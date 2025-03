Als Weidel einen Satz zu Selenskyj sagt, platzt Lanz der Kragen

EU-Sondergipfel: Ukraine und weitere Militärhilfen im Mittelpunkt

STORY: Es geht um das weitere Schicksal der Ukraine. Und es geht um sehr viel Geld. EU-Ratspräsident Antonio Costa hatte die Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel nach Brüssel eingeladen, weil sich seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump viel verändert hat. Die Sorge über amerikanisch-russische Absprachen zulasten der Ukraine und Europas wächst. Die USA hatten in den vergangenen Tagen die Militärhilfe für die Ukraine eingestellt und wollten auch keine Geheimdienstinformationen mehr liefern. Die Europäer wollen der Ukraine dagegen auch weiter militärisch helfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan zur «Wiederaufrüstung Europas» vorgeschlagen und in diesem Zusammenhang von einer Summe von bis zu 800 Milliarden Euro gesprochen. Selenskyj zeigt sich bei seiner Ankunft in Brüssel dankbar für die Unterstützung: O-Ton Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: «Sie haben ein starkes Signal an das ukrainische Volk, an die ukrainischen Krieger, an die Zivilbevölkerung und an all unsere Familien gesetzt. Und es ist grossartig, dass wir nicht allein sind. Wir spüren es und wir wissen es. Vielen Dank für alles.» Bundeskanzler Olaf Scholz will nach dem Beispiel Deutschland auch in der EU die Schuldengrenzen für Verteidigungsausgaben aufheben. In der Debatte um Friedensverhandlungen und Sicherheitsgarantien für die Ukraine betonte Scholz, dass sich die Europäer darauf einstellen müssten, die ukrainische Armee auch in Friedenszeiten zu unterstützen. Es wird nicht erwartet, dass man sich auf dem EU-Gipfel darauf einigen kann, neue Zahlen für mehr Militärhilfe zu verkünden. Ein Grund ist der Widerstand der prorussischen Haltung der Ministerpräsidenten von Ungarn und der Slowakei. Hinter diesen verstecken sich nach Angaben eines EU-Diplomaten auch andere Staaten, weil sie selbst kein Geld für zusätzliche Hilfen an die Ukraine haben. Auf den Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vom Mittwochabend, eine Ausweitung des Schutzschirms französischer Atomwaffen auf Verbündete zu prüfen, reagierten etliche Regierungen positiv. CDU-Chef Friedrich Merz hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass man mit Frankreich und Grossbritannien über deren Atomwaffen reden müsse.

07.03.2025