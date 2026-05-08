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Sie filmt, statt wegzurennen Frau wird im Wohnzimmer von kämpfenden Alligatoren überrascht

Leana Bachmann

8.5.2026

Sie filmt, statt wegzurennen - Frau wird im Wohnzimmer von zwei Alligatoren überrascht

Sie filmt, statt wegzurennen - Frau wird im Wohnzimmer von zwei Alligatoren überrascht

In Florida gehören Alligatoren zum Alltag – auf Golfplätzen oder am Strassenrand sind sie keine Seltenheit. In den eigenen vier Wänden will ihnen aber wohl niemand begegnen. Und wenn es doch passiert?

08.05.2026

In Florida gehören Alligatoren zum Alltag – auf Golfplätzen oder am Strassenrand sind sie keine Seltenheit. In den eigenen vier Wänden will ihnen aber wohl niemand begegnen. Und wenn es doch passiert?

,

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

08.05.2026, 18:08

Amerikanische Alligatoren sind in Florida heimisch: Ausgewachsene Tiere erreichen oft vier bis fünf Meter Länge und bringen mehrere hundert Kilogramm auf die Waage. In der Paarungszeit sind sie deutlich aggressiver als sonst.

Albtraum in den eigenen vier Wänden

Kaum vorstellbar, gleich zwei solcher Artgenossen im eigenen Wohnzimmer wiederzufinden. Doch genau das ist einer Frau in Ave Maria im Südwesten Floridas passiert.

Wie sie mit der Situation umgeht und wie der nächtliche Einbruch der beiden Reptilien ausgeht, erfährst du im Video.

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