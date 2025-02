Als es um Weidels Wohnsitz geht, bricht die AfD-Chefin das Interview ab

Wie viele Nächte verbringt Alice Weidel am Bodensee, fragt @DavidGebhard die AfD-Chefin. Dann bricht sie das Interview ab. pic.twitter.com/KTiUuZcd2i — Martin Schmidt (@SchmidtLev) February 17, 2025

In einer ZDF-Dokumentation über Alice Weidel gerät die AfD-Chefin bei Fragen zu ihrem Hauptwohnsitz in Bedrängnis. Während sie Überlingen als ihren Wohnort angibt, lebt ihre Familie in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer ZDF-Doku wird Alice Weidel zu ihrem Hauptwohnsitz in Überlingen befragt.

Die AfD-Chefin reagiert gereizt auf die Frage, wie oft sie dort übernachtet hat.

Weidel betont, dass ihr Hauptwohnsitz in Deutschland sei, obwohl ihre Familie in der Schweiz lebt. Mehr anzeigen

In der ZDF-Dokumentation «Alice Weidel – Ein Porträt» begleitet Journalist David Gebhard die AfD-Spitzenkandidatin nach Überlingen am Bodensee, wo sie ihren Hauptwohnsitz gemeldet hat. Als Gebhard jedoch wissen will, wie oft sie im vergangenen Jahr tatsächlich dort übernachtet hat, reagiert Weidel sichtlich genervt.

«Ja, das ist eine suggestive Frage, die Sie hier stellen. Beantworte ich so nicht, wenn sie so gestellt ist. Können wir jetzt weitermachen?», kontert die AfD-Politikerin.

Auch als der Journalist nachfragt, wie er die Frage anders formulieren könnte, weicht sie aus: «Nein, aber bestimmt nicht so. Sie fragen ja andere Politiker auch nicht, wie oft sie zu Hause übernachten.» Dann bricht sie das Interview ab. «Ich hab keine Lust mehr, Sie stellen hier nur suggestive Fragen.»

Auch am Sonntagabend Thema

Der Hintergrund: Alice Weidel betont regelmässig, ihren Hauptwohnsitz in Überlingen zu haben, obwohl sie mit ihrer Familie in der Schweiz lebt. Kritiker werfen ihr vor, dass ihr tatsächlicher Lebensmittelpunkt nicht in Deutschland liege – ein Vorwurf, den Weidel jedoch vehement zurückweist.

Weidels Wohnsitz war auch am Sonntagabend in der grossen Kanzler-Debatte ein Thema. Moderator Günther Jauch konfrontierte Weidel in der Debatte direkt mit diesem Widerspruch. Er fragte, wie sie glaubwürdig für deutsche Interessen eintreten könne, während sie ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz habe.

Weidel verteidigte sich und betonte, dass ihr offizieller Wohnsitz in Überlingen am Bodensee liege und sie alle gesetzlichen Anforderungen erfülle. Dennoch bleibt unklar, ob sie tatsächlich die überwiegende Zeit dort verbringt oder hauptsächlich in der Schweiz lebt.