Als «Engel mit den Eisaugen» machte Amanda Knox Schlagzeilen rund um die Welt. (Foto: Archiv) Pietro Crocchioni/EPA FILE/dpa

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Mord an Meredith Kercher hofft Amanda Knox auf einen Neuanfang mit der Familie des Opfers. Doch ausgerechnet ihre neue TV-Serie sorgt für Unverständnis – und alte Wunden reissen wieder auf.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amanda Knox möchte mit der Familie der ermordeten Meredith Kercher ins Gespräch kommen.

Eine neue TV-Serie über ihr Leben soll auch der Aufarbeitung dienen – trifft aber auf Widerstand.

Die Familie Kercher wirft Knox vor, mit dem Fall Geld zu verdienen und Schmerz zu instrumentalisieren. Mehr anzeigen

Amanda Knox sucht den Dialog – doch der Zeitpunkt sorgt für Aufregung. Die heute 38-Jährige kündigt an, sich mit der Familie von Meredith Kercher versöhnen zu wollen. Die Britin war 2007 in Perugia (Italien) ermordet worden. Knox sass fast vier Jahre in Haft, wurde später rechtskräftig freigesprochen.

Mit einer neuen TV-Serie über ihr Leben, die am 20. August startet, und einer weiteren Autobiografie will sie nun zur Aufarbeitung beitragen. «Ich wünsche mir Versöhnung. Wir haben etwas sehr Traumatisches erlebt», sagte Knox gegenüber US-Medien.

Die Serie soll laut Knox keine sensationsheischende Nacherzählung sein, sondern eine «menschliche, vielschichtige und respektvolle» Aufarbeitung des Falles – erzählt aus mehreren Perspektiven.

Familie zeigt wenig Verständnis

Bei der Familie Kercher sorgt das Projekt dennoch für Empörung. «Unsere Familie hat so viel durchgemacht. Es ist schwer zu verstehen, welchen Sinn so ein Projekt haben soll», sagte Schwester Stephanie Kercher bereits im vergangenen Jahr.

Auch Francesco Maresca, Anwalt der Familie, äussert sich kritisch: «Amanda Knox versucht erneut, mit dem Mord Geld zu verdienen.» Er erinnert zudem daran, dass Knox 2025 letztinstanzlich wegen Verleumdung verurteilt wurde – weil sie damals fälschlich den Barbesitzer Patrick Lumumba beschuldigt hatte.

Knox lebt heute mit Mann und zwei Kindern in Seattle, arbeitet als Autorin und setzt sich für Justizreformen ein. Über die Familie Kercher sagt sie: «Ich weiss nicht, ob meine Kontaktversuche sie je erreicht haben.»

Ein Fall, der nicht zur Ruhe kommt

Erstaunlich ist auch ihre Beziehung zum damaligen Chefankläger Giuliano Mignini. Beide tauschen seit 2019 Nachrichten aus, 2022 kam es sogar zu einem Treffen. «Er war mein Peiniger – aber auch jemand, der mich nie vergessen hat», sagt Knox. Mignini habe ihr gegenüber eingeräumt, dass er sich vielleicht geirrt habe.

Der Mord an Meredith Kercher war einer der aufsehenerregendsten Justizfälle der letzten Jahrzehnte. Amanda Knox und ihr damaliger Freund Raffaele Sollecito wurden zunächst verurteilt, dann freigesprochen. Der Ivorer Rudy Guédé wurde rechtskräftig verurteilt und sass 13 Jahre im Gefängnis.

Auch Jahre später bleibt der Fall emotional aufgeladen. Die einen sehen in Knox ein Justizopfer – andere werfen ihr vor, den eigenen Ruf auf Kosten der Opferfamilie reinzuwaschen.