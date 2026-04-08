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Analysten widersprechen US-Regierung Keine Zunahme von Schiffsverkehr durch Meerenge von Hormus

dpa

8.4.2026 - 22:51

Nach der Waffenruhe im Iran-Krieg fahren nicht mehr Schiffe durch die Meerenge von Hormus. (Archivbild)
Nach der Waffenruhe im Iran-Krieg fahren nicht mehr Schiffe durch die Meerenge von Hormus. (Archivbild)
Bild: sda

Nach der Waffenruhe im Iran-Krieg fahren nicht mehr Schiffe durch die Meerenge von Hormus. Unabhängige Analysten haben der Aussage der US-Regierung widersprochen. 

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DPA, Redaktion blue News

08.04.2026, 22:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der verkündeten Waffenruhe im Iran-Krieg fahren nicht mehr Schiffe durch die Strasse von Hormus.
  • Unabhängige Analysten haben der Aussage der US-Regierung widersprochen.
  • Am Mittwoch durchfuhren nur elf Schiffe die Meerenge.
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Unabhängige Analysten haben der Aussage der US-Regierung widersprochen, nach der von ihr verkündeten Waffenruhe im Iran-Krieg fahre eine grössere Zahl von Schiffen durch die Meerenge von Hormus. Nach Angaben des Unternehmens Windward, das den internationalen Schiffsverkehr beobachtet, durchquerten am Mittwoch nur elf Schiffe die Strasse von Hormus, was in etwa der Zahl der vorangegangenen Tage entspreche.

Windward zufolge müssen alle Schiffe, die durch die Meerenge fahren, die sichere Durchfahrt mit den iranischen Behörden koordinieren und ausserdem eine Maut von einem Dollar pro Barrel transportiertes Öl zahlen, und zwar in Kryptowährung.

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Die grössten Supertanker transportieren bis zu drei Millionen Barrel Rohöl. Laut Windward warnte der Iran am Mittwoch in Funksprüchen an Tanker im Persischen Golf, diejenigen, die ohne Genehmigung durchfahren, würden angegriffen.

Der Iran hatte nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar die Strasse von Hormus praktisch blockiert, durch die etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls verschifft wird. Das trifft insbesondere asiatische Staaten, die den Grossteil ihres Treibstoffs aus der Golfregion importieren.

Inzwischen lässt der Iran zwar wieder einige Schiffe durchfahren, beansprucht aber die Kontrolle bei der Auswahl der Schiffe und ihrer Ladung. Am Mittwoch kündigte er an, im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe in den kommenden zwei Wochen die Durchfahrt zu erlauben.

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Einigung in letzter Minute: Die USA und der Iran verständigen sich auf eine zweiwöchige Feuerpause. Zuvor drohte US-Präsident Donald Trump noch mit weiteren Angriffen. Seine Bedingung: Der Iran muss die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Teheran lenkt in der Nacht zum Mittwoch ein und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Laut der «New York Times» geht es bei den zehn Punkten darum, sämtliche gegen den Iran verhängten Sanktionen für den Iran aufzuheben.

08.04.2026

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