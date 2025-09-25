Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich

Flexibel: Donald Trump lässt sich von Regeln und Gesetzen nicht beirren. Archivbild: KEYSTONE

Kaum ist Jimmy Kimmel wieder auf Sendung, droht Donald Trump seinem Sender erneut – und illegalerweise – mit Konsequenzen. Ebenso fordert er die Justizministerin auf, gegen seine Feinde zu ermitteln. Fehlt nur noch eine dritte Amtszeit des Präsidenten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Pam, ich habe mehr als 30 Kommentare und Posts bekommen»: Donald Trump fordert Justizministerin Bondi per Truth-Social-Post frank und frei auf, gegen seine Feinde vorzugehen.

«Wir werden ABC auf die Probe stellen»: Ebenso öffentlich droht Trump dem Sender von Jimmy Kimmel, nachdem der vom Präsidenten verhasste Late-Night-Host wieder auf Sendung ist.

«Trump 2028 – ich hoffe, es hört nie auf»: Der Präsident und seine Anhänger forcieren die Idee, Trump eine dritte Amtszeit zu gewähren, obwohl die Verfassung das ausschliesst. Mehr anzeigen

Dass Donald Trump das Gesetz bricht, ist nicht neu. Immerhin ist der US-Präsident in 34 Straftatbeständen überführt worden. Im Nachhinein konnte der New Yorker zwar die Strafen drücken, aber nicht die Feststellung der Schuld.

«Ausser dem Licht wird nichts so oft gebrochen wie das Recht.» Alfred Polgar Österreichischer Autor

Doch nun instrumentalisiert der 79-Jährige den Staatsapparat und nutzt seine Macht, um Regeln zu brechen. Hier drei Punkte, die das belegen.

Trump lässt die Justiz auf seine Feinde los

«Kann das Justizministerium unter Trump unabhängig bleiben?», fragt die «New York Times» bange: Eigentlich soll die Behörde arbeiten, ohne vom Weissen Haus beeinflusst zu werden.

Das tönt dieser Tage aber mehr nach einem frommen Wunsch. Donald Trump gibt sich nicht mal mehr die Mühe, zu verhehlen, was er will: «Pam», spricht der 79-jährige Justizministerin Bondi direkt an, «ich habe mehr als 30 Kommentare und Posts bekommen, die im Prinzip besagen: ‹Es ist dieselbe alte Story wie beim letzten Mal. Viele Gerede, keine Handlungen.›»

Q: Is the president going back on his promise from his inaugural speech to not persecute political opponents? LEAVITT: No. It is not weaponizing the DOJ to demand accountability for those who weaponized the DOJ



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. September 2025 um 19:30

Nichts werde unternommen, klagt der New Yorker auf seiner Plattform Truth Social: «Was ist mit Comey, Adam ‹Shifty› Schiff, Leticia? Sie sind alle schuldig wie der Teufel, aber es wird nichts getan werden.» Die Ministerin müsse handeln: «Es tötet unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit.»

Was hat Trump gegen das Trio einzuwenden? «Sie haben zwei Amtsenthebungsverfahren gegen mich angestrengt und mich angeklagt (5 Mal!) – wegen nichts. Der Gerechtigkeit muss jetzt Genüge getan werden», zitiert «Fox News» den Post.

Trump posts a deranged message to Pam Bondi pressuring her to prosecute his political enemies after a U.S. attorney quit because he refused to fabricate charges: “We can’t delay any longer, it’s killing our reputation and credibility.” pic.twitter.com/JMxp6DC9n6 — MeidasTouch (@MeidasTouch) September 20, 2025

Der Post ist nämlich inzwischen wieder gelöscht worden, wie der US-Sender festhält: Offenbar hat jemand dem Präsidenten verraten, dass es nicht klug ist, das Justizministerium öffentlich dazu aufzufordern, Trumps Feinde zu belangen.

Seinen Willen bekommt Trump jedoch: Das US-Justizministerium bereitet nach Informationen der Nachrichtenagentur AP eine Anklage gegen James Comey vor. Der frühere FBI-Direktor wird beschuldigt, im September 2020 mit Blick auf die Untersuchung zu Verbindungen zwischen Russland und Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 gelogen zu haben.

A reminder the day after Donald Trump fired James Comey, Trump hosted the Russian Foreign Minister and the Russian Ambassador in the Oval Office and laughed about it.



[image or embed] — Dr. Jack Brown (@drjackbrown.bsky.social) 24. September 2025 um 23:19

Die Verjährungsfrist endet am 30. September. Eine Anklage soll noch davor erfolgen, so AP. Letitia James steht im Kreuzfeuer der Rechten, weil sie 2022 als New Yorker Generalstaatsanwältin Klage gegen die Trump-Organisation erhoben hatte.

Karoline Leavitt and President Trump are right, Letitia James has violated the US Constitution and she must be held accountable. pic.twitter.com/0W6a7YQczP — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) September 22, 2025

Auf Adam Schiff ist der Präsident sauer, weil der Demokrat nach der Wahl 2020 und dem Sturm aufs Kapitol 2021 in Ausschüssen gegen Trump mobilgemacht hat. Wird sich Pam Bondi auch bei den beiden letztgenannten Fällen von Trump instrumentalisieren lassen?

Trump droht Kimmels Sender – schon wieder

Im 1. Zusatzartikel der US-Verfassung wird neben der Religions- und Versammlungsfreiheit auch die Meinungsfreiheit festgelegt.

Daran hat auch die Federal Communications Commission (FCC) nicht zu rütteln. Die Medien-Regulierungsbehörde soll sicherstellen, dass alle Haushalte Zugang zu Informationen haben und kein Sender mehr als 45 Prozent der Haushalte abdeckt.

Inhaltlich darf sie nur eingreifen, wenn es um Obszönitäten geht. Sieben Worte dürfen im frei empfangbaren US-TV nicht gesagt werden: «shit», «piss», «fuck», «cunt», «cocksucker», «motherfucker» und «tits».

Die Übersetzungen ersparen wir uns an dieser Stelle.

Im Fall von Jimmy Kimmel hat das FCC-Boss Brendan Carr nicht von eindeutigen Drohungen gegen dessen Sender Disney abgehalten: «Wir können das auf die sanfte oder auf die harte Tour machen.» Kimmel habe das Volk belogen: Seine Behörde habe «Lösungen, die wir angucken werden». Entweder die Sender würde sich selbst zensieren, «oder es gibt mehr Arbeit für die FCC».

Nach Kimmels Absetzung ging nicht nur ein Aufschrei durch die Medienlandschaft. Disney sah sich zudem mit Boykottaufrufen konfrontiert. Der Konzern gab am Ende erneut nach: Der Late-Night-Host ist wieder auf Sendung.

Donald Trump gefällt das natürlich überhaupt nicht. Erstaunlich ist, dass auch er Disney ganz öffentlich anzählt, obwohl er es nicht darf. Kimmels Comeback «gefährde» den Konzern, weil dessen Show aus «99 Prozent positiven Demokraten-Müll» bestehe.

«Jimmy Kimmel Live» sei der verlängerte Arm der Demokraten: «Meines Wissens wäre das eine grosse illegale Wahlkampfspende. Ich denke, wir werden ABC auf die Probe stellen. Mal sehen, wie wir uns schlagen.»

Offen hausiert Trump mit einer Klage, wie er es schon Ende 2024 mit dem Kimmel-Sender ABC getan hat. Grund waren Aussagen von Moderator George Stephanopoulos: Gegen eine Zahlung von 16 Millionen Franken wurde der Fall aussergerichtlich beigelegt.

«Das hier klingt sogar noch lukrativer», schreibt Trump mit Blick auf Kimmel und ätzt: «Ein wahrer Haufen von Verlierern!»

While I was out of the country for 2 weeks, Jimmy Kimmel was canceled for saying MAGAts were politicizing Charlie Kirk's death. Meanwhile Brian Kilmeade of #FauxNews suggested euthanizing homeless people. Not a peep from anyone. Do I have that right? #DemVoice1 #ProudBlue #Pinks



[image or embed] — Senseidai2547 (@senseidai.bsky.social) 23. September 2025 um 14:59

Trump und die dritte Amtszeit

Kein US-Präsident darf mehr als zwei Amtszeiten bestreiten, besagt die Verfassung. Donald Trump sagt im März dennoch, er wolle ein drittes Mal nicht ausschliessen. «Ich scherze nicht», versichert er «NBC News»: «Viele Leute wollen, dass ich es tue. Es gibt Methoden, mit denen man es tun kann.»

So könnte zum Beispiel sein Vize JD Vance antreten, und ihm dann den Job überlassen. Aber es gibt auch andere [Möglichkeiten]», so Trump. Dabei sind die Hürden, den 22. Verfassungszusatz zu kippen, ziemlich hoch, hält der US-Sender wie auch die «New York Times» fest.

Im Mai rudert Trump dann wieder zurück: Er habe nur die «Fake-News-Medien» ärgern wollen, sagt er diesmal ebenfalls bei «NBC News»: «Ich werde acht Jahre lang Präsident sein. Ich werde zwei Amtszeiten lang Präsident sein. Ich habe immer gedacht, dass das sehr wichtig ist».

Oh boy…



Steve Bannon says they’re working on a Way to give President Donald Trump a 3rd Term in Office 👀



“We’ll see what the definition of term-limit is…. This has been many years in the making, and we’ve had greater long-shots than Trump 2028.”



In a few months, it will be… pic.twitter.com/j2YLy9sCFZ — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) March 19, 2025

Dennoch verkauft sein Team zur selben Zeit Caps mit der Aufschrift «Trump 2028», hält die BBC fest. Anfang August sendet der Präsident dann gemischte Signale: Er spricht über seinen Erfolg bei der letzten Präsidentschaftswahl im Bundesstaat Texas.

Dabei habe er einen «Rekord» erreicht: «Sie sagen, er wird nicht übertroffen, bis ich wieder antrete.» Auf die Frage, ob er es nochmal wissen wolle, antwortet er: «Nein, wahrscheinlich nicht.»

Aber auch: «Ich würde gerne antreten. Die Leute lieben die Zölle, und sie lieben die Handelsabkommen. Und sie lieben, dass das Ausland uns nicht mehr abzockt.» Im September überrascht die oberste Richterin Sonia Sotomayor mit der Aussage, dass der 22. Verfassungszusatz noch nie auf die Probe gestellt worden sei.

According to Steve Bannon Trump will hold a third term. Why is this guy so fucking mental? pic.twitter.com/szDFtGckqo — ML Smith (@maria48308) September 4, 2025

Zuletzt hat Lindsey Graham das Thema wieder aufgegriffen: «Trump 2028 – ich hoffe, es hört nie auf», sagt der republikanische Senator bei «Fox News».

Und auch im Rechtsausschuss von Hawaii kommt das Thema zur Sprache: «Um eine dritte Amtszeit zu erreichen, müsste er entweder die Grundlagen unseres Landes oder der Verfassung komplett umstürzen oder er müsste korrupt sein», meint der Abgeordnete Ed Case.

"Trump CANNOT run for a third term." There's a lot of things trump can't do but does anyway. 22A prevents him from being *elected* to a 3rd term and 14A prevents him from being elected to a 2nd term. Yet he was. Congress just ignored the insurrection clause. What else will Congress ignore?



[image or embed] — Mike (@fumikechu.bsky.social) 22. September 2025 um 02:50

Auf der anderen Seite präsentierte der Demokrat eine Liste mit Rechtsbrüchen des Präsidenten und zählt laut «Hawaii News Now» folgende Rechtsbrüche auf:

«Zerstörung von Bundesbehörden und der bereits gesetzlich geregelten Finanzierung; Entlassung wichtiger Bundesbeamter aus unabhängigen Behörden; Ignorieren von Anordnungen von Bundesgerichten; Aushöhlung der Unabhängigkeit von wichtigen Bundesbehörden wie dem Justizministerium und Machtmissbrauch zur Einschüchterung von Gegnern unter Bezugnahme auf die Kontroverse um den Comedian Jimmy Kimmel.»

«Recht ist Wille zur Gerechtigkeit.» Prof. Dr. Gustav Radbruch SPD-Politiker und Rechtswissenschaftler