Schock für Merz? Polit-Beben um mögliches Merkel-Comeback

Sven Ziegler

12.2.2026

Ex-Kanzlerin Merkel dementiert Bundespräsidentschafts-Gerüchte. (Archivbild)
Ex-Kanzlerin Merkel dementiert Bundespräsidentschafts-Gerüchte. (Archivbild)
Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Wird Angela Merkel 2027 Bundespräsidentin? Gerüchte über ein mögliches politisches Comeback der Ex-Kanzlerin sorgten in CDU-Kreisen für Unruhe – nun nimmt sie Stellung.

,

DPA, Sven Ziegler

12.02.2026, 08:55

12.02.2026, 09:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In CDU-Kreisen kursierten Gerüchte über eine mögliche Merkel-Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl 2027.
  • Eine Sprecherin der Altkanzlerin stellte auf Anfrage klar: «Nein.»
  • Die Wahl des Staatsoberhaupts findet spätestens am 16. Februar 2027 statt.
Mehr anzeigen

Fünf Jahre nach ihrem Rückzug aus der aktiven Politik haben Spekulationen um ein mögliches Comeback von Angela Merkel für Unruhe in der CDU gesorgt. Hintergrund waren Berichte, wonach die Ex-Kanzlerin als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl 2027 ins Gespräch gebracht werden könnte.

Auf Anfrage stellte eine Sprecherin Merkels nun jedoch klar: Eine Kandidatur komme nicht infrage. Die Antwort fiel knapp aus: «Nein.»

Gerüchte aus Parteikreisen

Zuvor hatte die «Bild» berichtet, in CDU-Kreisen werde über ein entsprechendes Szenario spekuliert. Demnach könnten die Grünen erwägen, Merkel für das höchste Staatsamt vorzuschlagen. Eine solche Konstellation hätte insbesondere mit Blick auf das Verhältnis zwischen Merkel und dem heutigen Kanzler Friedrich Merz politische Brisanz entfaltet.

Die beiden verbindet eine lange Rivalität innerhalb der Union. 2002 verlor Merz den Fraktionsvorsitz an Merkel. Erst Jahre später kehrte er an die Parteispitze zurück und übernahm schliesslich das Kanzleramt.

Politische Gemengelage vor 2027

Die Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin erfolgt durch die Bundesversammlung. Die grösste Fraktion stellt traditionell die aussichtsreichsten Kandidatinnen oder Kandidaten, benötigt jedoch Mehrheiten über Parteigrenzen hinweg.

Das amtierende Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Die Wahl muss nach deutschem Recht spätestens am 16. Februar 2027 stattfinden.

Innerhalb der CDU werden laut Medienberichten auch andere Namen gehandelt, darunter Bildungsministerin Karin Prien und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

