der einen Seiten den Multilateralismus mit der Herrschaft des Rechts, auf der anderen die Multipolarität, die transaktional denkt.

«Krieg ist immer ein Versagen der Menschlichkeit»

Letzteres beschreibt ein Land, das sich nicht an einen Block binden mag, seine internationalen Beziehungen diversifiziert und pragmatisch handelt. Das sei legitim. Aber: Wenn dabei «fundamentale Werte» nicht beachtet würden, münde eine solche Aussenpolitik im Krieg, warnt Stubb.

Zu diesen zählt er die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität von Staaten, das Verbot von Gewaltanwendung und die «Respektierung der Menschenrechte und fundamentalen Freiheiten». Es sei im Interesse der internationalen Gemeinschaft, diese Werte zu vertreten.

Eine weitere Entwicklung sei die Verschiebung der Macht nach Süden und Osten. Staaten in Lateinamerika, Afrika und Asien würden international eine immer grössere Rolle spielen – nicht zuletzt wegen ihres demografischen Wachstums.

Stubb erwähnt zudem einige Konflikte. «Krieg ist immer ein Versagen der Menschlichkeit», sagt er.