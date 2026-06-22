  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Andy Burnham will Keir Starmer beerben Jetzt greift der «König des Nordens» nach der Downing Street

Noemi Hüsser

22.6.2026

Der als «König des Nordens» bekannte Labour-Politiker Andy Burnham wird als möglicher Nachfolger von Keir Starmer gehandelt.
Der als «König des Nordens» bekannte Labour-Politiker Andy Burnham wird als möglicher Nachfolger von Keir Starmer gehandelt.
KEYSTONE

Nach Andy Burnhams Wahlsieg bei einer Nachwahl zieht der langjährige Bürgermeister von Greater Manchester wieder ins Parlament ein – und möchte Nachfolger von Premierminister Keir Starmer werden.

,

DPA, Noemi Hüsser

22.06.2026, 17:13

22.06.2026, 17:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Andy Burnham gewann eine Nachwahl und kehrt ins britische Parlament zurück. Sein Erfolg und Starmers Rücktritt haben Spekulationen über seine nationale Führungsrolle verstärkt.
  • Der langjährige Bürgermeister von Greater Manchester machte sich mit Investitionen in die Region, dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und seinem Einsatz für benachteiligte Landesteile einen Namen.
  • Burnham gilt als populärer und starker Kommunikator innerhalb der Labour-Partei. Unterstützer sehen in ihm einen möglichen Erneuerer, Kritiker bemängeln jedoch die Unschärfe seiner politischen Konzepte und fehlende Antworten zur Finanzierung.
Mehr anzeigen

Andy Burnham präsentiert sich als sympathischer Typ von nebenan, der lieber T-Shirt als Anzug trägt und in seiner Freizeit Fussball spielt. Der 56-Jährige ist aber auch ein erfahrener Politiker, dessen Laufbahn ihn von ranghohen Regierungsposten über das Amt des Bürgermeisters von Greater Manchester bis an die Schwelle zum Amt des Premierministers geführt hat.

Am vergangenen Donnerstag hat Burnham eine Nachwahl zum Parlament gewonnen und zieht damit wieder ins britische Parlament ein. Seinen Wahlsieg bezeichnete er bereits als einen Wendepunkt für die britische Politik und brachte den Noch-Premier Keir Starmer damit in Bedrängnis. Am Montag gab Starmer seinen Rücktritt bekannt. Burnham bestätigte am daraufhin in den sozialen Medien, er stehe als Nachfolger von Keir Starmer zur Verfügung.

Druck wurde zu gross. Britischer Premierminister Keir Starmer tritt zurück

Druck wurde zu grossBritischer Premierminister Keir Starmer tritt zurück

Burnham wurde im Nordwesten Englands in einer Region zwischen Liverpool und Manchester geboren und wuchs dort als Sohn eines Ingenieurs von British Telecom und einer Rezeptionistin auf. Er trat bereits als Jugendlicher der Labour Party bei, studierte an der Universität Cambridge und wurde 2001 erstmals ins Parlament gewählt. Unter Premierminister Tony Blair stieg er auf und gehörte zwischen 2007 und 2010 dem Kabinett von Premierminister Gordon Brown an.

Kaum verhüllte Ambitionen

Doch auch Rückschläge sind Burnham nicht fremd: Zweimal – 2010 und 2015 – kandidierte er für den Parteivorsitz der Labour Party und erlitt dabei jeweils deutliche Niederlagen. Schliesslich verliess er London, um für das Amt des Bürgermeisters von Greater Manchester zu kandidieren.

Dort erhielt er den Spitznamen «König des Nordens» – eine Anspielung auf die Serie «Game of Thrones», die sowohl seinen Einsatz für seine Heimatregion als auch seine kaum verhüllten politischen Ambitionen widerspiegelt. Den Titel erwarb er sich während der Corona-Pandemie, als er den konservativen Premierminister Boris Johnson scharf für dessen – wie er es nannte – «auf London ausgerichteten» Umgang mit der Krise kritisierte.

Burnham steht seit 2017 an der Spitze der Region Greater Manchester und kann auf einige Erfolge verweisen: Er trieb die Erneuerung der Stadt voran, in der die Industrielle Revolution ihren Ursprung nahm. Das Stadtzentrum erlebt derzeit einen Boom; auf ehemaligen Industriebrachen entstehen moderne Hochhäuser. Viele Einwohner schätzen ihren Bürgermeister für seinen Einsatz für die Stadt. Er überführte das zuvor fragmentierte öffentliche Verkehrssystem in öffentliche Hand, gab ihm den Namen «Bee Network» und verbesserte das Angebot.

Einer der besten Kommunikatoren der Partei

Anerkennung erhielt er auch für seine Unterstützung der Kampagne für die Opfer der Hillsborough-Katastrophe. Bei dem Unglück kamen 1989 fast 100 Fussballfans des FC Liverpool bei einem Gedränge während eines Spiels in Sheffield ums Leben. Jahrelanger Einsatz der Angehörigen deckte Fehler der Polizei auf, die zunächst die falsche Darstellung verbreitet hatte, betrunkene Fans seien schuld gewesen. Die Kampagne erreichte schliesslich eine Entschuldigung der Regierung.

«Was wir in Greater Manchester aufgebaut haben, muss auf nationaler Ebene Schule machen. Ich weiss, wie man Orte zum Positiven verändert»

Andy Burnham

Politisch verorten Beobachter Burnham links von Starmer, was ihm bei den Labour-Mitgliedern Wohlwollen einträgt. Zudem gilt er als einer der besten Kommunikatoren der Partei. Das war nicht immer so: Bei seinen ersten Anläufen auf den Parteivorsitz wirkte er eher steif, inzwischen tritt er entspannt in Jeans und Hemd auf.

Seine drei Siege bei Bürgermeisterwahlen sowie der deutliche Erfolg bei der Wahl am Donnerstag in Makerfield, wo er den Kandidaten der rechtspopulistischen Reform UK klar schlug, haben seinen Ruf als Erfolgsgarant gefestigt. Viele in der Partei hoffen, dass er den drastischen Popularitätsverlust von Labour umkehren kann, der die Partei seit Starmers erdrutschartigem Wahlsieg vor zwei Jahren erfasst hat.

«Manchesterismus» für alle?

Burnham verspricht, seinen charakteristischen «Manchesterismus» landesweit umzusetzen. Damit meint er eine Politik, die nach seinen Worten Menschen und Orte über die Partei stellt und jene Regionen in den Mittelpunkt rückt, die von der Zentralregierung in London vernachlässigt werden. «Was wir in Greater Manchester aufgebaut haben, muss auf nationaler Ebene Schule machen», sagte Burnham im Wahlkampf. «Ich weiss, wie man Orte zum Positiven verändert.»

Ob er mit so einem Programm auch landesweit Anklang finden könne, sei nicht sicher, sagt der Professor für Politikwissenschaft an der Queen Mary University of London, Tim Bale. Burnham als «König des Nordens» zu bezeichnen, werfe die Frage auf, ob er auch König des Südens, des Ostens und des Westens sein könne.

Andy Burnham bei einer Ansparche nach seinem Wahlsieg in Makerfield.
Andy Burnham bei einer Ansparche nach seinem Wahlsieg in Makerfield.
Keystone

«Er scheint jedoch über jenen X-Faktor zu verfügen, der die Menschen dazu bewegt, ihn nicht als gewöhnlichen Politiker wahrzunehmen, sondern als jemanden, der einen Draht zu ganz normalen Bürgern hat», erklärt Bale. Er werde gesehen als ein Politiker, der womöglich in der Lage sei, einige der tiefen ideologischen Gräben zu überbrücken, die das politische Geschehen im Land derzeit so sehr belasteten.

Kritiker werfen Burnham vor, seine politische Linie sei vage, er gehe schwierigen Fragen – etwa der nach der Finanzierung seiner Versprechen – aus dem Weg. Zudem geben sie zu bedenken, dass die Führung eines Landes mit 70 Millionen Einwohnern etwas völlig anderes sei als die Leitung einer Stadtregion mit drei Millionen Menschen.

Dennoch hat Burnham mittlerweile an Schwung gewonnen – genug, um ihn womöglich in die Downing Street zu befördern. «Andy Burnham ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Politiker des Landes», sagt Bale. «Wobei das, ehrlich gesagt, nicht allzu viel besagt.»

Mehr zum Thema

Starmer tritt ab: Labour sucht neuen Parteichef

Starmer tritt ab: Labour sucht neuen Parteichef

Paukenschlag in London: Nach monatelangem Druck aus den eigenen Reihen zieht Keir Starmer die Konsequenzen. Der britische Premier kündigt seinen Rücktritt als Vorsitzender der Labour-Partei an. Bis ein Nachfolger feststeht, bleibt der 63-Jährige allerdings Regierungschef.

Invalid date

Meistgelesen

Sie wollen Platz machen für Familien – doch ihre Häuser will niemand
Strandbad in Deutschland verweigert Einlass ohne Deutschkenntnisse
Infantinos Privatjet als Symbol für die Masslosigkeit der FIFA
Anhaltende Hitze im Kanton Freiburg – Alertswiss warnt Bevölkerung
Zwei Kinder sterben in überhitztem Auto

Mehr aus dem Ressort

Politik. USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl

PolitikUSA lockern Sanktionen auf iranisches Öl

«Mein Personal ist so schon an der Grenze». Strandbad in Deutschland verweigert Einlass ohne Deutschkenntnisse

«Mein Personal ist so schon an der Grenze»Strandbad in Deutschland verweigert Einlass ohne Deutschkenntnisse

Hitzewelle. Die 35-Grad-Marke wurde in der Schweiz schon am Montag geknackt

HitzewelleDie 35-Grad-Marke wurde in der Schweiz schon am Montag geknackt