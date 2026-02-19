  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Petar Marjanović

19.2.2026

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist verhaftet – und der Fall könnte die britische Monarchie in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten stürzen.

19.02.2026

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist verhaftet – und der Fall könnte die britische Monarchie in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten stürzen. 

Petar Marjanović

19.02.2026, 12:34

19.02.2026, 12:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Epstein-Akten deuten darauf hin, dass Andrew Mountbatten-Windsor als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben hat.
  • Konkret geht es um E-Mails aus den Jahren 2010 und 2011, in denen er mutmasslich Reiseberichte und Investitionsdetails an Epstein weiterleitete.
Mehr anzeigen

Die Verhaftung des Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor war bereits vor mehreren Tagen vorhersehbar: Schon Anfang Februar berichteten mehrere Medien über E-Mails aus den Epstein-Akten, wonach der frühere Prinz in seiner Funktion als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll – und das teilweise noch nach dessen Verurteilung.

Konkret geht es um E-Mails aus den Jahren 2010 und 2011. Am 7. Oktober 2010 soll Mountbatten-Windsor Epstein Details zu bevorstehenden Dienstreisen nach Singapur, Vietnam, Shenzhen und Hongkong mitgeteilt haben – Reisen, bei denen er von Geschäftspartnern Epsteins begleitet wurde.

Nur wenige Wochen später, am 30. November, leitete er mutmasslich offizielle Reiseberichte seines damaligen Sonderassistenten Amit Patel an Epstein weiter – fünf Minuten nachdem er sie selbst erhalten hatte.

Andrew soll am 30. November 2010 Mails an Epstein weitergeleitet haben.
Andrew soll am 30. November 2010 Mails an Epstein weitergeleitet haben.
Justice.gov

Noch brisanter: Am Heiligabend 2010 schickte er Epstein ein vertrauliches Briefing über Investitionsmöglichkeiten beim Wiederaufbau der afghanischen Provinz Helmand – einem Gebiet, das damals unter britischer Militäraufsicht stand und mit britischen Staatsgeldern finanziert wurde. Epstein war zu diesem Zeitpunkt bereits verurteilter Sexualstraftäter.

Die Richtlinien für Handelsbeauftragte sind klar: Sie unterliegen einer Schweigepflicht gegenüber sensiblen, kommerziellen oder politischen Informationen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit zugehen. Diese Pflicht gilt auch nach Ende des Mandats.

Angezeigt hatte Mountbatten-Windsor Graham Smith, Geschäftsführer der Monarchiegegner-Organisation Republic. Der Buckingham Palace erklärte, man stehe bereit, die Polizei zu unterstützen, falls man kontaktiert werde. Mit der Verhaftung Andrews zeigt das britische Justizsystem, dass es offenbar einen hinreichenden Tatverdacht konstruieren konnte. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Andrew Mountbatten-Windsor ist das erste hochrangige Mitglied der Königsfamilie der jüngeren Geschichte, das festgenommen wurde.

Mehr zur Verhaftung

Ex-Prinz in Polizeigewahrsam. Was wir zu Andrews Verhaftung wissen – und was nicht

Ex-Prinz in PolizeigewahrsamWas wir zu Andrews Verhaftung wissen – und was nicht

Königshäuser in der Krise. Die 5 grössten royalen Skandale der letzten Jahre

Königshäuser in der KriseDie 5 grössten royalen Skandale der letzten Jahre

Der Epstein-Fall. Andrews Absturz – Chronik eines königlichen Skandals

Der Epstein-FallAndrews Absturz – Chronik eines königlichen Skandals

Meistgelesen

Jetzt äussert sich König Charles: «Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen»
Millionär fuhr über 740 mal schwarz – Staatsanwalt nennt sein Vorgehen «raffiniert»
Plötzlich taucht ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert auf
Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund
Vater stirbt bei Skiausflug – Sohn kommt ins Spital