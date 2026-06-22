Nach Andy Burnhams Wahlsieg bei einer Nachwahl zieht der langjährige Bürgermeister von Greater Manchester wieder ins Parlament ein – und möchte Nachfolger von Premierminister Keir Starmer werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andy Burnham gewann eine Nachwahl und kehrt ins britische Parlament zurück. Sein Erfolg und Starmers Rücktritt haben Spekulationen über seine nationale Führungsrolle verstärkt.

Der langjährige Bürgermeister von Greater Manchester machte sich mit Investitionen in die Region, dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und seinem Einsatz für benachteiligte Landesteile einen Namen.

Burnham gilt als populärer und starker Kommunikator innerhalb der Labour-Partei. Unterstützer sehen in ihm einen möglichen Erneuerer, Kritiker bemängeln jedoch die Unschärfe seiner politischen Konzepte und fehlende Antworten zur Finanzierung.

Andy Burnham präsentiert sich als sympathischer Typ von nebenan, der lieber T-Shirt als Anzug trägt und in seiner Freizeit Fussball spielt. Der 56-Jährige ist aber auch ein erfahrener Politiker, dessen Laufbahn ihn von ranghohen Regierungsposten über das Amt des Bürgermeisters von Greater Manchester bis an die Schwelle zum Amt des Premierministers geführt hat.

Am vergangenen Donnerstag hat Burnham eine Nachwahl zum Parlament gewonnen und zieht damit wieder ins britische Parlament ein. Seinen Wahlsieg bezeichnete er bereits als einen Wendepunkt für die britische Politik und brachte den Noch-Premier Keir Starmer damit in Bedrängnis. Am Montag gab Starmer seinen Rücktritt bekannt. Burnham bestätigte am daraufhin in den sozialen Medien, er stehe als Nachfolger von Keir Starmer zur Verfügung.

Burnham wurde im Nordwesten Englands in einer Region zwischen Liverpool und Manchester geboren und wuchs dort als Sohn eines Ingenieurs von British Telecom und einer Rezeptionistin auf. Er trat bereits als Jugendlicher der Labour Party bei, studierte an der Universität Cambridge und wurde 2001 erstmals ins Parlament gewählt. Unter Premierminister Tony Blair stieg er auf und gehörte zwischen 2007 und 2010 dem Kabinett von Premierminister Gordon Brown an.

Kaum verhüllte Ambitionen

Doch auch Rückschläge sind Burnham nicht fremd: Zweimal – 2010 und 2015 – kandidierte er für den Parteivorsitz der Labour Party und erlitt dabei jeweils deutliche Niederlagen. Schliesslich verliess er London, um für das Amt des Bürgermeisters von Greater Manchester zu kandidieren.

Dort erhielt er den Spitznamen «König des Nordens» – eine Anspielung auf die Serie «Game of Thrones», die sowohl seinen Einsatz für seine Heimatregion als auch seine kaum verhüllten politischen Ambitionen widerspiegelt. Den Titel erwarb er sich während der Corona-Pandemie, als er den konservativen Premierminister Boris Johnson scharf für dessen – wie er es nannte – «auf London ausgerichteten» Umgang mit der Krise kritisierte.

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Burnham steht seit 2017 an der Spitze der Region Greater Manchester und kann auf einige Erfolge verweisen: Er trieb die Erneuerung der Stadt voran, in der die Industrielle Revolution ihren Ursprung nahm. Das Stadtzentrum erlebt derzeit einen Boom; auf ehemaligen Industriebrachen entstehen moderne Hochhäuser. Viele Einwohner schätzen ihren Bürgermeister für seinen Einsatz für die Stadt. Er überführte das zuvor fragmentierte öffentliche Verkehrssystem in öffentliche Hand, gab ihm den Namen «Bee Network» und verbesserte das Angebot.

Einer der besten Kommunikatoren der Partei

Anerkennung erhielt er auch für seine Unterstützung der Kampagne für die Opfer der Hillsborough-Katastrophe. Bei dem Unglück kamen 1989 fast 100 Fussballfans des FC Liverpool bei einem Gedränge während eines Spiels in Sheffield ums Leben. Jahrelanger Einsatz der Angehörigen deckte Fehler der Polizei auf, die zunächst die falsche Darstellung verbreitet hatte, betrunkene Fans seien schuld gewesen. Die Kampagne erreichte schliesslich eine Entschuldigung der Regierung.

«Was wir in Greater Manchester aufgebaut haben, muss auf nationaler Ebene Schule machen. Ich weiss, wie man Orte zum Positiven verändert» Andy Burnham

Politisch verorten Beobachter Burnham links von Starmer, was ihm bei den Labour-Mitgliedern Wohlwollen einträgt. Zudem gilt er als einer der besten Kommunikatoren der Partei. Das war nicht immer so: Bei seinen ersten Anläufen auf den Parteivorsitz wirkte er eher steif, inzwischen tritt er entspannt in Jeans und Hemd auf.

Seine drei Siege bei Bürgermeisterwahlen sowie der deutliche Erfolg bei der Wahl am Donnerstag in Makerfield, wo er den Kandidaten der rechtspopulistischen Reform UK klar schlug, haben seinen Ruf als Erfolgsgarant gefestigt. Viele in der Partei hoffen, dass er den drastischen Popularitätsverlust von Labour umkehren kann, der die Partei seit Starmers erdrutschartigem Wahlsieg vor zwei Jahren erfasst hat.

«Manchesterismus» für alle?

Burnham verspricht, seinen charakteristischen «Manchesterismus» landesweit umzusetzen. Damit meint er eine Politik, die nach seinen Worten Menschen und Orte über die Partei stellt und jene Regionen in den Mittelpunkt rückt, die von der Zentralregierung in London vernachlässigt werden. «Was wir in Greater Manchester aufgebaut haben, muss auf nationaler Ebene Schule machen», sagte Burnham im Wahlkampf. «Ich weiss, wie man Orte zum Positiven verändert.»

Ob er mit so einem Programm auch landesweit Anklang finden könne, sei nicht sicher, sagt der Professor für Politikwissenschaft an der Queen Mary University of London, Tim Bale. Burnham als «König des Nordens» zu bezeichnen, werfe die Frage auf, ob er auch König des Südens, des Ostens und des Westens sein könne.

Andy Burnham bei einer Ansparche nach seinem Wahlsieg in Makerfield. Keystone

«Er scheint jedoch über jenen X-Faktor zu verfügen, der die Menschen dazu bewegt, ihn nicht als gewöhnlichen Politiker wahrzunehmen, sondern als jemanden, der einen Draht zu ganz normalen Bürgern hat», erklärt Bale. Er werde gesehen als ein Politiker, der womöglich in der Lage sei, einige der tiefen ideologischen Gräben zu überbrücken, die das politische Geschehen im Land derzeit so sehr belasteten.

Kritiker werfen Burnham vor, seine politische Linie sei vage, er gehe schwierigen Fragen – etwa der nach der Finanzierung seiner Versprechen – aus dem Weg. Zudem geben sie zu bedenken, dass die Führung eines Landes mit 70 Millionen Einwohnern etwas völlig anderes sei als die Leitung einer Stadtregion mit drei Millionen Menschen.

Dennoch hat Burnham mittlerweile an Schwung gewonnen – genug, um ihn womöglich in die Downing Street zu befördern. «Andy Burnham ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Politiker des Landes», sagt Bale. «Wobei das, ehrlich gesagt, nicht allzu viel besagt.»

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