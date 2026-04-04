Die Crew der «Artemis 2». NASA

Auf ihrem zehntägigen Flug zum Mond erlebt die Crew der Nasa-Mission Artemis 2 den Spagat zwischen Hightech und Alltag: Sie repariert Toiletten, kämpft mit E-Mail-Pannen und findet doch Zeit zum Staunen in der Schwerelosigkeit.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Crew der Artemis‑2-Mission ist zehn Tage in einer engen Raumkapsel auf dem Weg zum Mond unterwegs.

Sie repariert selbst ihre Toilette, trinkt Kaffee aus Vorratspaketen und kämpft mit E-Mail-Problemen.

Trotz aller Pannen überwiegen Staunen, Humor und die Freude am Schweben in der Schwerelosigkeit. Mehr anzeigen

Sie essen Quiche, Blumenkohl oder Couscous, machen Fotos mit dem Handy, kämpfen mit E-Mail-Problemen und reparieren defekte Toiletten: Astronauten auf dem Weg zum Mond sind uns letztlich gar nicht so fern. Die vier Besatzungsmitglieder der Nasa-Mission Artemis 2 sind für rund zehn Tage in der Raumkapsel Orion unterwegs – einem Lebensraum von der Grösse eines Lieferwagens.

Die Vorbereitung auf den Aufenthalt sei wie das Packen für einen Campingtrip gewesen, sagte Christina Koch, die erste Frau auf dem Weg zum Mond.

An Bord befindet sich eine kleine «Vorratskammer»: 58 Tortillas, 43 Tassen Kaffee, Brokkoli, gegrillte Rinderbrust und fünf Sorten scharfer Sauce. Auch Ahornsirup ist dabei – eines der Crewmitglieder stammt aus Kanada.

Die einzige Toilette bereitete zunächst Probleme. Anders als die Apollo-Astronauten, die sich mit Beuteln behelfen mussten – einige davon blieben auf der Mondoberfläche zurück -, verfügen die Artemis-Crews über eine richtige Toilette.

Christina Koch reparierte diese innerhalb der ersten 24 Stunden des Flugs. «Ich bin stolz darauf, mich als ‹Weltraum-Klempnerin› zu bezeichnen», sagte sie am Donnerstagabend. «Es ist das wichtigste Gerät an Bord», fügte sie hinzu. «Wir waren alle erleichtert, als das Problem gelöst war.»

E-Mails streiken

Die Toilette in Orion ist so laut, dass bei der Benutzung Gehörschutz getragen werden muss. Sie befindet sich in einer Ecke der Kapsel und ist «der einzige Ort während der Mission, an dem man für einen Moment wirklich allein sein kann», sagte der Kanadier Jeremy Hansen vor dem Start.

Nach dem Toilettenproblem folgte eine technische Panne: Während einer Live-Übertragung der Nasa beklagte Missionskommandant Reid Wiseman, dass seine E-Mail-Programme nicht funktionierten. Das Problem wurde vom Kontrollzentrum in Houston behoben.

Auch der Schlaf stellt in der Schwerelosigkeit eine Herausforderung dar. Die Lösung: an den Wänden befestigte Schlafsäcke, damit die Astronauten nicht frei durch die Kapsel treiben.

«Christina schläft kopfüber in der Mitte – ein bisschen wie eine Fledermaus», sagte Wiseman. «Es ist bequemer, als man denkt.»

«Wie ein Kind»

Um den körperlichen Auswirkungen der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken, müssen die Astronauten täglich etwa eine halbe Stunde trainieren. Dafür steht ein entsprechendes Gerät an Bord zur Verfügung, ähnlich wie in einem Fitnessstudio.

Eine kleine Neuerung gibt es ebenfalls: Die Nasa hat kürzlich Smartphones an Bord erlaubt. «Wir geben unseren Crews die Möglichkeit, besondere Momente für ihre Familien festzuhalten und inspirierende Bilder und Videos mit der Welt zu teilen», erklärte Nasa-Chef Jared Isaacman im Februar.

Trotz einer milliardenteuren Mission im geopolitischen Wettbewerb mit China bleibt Raum für Staunen. Jeremy Hansen beschrieb seine Freude über das Schweben: «Ich fühle mich wie ein Kind!»

Die intensivsten Emotionen erlebte Victor Glover – die erste schwarze Person auf dem Weg zum Mond – beim Start der Rakete. «Man versucht, professionell zu bleiben», sagte er, «aber das Kind in mir möchte einfach vor Freude schreien.»