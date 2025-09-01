  1. Privatkunden
Immer mehr Kritik «Die wandern im BH» – jetzt rechnet ein Alpinist mit Turnschuh-Touristen ab

Sven Ziegler

1.9.2025

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Ein erfahrener Südtiroler Bergsteiger schlägt Alarm: Immer mehr unvorbereitete Touristen zieht es in die Alpen – oft ohne Ausrüstung, manchmal sogar im BH. Für Hüttenwirte und Bergführer wird das zunehmend zum Ärgernis.

Sven Ziegler

01.09.2025, 07:33

01.09.2025, 07:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Südtiroler Paolo Acler kritisiert unvorbereitete Hobby-Wanderer in den Alpen.
  • Touristen würden ohne richtige Ausrüstung oder sogar im BH unterwegs sein.
  • Auch Hüttenwirte beklagen absurde Erwartungen wie warme Duschen oder exotische Speisen.
Mehr anzeigen

Immer mehr Menschen zieht es in die Alpen – doch nicht alle sind dafür ausgerüstet. Der pensionierte Arzt und Alpinist Paolo Acler, Mitglied der medizinischen Kommission des Bergsteigerverbands, berichtet in der Südtiroler Zeitung Il Dolomiti von teils gefährlichen Szenen auf den Wanderwegen. Er beobachtet Touristen in Turnschuhen auf vereisten Gletscherpfaden, mit Jahrzehnte alten Schuhen ohne Profil oder mit der Vorstellung, einen Berg in 45 Minuten «erobern» zu können.

Eine Begegnung machte ihn besonders sprachlos: Auf rund 2700 Metern Höhe sah er eine Frau, die in einem BH und einem heruntergerollten Body über ein Geröll- und Schneefeld abstieg. Sie musste sich an der Hand stützen, um nicht zu stürzen. Auf seine Nachfrage, ob sie wisse, was ein Klettergurt sei, habe sie nur gelacht und erklärt, sie wolle braun werden. Für Acler ist klar: Diese neue «Spezies» von Bergsteigern gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Zunehmende Überforderung auch in der Schweiz

Die Kritik kommt nicht nur von Bergführern. Auch Hüttenwirte sind zunehmend genervt von den Ansprüchen der Besucher. Fabrizio Gonella, der seit 16 Jahren die Rifugio Coca betreibt, schilderte, wie Gäste Schinken mit Melone verlangten – als wären sie am See statt auf 1900 Metern Höhe. Zudem forderten manche warme Duschen, obwohl der Boiler eigentlich für Küche und Wäsche gebraucht werde. Für die Betreiber sei das ein ständiger Balanceakt zwischen Gastfreundschaft und Realität in den Bergen.

Auch in der Schweiz sind Alpwirte zunehmend überfordert. Etwa am Seewlisee im Kanton Uri. Die Natur, die Tiere und auch die Betreiber der Alp haben zunehmend Ärger mit den Tourist*innen. Abfall, laute Musik, Respektlosigkeit: Spuren von Wanderfans in einer vorher unberührten Landschaft.

Die Betreiber der Seewlialp sprachen im Juli gegenüber blue News von Dutzenden Zelten jedes Wochenende. «Social Media ist der Hauptgrund, wieso immer mehr hierhin wandern», sagt Conny, die zusammen mit Jörg eine Alp unterhalb des Sees betreibt. Es gehe nicht darum, Gäste fernzuhalten, betont sie gegenüber blue News. «Aber Respekt gegenüber der Natur ist entscheidend.»

