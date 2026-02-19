Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist verhaftet – und der Fall könnte die britische Monarchie in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten stürzen. 19.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Epstein-Akten deuten darauf hin, dass Andrew Mountbatten-Windsor als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben hat.

Konkret geht es um E-Mails aus den Jahren 2010 und 2011, in denen er mutmasslich Reiseberichte und Investitionsdetails an Epstein weiterleitete. Mehr anzeigen

Die Verhaftung des Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor war bereits vor mehreren Tagen vorhersehbar: Schon Anfang Februar berichteten mehrere Medien über E-Mails aus den Epstein-Akten, wonach der frühere Prinz in seiner Funktion als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll – und das teilweise noch nach dessen Verurteilung.

Konkret geht es um E-Mails aus den Jahren 2010 und 2011. Am 7. Oktober 2010 soll Mountbatten-Windsor Epstein Details zu bevorstehenden Dienstreisen nach Singapur, Vietnam, Shenzhen und Hongkong mitgeteilt haben – Reisen, bei denen er von Geschäftspartnern Epsteins begleitet wurde.

Nur wenige Wochen später, am 30. November, leitete er mutmasslich offizielle Reiseberichte seines damaligen Sonderassistenten Amit Patel an Epstein weiter – fünf Minuten nachdem er sie selbst erhalten hatte.

Andrew soll am 30. November 2010 Mails an Epstein weitergeleitet haben. Justice.gov

Noch brisanter: Am Heiligabend 2010 schickte er Epstein ein vertrauliches Briefing über Investitionsmöglichkeiten beim Wiederaufbau der afghanischen Provinz Helmand – einem Gebiet, das damals unter britischer Militäraufsicht stand und mit britischen Staatsgeldern finanziert wurde. Epstein war zu diesem Zeitpunkt bereits verurteilter Sexualstraftäter.

Die Richtlinien für Handelsbeauftragte sind klar: Sie unterliegen einer Schweigepflicht gegenüber sensiblen, kommerziellen oder politischen Informationen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zugehen. Diese Pflicht gilt auch nach Ende des Mandats.

Angezeigt hatte Mountbatten-Windsor Graham Smith, Geschäftsführer der Monarchiegegner-Organisation Republic. Der Buckingham Palace erklärte, man stehe bereit, die Polizei zu unterstützen, falls man kontaktiert werde. Mit der Verhaftung Andrews zeigt das britische Justizsystem, dass es offenbar einen hinreichenden Tatverdacht konstruieren konnte. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Andrew Mountbatten-Windsor ist das erste hochrangige Mitglied der Königsfamilie der jüngeren Geschichte, das festgenommen wurde.