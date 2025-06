In Österreich trauern am Montagabend zahlreiche Menschen um die Toten des Amoklaufs von Graz. Heinz-Peter Bader/AP/dpa

Nach einem tragischen Amoklauf in Graz steht das Schulleben still. Jugendliche kämpfen mit Angst und Fassungslosigkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Bluttat an einer Schule ist die Bestürzung in Graz gross.

Die Tat hat unter Jugendlichen und Lehrpersonal in der gesamten Stadt Schock und Angst ausgelöst, obwohl viele keine direkte Verbindung zur betroffenen Schule haben.

Schulen reagieren mit psychologischer Betreuung und verzichten vorerst auf regulären Unterricht, um Raum für Gespräche und Verarbeitung der traumatischen Ereignisse zu schaffen. Mehr anzeigen

Die Stadt Graz steht unter Schock, nachdem ein ehemaliger Schüler in einer Schule im Westen der Stadt einen Amoklauf verübt hat. Zehn Menschen, darunter Schüler und Lehrer, wurden getötet, ein Dutzend weitere verletzt. Der Täter suizidierte sich anschliessend in der Schultoilette selbst.

Die 15-jährige Emilie besucht ein Gymnasium in der Grazer Innenstadt, weit weg von der betroffenen Schule im Westen. Sie beschreibt die Bestürzung, die viele in der Stadt empfinden: «Zu wissen, dass das bei uns passieren kann, hier in der relativ kleinen Stadt Graz, das macht uns echt fertig», sagt sie zur österreichischen Tageszeitung «Der Standard».

Sie habe solche Szenen bisher nur aus Amerika gekannt, «aber dass das jetzt auch bei uns … es ist einfach nur schrecklich.» Sie habe sich den ganzen Tag mit Freunden in Social-Media-Gruppen ausgetauscht. «Wir stehen noch alle total unter Schock, obwohl wir die Schule kaum kennen.»

«In die Schule zu gehen, fühlt sich falsch an»

Sie könne einfach nicht glauben, dass so etwas in Graz möglich sei. «Am Mittwoch in die Schule gehen, das fühlt sich falsch an», wird Emilie zitiert. Sie und ihre Mitschüler*innen würden sich nun die Frage stellen: «Was, wenn das auch bei uns passiert? Jetzt kann alles passieren.» An normalen Schulunterricht sei jedenfalls in den nächsten Tagen nicht zu denken.

Auch bei Christina sitzt der Schock noch tief, wie der «Standard» weiter berichtet. Die 17-Jährige besucht ein Gymnasium in einem östlichen Bezirk der Stadt. «Die Älteren haben fast noch mehr Angst als wir», sagt sie zu «Der Standard». «Mein Opa hat gleich angerufen und gefragt, ob es mir eh gut geht, obwohl ich ihm gesagt habe, dass unsere Schule weit weg ist.»

Sie sei am Dienstag nicht in der Schule gewesen, habe aber alles über Instagram mitbekommen. «Jemand habe gepostet, dass er während der Matura in der Schule die Schüsse gehört habe und ein Freund notoperiert wurde und auch seine Freundin», wird Christina zitiert.