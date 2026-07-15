Donald Trump präsentiert sich als neuer Garant für die Sicherheit in der Strasse von Hormus. Doch hinter den markigen Ankündigungen und Gebührenforderungen des US-Präsidenten steckt ein Problem: Ausgerechnet der Iran hält den entscheidenden Hebel weiter in der Hand.

Donald Trump glaubt, die Kontrolle über Hormus zu haben. Doch dem ist nicht so.

Darum geht’s Donald Trump beansprucht eine führende Rolle bei der Sicherung der Strasse von Hormus.

Experten sehen die Kontrolle über die Meerenge jedoch weiterhin weitgehend bei Iran.

Selbst mit militärischer Präsenz könnten die USA die Schifffahrt nur unter grossen Risiken absichern. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trump ist kein Mann der Bescheidenheit. So präsentiert er seine Idee für die Durchfahrtsregelungen der Strasse von Hormus denn auch als «grosse Lösung». Erst will er Schiffe zur Kasse bitten, die unter amerikanischem Schutz durch die Meerenge fahren. Einen Tag später verwirft er den Plan wieder und erklärte stattdessen, die Golfstaaten müssten künftig stärker in den USA investieren.

Die Botschaft dahinter blieb dieselbe: Ohne Amerika läuft in der Strasse von Hormus nichts. Doch genau daran wachsen inzwischen die Zweifel.

Denn während Trump seine Vorstellungen fast täglich anpasst, zeigt sich auf dem Wasser ein ganz anderes Bild.

Seit Jahrzehnten gilt die Strasse von Hormus als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Täglich passieren hunderte Schiffe die Meerenge. Geladen haben sie oft Öl und Flüssiggas, die aus den Golfstaaten in die Welt exportiert werden. Wer die Kontrolle über die Strasse von Hormus hat, besitzt einen enormen geopolitischen Hebel.

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Trump vermittelt den Eindruck, dass die USA alleine die Kontrolle über die Strasse von Hormus übernehmen könnten. Doch dem ist nicht so. Zwar haben die USA ihre militärische Präsenz in der Region in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Doch Flugzeugträger und Raketenwerfer alleine bedeuten nicht automatisch auch Kontrolle.

Denn die amerikanische Marine müsste bei einer dauerhaften Sicherheitsmission jeden einzelnen Angriff Teherans verhindern. Das dürfte kaum möglich sein, selbst wenn Trump das Gegenteil behauptet. Schon ein einzelner Raketenschlag könnte ausreichen, um Reedereien von der Durchfahrt abzuschrecken und die Mission Trumps zu gefährden.

Für den Iran ist jede verhinderte Durchfahrt ein Erfolg

Die vergangenen Tage zeigen das eindrücklich. Nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe brach der Schiffsverkehr massiv ein. Laut der «New York Times» passierten zeitweise nur noch zehn Schiffe pro Tag die Meerenge. Vor dem Krieg waren es mehr als 130.

Für den Iran ist das bereits ein Erfolg. Jedes Schiff, welches die Strasse von Hormus nicht passiert, erhöht den Druck auf den Westen. Das weiss auch Trump. So erklärte er in einem Interview mit Fox News am Dienstagabend: «Wir bauen grossartige Alternativen angesichts der Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind... Pipelines zum Beispiel.»

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Trump selbst legte innert 24 Stunden damit eine bemerkenswerte Kehrtwende hin. Noch am Montag wollte er eine Art Benutzungsgebühr für Schiffe einführen, die unter amerikanischem Schutz die Meerenge passieren wollten. Im Gegenzug sollten 20 Prozent des Warenwerts auf den Schiffen als eine Art Schutzgeld an die USA fliessen. Am Dienstag nahm er die Idee wieder zurück.

Das dürfte kaum zufällig passiert sein. Denn der Iran brachte seit Monaten immer wieder die Argumentation vor, dass Staaten Geld für die Sicherheit etwa einer Wasserstrasse verlangen dürften. Dagegen liefen die umliegenden Länder und auch die USA Sturm. Nun übernahm Trump dieses Argument aber plötzlich selbst und manövrierte sich damit in eine ungemütliche Lage. Die «Washington Post» spricht von «klaren Worten», die hinter den Kulissen gefallen seien und schliesslich auch Trump vom Gegenteil überzeugt hätten.

Teherans Aussenminister nahm Trumps neue Idee dankend auf. Der US-Präsident habe recht mit seiner Idee. «Nur sind 20 Prozent etwas gar hoch angesetzt», verkündete der Iran.

Trump hat keine Kontrolle über die Strasse von Hormus

Die Unsicherheit und die ständigen politischen Kurswechsel seien inzwischen das grösste Problem, zitiert die «New York Times» mehrere Vertreter der internationalen Schifffahrt. Solange sich die Lage täglich ändern könne, lasse sich der Handel kaum normalisieren.

Das US-Magazin «The Atlantic» stellt in seinem Newsletter vom Mittwoch denn auch die entscheidende Frage: «Wer kontrolliert die Strasse von Hormus wirklich?» Laut Experten, mit denen das Magazin gesprochen hat, würde eine dauerhafte Absicherung der Meerenge vermutlich einen langfristigen amerikanischen Militäreinsatz erfordern. Selbst dann gäbe es keine Garantie, dass Reedereien zurückkehren. Solange iranische Angriffe jederzeit möglich bleiben, seien militärische Eskorten für viele Unternehmen schlicht nicht ausreichend, so das Fazit. Und: «In den vergangenen Wochen hat vor allem eine Partei ihre Kontrolle über die Strasse stetig ausgebaut – und das ist der Iran.»

Genau deshalb kommen die Experten zu einem ernüchternden Schluss: Trump könnte feststellen, dass die Meerenge zu überwachen etwas völlig anderes ist, als sie tatsächlich zu kontrollieren. Oder anders formuliert: Trump kann über Hormus reden. Ob dort tatsächlich Schiffe fahren, entscheidet sich aber längst nicht allein in Washington.